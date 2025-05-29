SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / THPX13B
Ai Jing Gao

THPX13B

Ai Jing Gao
0 avis
Fiabilité
18 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 50 USD par mois
croissance depuis 2025 157%
NCESC-Live
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 429
Bénéfice trades:
741 (51.85%)
Perte trades:
688 (48.15%)
Meilleure transaction:
482.33 USD
Pire transaction:
-329.95 USD
Bénéfice brut:
66 071.26 USD (12 503 881 pips)
Perte brute:
-51 215.47 USD (11 535 700 pips)
Gains consécutifs maximales:
14 (2 104.06 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
2 104.06 USD (14)
Ratio de Sharpe:
0.08
Activité de trading:
90.89%
Charge de dépôt maximale:
12.92%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
44
Temps de détention moyen:
4 heures
Facteur de récupération:
3.90
Longs trades:
706 (49.41%)
Courts trades:
723 (50.59%)
Facteur de profit:
1.29
Rendement attendu:
10.40 USD
Bénéfice moyen:
89.16 USD
Perte moyenne:
-74.44 USD
Pertes consécutives maximales:
14 (-1 560.19 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 560.19 USD (14)
Croissance mensuelle:
2.95%
Prévision annuelle:
35.76%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1 459.09 USD
Maximal:
3 805.94 USD (29.68%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
29.68% (3 805.94 USD)
Par fonds propres:
5.17% (609.80 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
WTIBTC 772
BTCUSD 260
XAUBTC 214
WTIUSD 170
XAUUSD 13
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
WTIBTC 1.4K
BTCUSD 746
XAUBTC 13K
WTIUSD 61
XAUUSD -489
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
WTIBTC 15K
BTCUSD 945K
XAUBTC 12K
WTIUSD 710
XAUUSD -4.9K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +482.33 USD
Pire transaction: -330 USD
Gains consécutifs maximales: 14
Pertes consécutives maximales: 14
Bénéfice consécutif maximal: +2 104.06 USD
Perte consécutive maximale: -1 560.19 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "NCESC-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-MT5Real32
0.00 × 2
FxPro-MT5 Live02
0.00 × 1
CapitalPointTrading-MT5-4
2.23 × 22
NCESC-Live
5.44 × 334
Ava-Real 1-MT5
12.00 × 2
Aucun avis
2025.08.08 11:51
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.07 16:09
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.01 21:06
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.01 20:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.01 18:59
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.21 12:24
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.18 10:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.18 09:19
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.18 08:19
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.11 00:54
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.29 14:23
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.06.27 20:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.20 14:27
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.06.20 14:27
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.11 22:16
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.30 12:46
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.29 16:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.29 14:12
Share of trading days is too low
2025.05.29 14:12
Share of days for 80% of trades is too low
2025.05.29 13:12
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 37 days of the signal's entire lifetime.
