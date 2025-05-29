SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / THPX13B
Ai Jing Gao

THPX13B

Ai Jing Gao
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
31 Wochen
0 / 0 USD
Für 50 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 36%
NCESC-Live
1:100
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
2 307
Gewinntrades:
1 133 (49.11%)
Verlusttrades:
1 174 (50.89%)
Bester Trade:
482.33 USD
Schlechtester Trade:
-329.95 USD
Bruttoprofit:
88 764.68 USD (24 500 717 pips)
Bruttoverlust:
-80 068.91 USD (27 498 646 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
14 (2 104.06 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
2 104.06 USD (14)
Sharpe Ratio:
0.04
Trading-Aktivität:
89.69%
Max deposit load:
12.92%
Letzter Trade:
58 Minuten
Trades pro Woche:
26
Durchschn. Haltezeit:
4 Stunden
Erholungsfaktor:
1.25
Long-Positionen:
1 145 (49.63%)
Short-Positionen:
1 162 (50.37%)
Profit-Faktor:
1.11
Mathematische Gewinnerwartung:
3.77 USD
Durchschnittlicher Profit:
78.34 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-68.20 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
16 (-964.48 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 560.19 USD (14)
Wachstum pro Monat :
-21.66%
Jahresprognose:
-100.00%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
1 459.09 USD
Maximaler:
6 953.49 USD (26.80%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
47.40% (6 305.04 USD)
Kapital:
5.17% (609.80 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
WTIBTC 1165
BTCUSD 567
WTIUSD 348
XAUBTC 214
XAUUSD 13
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
WTIBTC 0
BTCUSD -3.3K
WTIUSD -722
XAUBTC 13K
XAUUSD -489
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
WTIBTC 2.3K
BTCUSD -3M
WTIUSD -7K
XAUBTC 12K
XAUUSD -4.9K
10M 20M 30M 40M 50M 60M
10M 20M 30M 40M 50M 60M
10M 20M 30M 40M 50M 60M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +482.33 USD
Schlechtester Trade: -330 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 14
Max. aufeinandergehende Verluste: 14
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +2 104.06 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -964.48 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "NCESC-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Exness-MT5Real32
0.00 × 2
FxPro-MT5 Live02
0.00 × 1
Exness-MT5Real31
0.00 × 5
CapitalPointTrading-MT5-4
2.70 × 40
NCESC-Live
3.66 × 1021
Ava-Real 1-MT5
12.00 × 2
2025.11.24 02:31
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.22 11:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.22 04:00
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.21 08:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.21 03:31
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.20 18:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.18 00:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.10 22:52
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.41% of days out of 136 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.10 21:52
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.08 11:51
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.07 16:09
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.01 21:06
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.01 20:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.01 18:59
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.21 12:24
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.18 10:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.18 09:19
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.18 08:19
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.11 00:54
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.29 14:23
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
THPX13B
50 USD pro Monat
36%
0
0
USD
7K
USD
31
0%
2 307
49%
90%
1.10
3.77
USD
47%
1:100
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 5 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.