Trades insgesamt:
2 307
Gewinntrades:
1 133 (49.11%)
Verlusttrades:
1 174 (50.89%)
Bester Trade:
482.33 USD
Schlechtester Trade:
-329.95 USD
Bruttoprofit:
88 764.68 USD (24 500 717 pips)
Bruttoverlust:
-80 068.91 USD (27 498 646 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
14 (2 104.06 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
2 104.06 USD (14)
Sharpe Ratio:
0.04
Trading-Aktivität:
89.69%
Max deposit load:
12.92%
Letzter Trade:
58 Minuten
Trades pro Woche:
26
Durchschn. Haltezeit:
4 Stunden
Erholungsfaktor:
1.25
Long-Positionen:
1 145 (49.63%)
Short-Positionen:
1 162 (50.37%)
Profit-Faktor:
1.11
Mathematische Gewinnerwartung:
3.77 USD
Durchschnittlicher Profit:
78.34 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-68.20 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
16 (-964.48 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 560.19 USD (14)
Wachstum pro Monat :
-21.66%
Jahresprognose:
-100.00%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
1 459.09 USD
Maximaler:
6 953.49 USD (26.80%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
47.40% (6 305.04 USD)
Kapital:
5.17% (609.80 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|WTIBTC
|1165
|BTCUSD
|567
|WTIUSD
|348
|XAUBTC
|214
|XAUUSD
|13
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|WTIBTC
|0
|BTCUSD
|-3.3K
|WTIUSD
|-722
|XAUBTC
|13K
|XAUUSD
|-489
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|WTIBTC
|2.3K
|BTCUSD
|-3M
|WTIUSD
|-7K
|XAUBTC
|12K
|XAUUSD
|-4.9K
|
10M 20M 30M 40M 50M 60M
|
10M 20M 30M 40M 50M 60M
|
10M 20M 30M 40M 50M 60M
Bester Trade: +482.33 USD
Schlechtester Trade: -330 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 14
Max. aufeinandergehende Verluste: 14
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +2 104.06 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -964.48 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "NCESC-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
Exness-MT5Real32
|0.00 × 2
|
FxPro-MT5 Live02
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 5
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|2.70 × 40
|
NCESC-Live
|3.66 × 1021
|
Ava-Real 1-MT5
|12.00 × 2
Keine Bewertungen
