Ai Jing Gao

THPX13B

Ai Jing Gao
0 inceleme
Güvenilirlik
18 hafta
0 / 0 USD
Ayda 50 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 157%
NCESC-Live
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 429
Kârla kapanan işlemler:
741 (51.85%)
Zararla kapanan işlemler:
688 (48.15%)
En iyi işlem:
482.33 USD
En kötü işlem:
-329.95 USD
Brüt kâr:
66 071.26 USD (12 503 881 pips)
Brüt zarar:
-51 215.47 USD (11 535 700 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (2 104.06 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 104.06 USD (14)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
90.89%
Maks. mevduat yükü:
12.92%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
42
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
3.90
Alış işlemleri:
706 (49.41%)
Satış işlemleri:
723 (50.59%)
Kâr faktörü:
1.29
Beklenen getiri:
10.40 USD
Ortalama kâr:
89.16 USD
Ortalama zarar:
-74.44 USD
Maksimum ardışık kayıp:
14 (-1 560.19 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 560.19 USD (14)
Aylık büyüme:
1.42%
Yıllık tahmin:
17.22%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 459.09 USD
Maksimum:
3 805.94 USD (29.68%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
29.68% (3 805.94 USD)
Varlığa göre:
5.17% (609.80 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
WTIBTC 772
BTCUSD 260
XAUBTC 214
WTIUSD 170
XAUUSD 13
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
WTIBTC 1.4K
BTCUSD 746
XAUBTC 13K
WTIUSD 61
XAUUSD -489
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
WTIBTC 15K
BTCUSD 945K
XAUBTC 12K
WTIUSD 710
XAUUSD -4.9K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +482.33 USD
En kötü işlem: -330 USD
Maksimum ardışık kazanç: 14
Maksimum ardışık kayıp: 14
Maksimum ardışık kâr: +2 104.06 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 560.19 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "NCESC-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real32
0.00 × 2
FxPro-MT5 Live02
0.00 × 1
CapitalPointTrading-MT5-4
2.23 × 22
NCESC-Live
5.39 × 337
Ava-Real 1-MT5
12.00 × 2
İnceleme yok
2025.08.08 11:51
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.07 16:09
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.01 21:06
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.01 20:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.01 18:59
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.21 12:24
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.18 10:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.18 09:19
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.18 08:19
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.11 00:54
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.29 14:23
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.06.27 20:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.20 14:27
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.06.20 14:27
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.11 22:16
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.30 12:46
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.29 16:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.29 14:12
Share of trading days is too low
2025.05.29 14:12
Share of days for 80% of trades is too low
2025.05.29 13:12
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 37 days of the signal's entire lifetime.
