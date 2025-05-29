SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / THPX13B
Ai Jing Gao

THPX13B

Ai Jing Gao
0 recensioni
Affidabilità
18 settimane
0 / 0 USD
Copia per 50 USD al mese
crescita dal 2025 157%
NCESC-Live
1:100
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 429
Profit Trade:
741 (51.85%)
Loss Trade:
688 (48.15%)
Best Trade:
482.33 USD
Worst Trade:
-329.95 USD
Profitto lordo:
66 071.26 USD (12 503 881 pips)
Perdita lorda:
-51 215.47 USD (11 535 700 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (2 104.06 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 104.06 USD (14)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
90.89%
Massimo carico di deposito:
12.92%
Ultimo trade:
10 ore fa
Trade a settimana:
42
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
3.90
Long Trade:
706 (49.41%)
Short Trade:
723 (50.59%)
Fattore di profitto:
1.29
Profitto previsto:
10.40 USD
Profitto medio:
89.16 USD
Perdita media:
-74.44 USD
Massime perdite consecutive:
14 (-1 560.19 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 560.19 USD (14)
Crescita mensile:
0.66%
Previsione annuale:
8.04%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 459.09 USD
Massimale:
3 805.94 USD (29.68%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
29.68% (3 805.94 USD)
Per equità:
5.17% (609.80 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
WTIBTC 772
BTCUSD 260
XAUBTC 214
WTIUSD 170
XAUUSD 13
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
WTIBTC 1.4K
BTCUSD 746
XAUBTC 13K
WTIUSD 61
XAUUSD -489
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
WTIBTC 15K
BTCUSD 945K
XAUBTC 12K
WTIUSD 710
XAUUSD -4.9K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +482.33 USD
Worst Trade: -330 USD
Vincite massime consecutive: 14
Massime perdite consecutive: 14
Massimo profitto consecutivo: +2 104.06 USD
Massima perdita consecutiva: -1 560.19 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "NCESC-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-MT5Real32
0.00 × 2
FxPro-MT5 Live02
0.00 × 1
CapitalPointTrading-MT5-4
2.23 × 22
NCESC-Live
5.39 × 337
Ava-Real 1-MT5
12.00 × 2
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.08.08 11:51
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.07 16:09
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.01 21:06
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.01 20:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.01 18:59
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.21 12:24
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.18 10:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.18 09:19
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.18 08:19
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.11 00:54
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.29 14:23
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.06.27 20:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.20 14:27
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.06.20 14:27
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.11 22:16
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.30 12:46
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.29 16:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.29 14:12
Share of trading days is too low
2025.05.29 14:12
Share of days for 80% of trades is too low
2025.05.29 13:12
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 37 days of the signal's entire lifetime.
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
THPX13B
50USD al mese
157%
0
0
USD
13K
USD
18
0%
1 429
51%
91%
1.29
10.40
USD
30%
1:100
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.