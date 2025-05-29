- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 429
Profit Trade:
741 (51.85%)
Loss Trade:
688 (48.15%)
Best Trade:
482.33 USD
Worst Trade:
-329.95 USD
Profitto lordo:
66 071.26 USD (12 503 881 pips)
Perdita lorda:
-51 215.47 USD (11 535 700 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (2 104.06 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 104.06 USD (14)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
90.89%
Massimo carico di deposito:
12.92%
Ultimo trade:
10 ore fa
Trade a settimana:
42
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
3.90
Long Trade:
706 (49.41%)
Short Trade:
723 (50.59%)
Fattore di profitto:
1.29
Profitto previsto:
10.40 USD
Profitto medio:
89.16 USD
Perdita media:
-74.44 USD
Massime perdite consecutive:
14 (-1 560.19 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 560.19 USD (14)
Crescita mensile:
0.66%
Previsione annuale:
8.04%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 459.09 USD
Massimale:
3 805.94 USD (29.68%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
29.68% (3 805.94 USD)
Per equità:
5.17% (609.80 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|WTIBTC
|772
|BTCUSD
|260
|XAUBTC
|214
|WTIUSD
|170
|XAUUSD
|13
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|WTIBTC
|1.4K
|BTCUSD
|746
|XAUBTC
|13K
|WTIUSD
|61
|XAUUSD
|-489
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|WTIBTC
|15K
|BTCUSD
|945K
|XAUBTC
|12K
|WTIUSD
|710
|XAUUSD
|-4.9K
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +482.33 USD
Worst Trade: -330 USD
Vincite massime consecutive: 14
Massime perdite consecutive: 14
Massimo profitto consecutivo: +2 104.06 USD
Massima perdita consecutiva: -1 560.19 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "NCESC-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real32
|0.00 × 2
|
FxPro-MT5 Live02
|0.00 × 1
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|2.23 × 22
|
NCESC-Live
|5.39 × 337
|
Ava-Real 1-MT5
|12.00 × 2
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
50USD al mese
157%
0
0
USD
USD
13K
USD
USD
18
0%
1 429
51%
91%
1.29
10.40
USD
USD
30%
1:100