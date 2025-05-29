- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
2 296
盈利交易:
1 130 (49.21%)
亏损交易:
1 166 (50.78%)
最好交易:
482.33 USD
最差交易:
-329.95 USD
毛利:
88 650.41 USD (24 469 857 pips)
毛利亏损:
-79 642.96 USD (27 313 906 pips)
最大连续赢利:
14 (2 104.06 USD)
最大连续盈利:
2 104.06 USD (14)
夏普比率:
0.04
交易活动:
89.69%
最大入金加载:
12.92%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
32
平均持有时间:
4 小时
采收率:
1.31
长期交易:
1 140 (49.65%)
短期交易:
1 156 (50.35%)
利润因子:
1.11
预期回报:
3.92 USD
平均利润:
78.45 USD
平均损失:
-68.30 USD
最大连续失误:
16 (-964.48 USD)
最大连续亏损:
-1 560.19 USD (14)
每月增长:
-11.07%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
1 459.09 USD
最大值:
6 868.91 USD (26.47%)
相对跌幅:
结余:
46.77% (6 220.46 USD)
净值:
5.17% (609.80 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|WTIBTC
|1161
|BTCUSD
|564
|WTIUSD
|344
|XAUBTC
|214
|XAUUSD
|13
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|WTIBTC
|62
|BTCUSD
|-3.1K
|WTIUSD
|-624
|XAUBTC
|13K
|XAUUSD
|-489
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|WTIBTC
|3K
|BTCUSD
|-2.8M
|WTIUSD
|-6K
|XAUBTC
|12K
|XAUUSD
|-4.9K
|
10M 20M 30M 40M 50M 60M
|
10M 20M 30M 40M 50M 60M
|
10M 20M 30M 40M 50M 60M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +482.33 USD
最差交易: -330 USD
最大连续赢利: 14
最大连续失误: 14
最大连续盈利: +2 104.06 USD
最大连续亏损: -964.48 USD
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月50 USD
42%
0
0
USD
USD
7.3K
USD
USD
31
0%
2 296
49%
90%
1.11
3.92
USD
USD
47%
1:100