Ai Jing Gao

THPX13B

Ai Jing Gao
0条评论
可靠性
31
0 / 0 USD
每月复制 50 USD per 
增长自 2025 42%
NCESC-Live
1:100
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
2 296
盈利交易:
1 130 (49.21%)
亏损交易:
1 166 (50.78%)
最好交易:
482.33 USD
最差交易:
-329.95 USD
毛利:
88 650.41 USD (24 469 857 pips)
毛利亏损:
-79 642.96 USD (27 313 906 pips)
最大连续赢利:
14 (2 104.06 USD)
最大连续盈利:
2 104.06 USD (14)
夏普比率:
0.04
交易活动:
89.69%
最大入金加载:
12.92%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
32
平均持有时间:
4 小时
采收率:
1.31
长期交易:
1 140 (49.65%)
短期交易:
1 156 (50.35%)
利润因子:
1.11
预期回报:
3.92 USD
平均利润:
78.45 USD
平均损失:
-68.30 USD
最大连续失误:
16 (-964.48 USD)
最大连续亏损:
-1 560.19 USD (14)
每月增长:
-11.07%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
1 459.09 USD
最大值:
6 868.91 USD (26.47%)
相对跌幅:
结余:
46.77% (6 220.46 USD)
净值:
5.17% (609.80 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
WTIBTC 1161
BTCUSD 564
WTIUSD 344
XAUBTC 214
XAUUSD 13
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
WTIBTC 62
BTCUSD -3.1K
WTIUSD -624
XAUBTC 13K
XAUUSD -489
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
WTIBTC 3K
BTCUSD -2.8M
WTIUSD -6K
XAUBTC 12K
XAUUSD -4.9K
10M 20M 30M 40M 50M 60M
10M 20M 30M 40M 50M 60M
10M 20M 30M 40M 50M 60M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +482.33 USD
最差交易: -330 USD
最大连续赢利: 14
最大连续失误: 14
最大连续盈利: +2 104.06 USD
最大连续亏损: -964.48 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 NCESC-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Exness-MT5Real32
0.00 × 2
FxPro-MT5 Live02
0.00 × 1
Exness-MT5Real31
0.00 × 5
CapitalPointTrading-MT5-4
2.70 × 40
NCESC-Live
4.30 × 1021
Ava-Real 1-MT5
12.00 × 2
2025.11.24 02:31
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.22 11:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.22 04:00
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.21 08:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.21 03:31
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.20 18:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.18 00:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.10 22:52
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.41% of days out of 136 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.10 21:52
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.08 11:51
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.07 16:09
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.01 21:06
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.01 20:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.01 18:59
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.21 12:24
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.18 10:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.18 09:19
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.18 08:19
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.11 00:54
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.29 14:23
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
THPX13B
每月50 USD
42%
0
0
USD
7.3K
USD
31
0%
2 296
49%
90%
1.11
3.92
USD
47%
1:100
