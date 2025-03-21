SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / PG Ai Trader
Panteleimon Gkoumas

PG Ai Trader

Panteleimon Gkoumas
0 comentários
40 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 49 USD por mês
crescimento desde 2025 -67%
ICMarketsEU-MT5-5
1:30
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
3 367
Negociações com lucro:
2 791 (82.89%)
Negociações com perda:
576 (17.11%)
Melhor negociação:
79.87 USD
Pior negociação:
-1 026.55 USD
Lucro bruto:
21 404.52 USD (973 225 pips)
Perda bruta:
-24 398.22 USD (919 606 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
157 (649.77 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 143.57 USD (82)
Índice de Sharpe:
0.02
Atividade de negociação:
65.37%
Depósito máximo carregado:
192.06%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
16
Tempo médio de espera:
7 horas
Fator de recuperação:
-0.59
Negociações longas:
1 900 (56.43%)
Negociações curtas:
1 467 (43.57%)
Fator de lucro:
0.88
Valor esperado:
-0.89 USD
Lucro médio:
7.67 USD
Perda média:
-42.36 USD
Máximo de perdas consecutivas:
17 (-878.93 USD)
Máxima perda consecutiva:
-2 611.03 USD (9)
Crescimento mensal:
159.41%
Previsão anual:
1 934.12%
Algotrading:
24%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
3 929.35 USD
Máximo:
5 072.92 USD (236.66%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
91.75% (5 072.95 USD)
Pelo Capital Líquido:
59.14% (794.05 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 2772
XAGUSD 157
US500 48
EURUSD 37
USDCHF 30
XAUEUR 22
USDZAR 19
WTI_M5 19
USDSEK 18
USDJPY 17
AUDJPY 16
AUDUSD 16
USDNOK 13
NZDJPY 12
NZDUSD 12
EURNOK 10
CADJPY 9
USDCZK 8
GBPUSD 8
GBPCHF 8
USDPLN 8
USDHUF 7
USDMXN 7
AUDCHF 7
GBPJPY 7
WTI_Q5 7
EURNZD 6
EURJPY 6
EURSEK 5
CHFJPY 5
CADCHF 5
GBPAUD 5
USDTHB 4
WTI_N5 4
USDCAD 3
WTI_K5 3
EURAUD 3
USDSGD 3
EURGBP 3
USDHKD 3
USDDKK 3
AUDNZD 2
EURPLN 2
EURCHF 2
EURCAD 2
VIX_K5 1
VIX_N5 1
WTI_Z5 1
BTCUSD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD -1.3K
XAGUSD 771
US500 -5
EURUSD 150
USDCHF -651
XAUEUR -87
USDZAR -469
WTI_M5 -256
USDSEK -233
USDJPY 16
AUDJPY 165
AUDUSD 62
USDNOK -2
NZDJPY -67
NZDUSD -285
EURNOK -664
CADJPY 99
USDCZK -93
GBPUSD 79
GBPCHF 27
USDPLN -32
USDHUF 40
USDMXN -58
AUDCHF 98
GBPJPY 32
WTI_Q5 18
EURNZD -6
EURJPY -94
EURSEK 49
CHFJPY -9
CADCHF 90
GBPAUD 20
USDTHB -66
WTI_N5 -50
USDCAD -14
WTI_K5 23
EURAUD 1
USDSGD -198
EURGBP 19
USDHKD -57
USDDKK 5
AUDNZD 28
EURPLN 2
EURCHF -57
EURCAD -51
VIX_K5 0
VIX_N5 0
WTI_Z5 27
BTCUSD 1
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 90K
XAGUSD 78K
US500 -4.5K
EURUSD 912
USDCHF -9.3K
XAUEUR -5.7K
USDZAR -14K
WTI_M5 -252
USDSEK -9.8K
USDJPY 907
AUDJPY 1.7K
AUDUSD 578
USDNOK -2.9K
NZDJPY -129
NZDUSD -3.2K
EURNOK -55K
CADJPY 1.1K
USDCZK -1.2K
GBPUSD 898
GBPCHF 216
USDPLN -880
USDHUF 1.1K
USDMXN -4K
AUDCHF 691
GBPJPY 482
WTI_Q5 18
EURNZD 101
EURJPY -963
EURSEK 3.3K
CHFJPY -136
CADCHF 478
GBPAUD 517
USDTHB -17K
WTI_N5 -47
USDCAD -154
WTI_K5 21
EURAUD 208
USDSGD -2.7K
EURGBP 78
USDHKD -5.8K
USDDKK 643
AUDNZD 503
EURPLN 85
EURCHF -447
EURCAD -700
VIX_K5 23
VIX_N5 -48
WTI_Z5 27
BTCUSD 11K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +79.87 USD
Pior negociação: -1 027 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 82
Máximo de perdas consecutivas: 9
Máximo lucro consecutivo: +649.77 USD
Máxima perda consecutiva: -878.93 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsEU-MT5-5" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

PUPrime-Live
0.46 × 117
RazeGlobalMarkets-Server
0.84 × 125
ForexClubBY-MT5 Real Server
0.94 × 197
Exness-MT5Real3
1.17 × 6
FusionMarkets-Live
1.19 × 94
Exness-MT5Real12
1.25 × 8
Bybit-Live
1.25 × 4
Exness-MT5Real7
1.40 × 5
TitanFX-MT5-01
1.41 × 98
FPMarketsSC-Live
1.41 × 39
VantageInternational-Live 10
1.55 × 122
VantageInternational-Live 5
1.60 × 15
BlueberryMarkets-Live
1.61 × 215
FxPro-MT5 Live02
1.62 × 156
Coinexx-Live
1.76 × 33
ICMarketsSC-MT5-2
1.84 × 1084
RoboForex-ECN
1.92 × 3975
UnitedSecurities-Server
2.00 × 4
FundingTradersGroup-Server
2.12 × 66
TradeMaxGlobal-Live
2.26 × 357
OneRoyal-Server
2.40 × 5
ForexTimeFXTM-Live01
2.52 × 29
ICMarketsSC-MT5
2.64 × 81
Darwinex-Live
2.79 × 156
Axiory-Live
2.82 × 65
79 mais ...
PG AI trader is an advanced trading signal system powered by artificial intelligence (AI) algorithms within MetaStock 5.0 platform. This cutting-edge tool is designed to assist traders and investors in identifying optimal sell opportunities across various financial markets. Key Features: AI-Powered Analysis: It utilizes sophisticated AI algorithms to analyze market data, including historical price trends, volume patterns, technical indicators, and fundamental factors. This comprehensive analysis helps to identify potential sell signals with high accuracy. Multi-Asset Compatibility: Whether you're trading stocks, forex, commodities, or cryptocurrencies, It is compatible with a wide range of asset classes. Its versatility enables investors to utilize the same powerful AI-driven insights across different markets. Adaptive Learning: The AI algorithms powering it continuously adapt and evolve based on real-time market conditions and feedback loops.


Sem comentários
2025.12.25 13:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.24 20:32
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.17 20:54
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.17 10:45
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.14 14:17
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.14 14:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 12:22
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.11.10 15:34
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.29 12:43
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.28 18:16
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.27 14:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.15 09:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.13 17:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.13 10:24
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.02 14:43
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.02 14:43
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.02 12:34
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.02 11:34
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.62% of days out of 162 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.02 08:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.02 06:27
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.62% of days out of 162 days of the signal's entire lifetime.
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
PG Ai Trader
49 USD por mês
-67%
0
0
USD
1.2K
USD
40
24%
3 367
82%
65%
0.87
-0.89
USD
92%
1:30
Copiar

