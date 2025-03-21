- Crescimento
Negociações:
3 367
Negociações com lucro:
2 791 (82.89%)
Negociações com perda:
576 (17.11%)
Melhor negociação:
79.87 USD
Pior negociação:
-1 026.55 USD
Lucro bruto:
21 404.52 USD (973 225 pips)
Perda bruta:
-24 398.22 USD (919 606 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
157 (649.77 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 143.57 USD (82)
Índice de Sharpe:
0.02
Atividade de negociação:
65.37%
Depósito máximo carregado:
192.06%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
16
Tempo médio de espera:
7 horas
Fator de recuperação:
-0.59
Negociações longas:
1 900 (56.43%)
Negociações curtas:
1 467 (43.57%)
Fator de lucro:
0.88
Valor esperado:
-0.89 USD
Lucro médio:
7.67 USD
Perda média:
-42.36 USD
Máximo de perdas consecutivas:
17 (-878.93 USD)
Máxima perda consecutiva:
-2 611.03 USD (9)
Crescimento mensal:
159.41%
Previsão anual:
1 934.12%
Algotrading:
24%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
3 929.35 USD
Máximo:
5 072.92 USD (236.66%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
91.75% (5 072.95 USD)
Pelo Capital Líquido:
59.14% (794.05 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|2772
|XAGUSD
|157
|US500
|48
|EURUSD
|37
|USDCHF
|30
|XAUEUR
|22
|USDZAR
|19
|WTI_M5
|19
|USDSEK
|18
|USDJPY
|17
|AUDJPY
|16
|AUDUSD
|16
|USDNOK
|13
|NZDJPY
|12
|NZDUSD
|12
|EURNOK
|10
|CADJPY
|9
|USDCZK
|8
|GBPUSD
|8
|GBPCHF
|8
|USDPLN
|8
|USDHUF
|7
|USDMXN
|7
|AUDCHF
|7
|GBPJPY
|7
|WTI_Q5
|7
|EURNZD
|6
|EURJPY
|6
|EURSEK
|5
|CHFJPY
|5
|CADCHF
|5
|GBPAUD
|5
|USDTHB
|4
|WTI_N5
|4
|USDCAD
|3
|WTI_K5
|3
|EURAUD
|3
|USDSGD
|3
|EURGBP
|3
|USDHKD
|3
|USDDKK
|3
|AUDNZD
|2
|EURPLN
|2
|EURCHF
|2
|EURCAD
|2
|VIX_K5
|1
|VIX_N5
|1
|WTI_Z5
|1
|BTCUSD
|1
|
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|-1.3K
|XAGUSD
|771
|US500
|-5
|EURUSD
|150
|USDCHF
|-651
|XAUEUR
|-87
|USDZAR
|-469
|WTI_M5
|-256
|USDSEK
|-233
|USDJPY
|16
|AUDJPY
|165
|AUDUSD
|62
|USDNOK
|-2
|NZDJPY
|-67
|NZDUSD
|-285
|EURNOK
|-664
|CADJPY
|99
|USDCZK
|-93
|GBPUSD
|79
|GBPCHF
|27
|USDPLN
|-32
|USDHUF
|40
|USDMXN
|-58
|AUDCHF
|98
|GBPJPY
|32
|WTI_Q5
|18
|EURNZD
|-6
|EURJPY
|-94
|EURSEK
|49
|CHFJPY
|-9
|CADCHF
|90
|GBPAUD
|20
|USDTHB
|-66
|WTI_N5
|-50
|USDCAD
|-14
|WTI_K5
|23
|EURAUD
|1
|USDSGD
|-198
|EURGBP
|19
|USDHKD
|-57
|USDDKK
|5
|AUDNZD
|28
|EURPLN
|2
|EURCHF
|-57
|EURCAD
|-51
|VIX_K5
|0
|VIX_N5
|0
|WTI_Z5
|27
|BTCUSD
|1
|
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|90K
|XAGUSD
|78K
|US500
|-4.5K
|EURUSD
|912
|USDCHF
|-9.3K
|XAUEUR
|-5.7K
|USDZAR
|-14K
|WTI_M5
|-252
|USDSEK
|-9.8K
|USDJPY
|907
|AUDJPY
|1.7K
|AUDUSD
|578
|USDNOK
|-2.9K
|NZDJPY
|-129
|NZDUSD
|-3.2K
|EURNOK
|-55K
|CADJPY
|1.1K
|USDCZK
|-1.2K
|GBPUSD
|898
|GBPCHF
|216
|USDPLN
|-880
|USDHUF
|1.1K
|USDMXN
|-4K
|AUDCHF
|691
|GBPJPY
|482
|WTI_Q5
|18
|EURNZD
|101
|EURJPY
|-963
|EURSEK
|3.3K
|CHFJPY
|-136
|CADCHF
|478
|GBPAUD
|517
|USDTHB
|-17K
|WTI_N5
|-47
|USDCAD
|-154
|WTI_K5
|21
|EURAUD
|208
|USDSGD
|-2.7K
|EURGBP
|78
|USDHKD
|-5.8K
|USDDKK
|643
|AUDNZD
|503
|EURPLN
|85
|EURCHF
|-447
|EURCAD
|-700
|VIX_K5
|23
|VIX_N5
|-48
|WTI_Z5
|27
|BTCUSD
|11K
|
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsEU-MT5-5" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
PUPrime-Live
|0.46 × 117
|
RazeGlobalMarkets-Server
|0.84 × 125
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|0.94 × 197
|
Exness-MT5Real3
|1.17 × 6
|
FusionMarkets-Live
|1.19 × 94
|
Exness-MT5Real12
|1.25 × 8
|
Bybit-Live
|1.25 × 4
|
Exness-MT5Real7
|1.40 × 5
|
TitanFX-MT5-01
|1.41 × 98
|
FPMarketsSC-Live
|1.41 × 39
|
VantageInternational-Live 10
|1.55 × 122
|
VantageInternational-Live 5
|1.60 × 15
|
BlueberryMarkets-Live
|1.61 × 215
|
FxPro-MT5 Live02
|1.62 × 156
|
Coinexx-Live
|1.76 × 33
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.84 × 1084
|
RoboForex-ECN
|1.92 × 3975
|
UnitedSecurities-Server
|2.00 × 4
|
FundingTradersGroup-Server
|2.12 × 66
|
TradeMaxGlobal-Live
|2.26 × 357
|
OneRoyal-Server
|2.40 × 5
|
ForexTimeFXTM-Live01
|2.52 × 29
|
ICMarketsSC-MT5
|2.64 × 81
|
Darwinex-Live
|2.79 × 156
|
Axiory-Live
|2.82 × 65
PG AI trader is an advanced trading signal system powered by artificial intelligence (AI) algorithms within MetaStock 5.0 platform. This cutting-edge tool is designed to assist traders and investors in identifying optimal sell opportunities across various financial markets. Key Features: AI-Powered Analysis: It utilizes sophisticated AI algorithms to analyze market data, including historical price trends, volume patterns, technical indicators, and fundamental factors. This comprehensive analysis helps to identify potential sell signals with high accuracy. Multi-Asset Compatibility: Whether you're trading stocks, forex, commodities, or cryptocurrencies, It is compatible with a wide range of asset classes. Its versatility enables investors to utilize the same powerful AI-driven insights across different markets. Adaptive Learning: The AI algorithms powering it continuously adapt and evolve based on real-time market conditions and feedback loops.
Sem comentários
