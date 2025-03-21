- 자본
- 축소
트레이드:
3 407
이익 거래:
2 822 (82.82%)
손실 거래:
585 (17.17%)
최고의 거래:
79.87 USD
최악의 거래:
-1 026.55 USD
총 수익:
21 632.10 USD (996 019 pips)
총 손실:
-24 476.48 USD (927 408 pips)
연속 최대 이익:
161 (891.21 USD)
연속 최대 이익:
1 143.57 USD (82)
샤프 비율:
0.02
거래 활동:
64.32%
최대 입금량:
192.06%
최근 거래:
16 시간 전
주별 거래 수:
10
평균 유지 시간:
7 시간
회복 요인:
-0.56
롱(주식매수):
1 938 (56.88%)
숏(주식차입매도):
1 469 (43.12%)
수익 요인:
0.88
기대수익:
-0.83 USD
평균 이익:
7.67 USD
평균 손실:
-41.84 USD
연속 최대 손실:
17 (-878.93 USD)
연속 최대 손실:
-2 611.03 USD (9)
월별 성장률:
129.16%
연간 예측:
1 567.25%
Algo 트레이딩:
24%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
3 929.35 USD
최대한의:
5 072.92 USD (236.66%)
상대적 삭감:
잔고별:
91.75% (5 072.95 USD)
자본금별:
59.14% (794.05 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|2780
|XAGUSD
|189
|US500
|48
|EURUSD
|37
|USDCHF
|30
|XAUEUR
|22
|USDZAR
|19
|WTI_M5
|19
|USDSEK
|18
|USDJPY
|17
|AUDJPY
|16
|AUDUSD
|16
|USDNOK
|13
|NZDJPY
|12
|NZDUSD
|12
|EURNOK
|10
|CADJPY
|9
|USDCZK
|8
|GBPUSD
|8
|GBPCHF
|8
|USDPLN
|8
|USDHUF
|7
|USDMXN
|7
|AUDCHF
|7
|GBPJPY
|7
|WTI_Q5
|7
|EURNZD
|6
|EURJPY
|6
|EURSEK
|5
|CHFJPY
|5
|CADCHF
|5
|GBPAUD
|5
|USDTHB
|4
|WTI_N5
|4
|USDCAD
|3
|WTI_K5
|3
|EURAUD
|3
|USDSGD
|3
|EURGBP
|3
|USDHKD
|3
|USDDKK
|3
|AUDNZD
|2
|EURPLN
|2
|EURCHF
|2
|EURCAD
|2
|VIX_K5
|1
|VIX_N5
|1
|WTI_Z5
|1
|BTCUSD
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|-1.4K
|XAGUSD
|959
|US500
|-5
|EURUSD
|150
|USDCHF
|-651
|XAUEUR
|-87
|USDZAR
|-469
|WTI_M5
|-256
|USDSEK
|-233
|USDJPY
|16
|AUDJPY
|165
|AUDUSD
|62
|USDNOK
|-2
|NZDJPY
|-67
|NZDUSD
|-285
|EURNOK
|-664
|CADJPY
|99
|USDCZK
|-93
|GBPUSD
|79
|GBPCHF
|27
|USDPLN
|-32
|USDHUF
|40
|USDMXN
|-58
|AUDCHF
|98
|GBPJPY
|32
|WTI_Q5
|18
|EURNZD
|-6
|EURJPY
|-94
|EURSEK
|49
|CHFJPY
|-9
|CADCHF
|90
|GBPAUD
|20
|USDTHB
|-66
|WTI_N5
|-50
|USDCAD
|-14
|WTI_K5
|23
|EURAUD
|1
|USDSGD
|-198
|EURGBP
|19
|USDHKD
|-57
|USDDKK
|5
|AUDNZD
|28
|EURPLN
|2
|EURCHF
|-57
|EURCAD
|-51
|VIX_K5
|0
|VIX_N5
|0
|WTI_Z5
|27
|BTCUSD
|1
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|86K
|XAGUSD
|96K
|US500
|-4.5K
|EURUSD
|912
|USDCHF
|-9.3K
|XAUEUR
|-5.7K
|USDZAR
|-14K
|WTI_M5
|-252
|USDSEK
|-9.8K
|USDJPY
|907
|AUDJPY
|1.7K
|AUDUSD
|578
|USDNOK
|-2.9K
|NZDJPY
|-129
|NZDUSD
|-3.2K
|EURNOK
|-55K
|CADJPY
|1.1K
|USDCZK
|-1.2K
|GBPUSD
|898
|GBPCHF
|216
|USDPLN
|-880
|USDHUF
|1.1K
|USDMXN
|-4K
|AUDCHF
|691
|GBPJPY
|482
|WTI_Q5
|18
|EURNZD
|101
|EURJPY
|-963
|EURSEK
|3.3K
|CHFJPY
|-136
|CADCHF
|478
|GBPAUD
|517
|USDTHB
|-17K
|WTI_N5
|-47
|USDCAD
|-154
|WTI_K5
|21
|EURAUD
|208
|USDSGD
|-2.7K
|EURGBP
|78
|USDHKD
|-5.8K
|USDDKK
|643
|AUDNZD
|503
|EURPLN
|85
|EURCHF
|-447
|EURCAD
|-700
|VIX_K5
|23
|VIX_N5
|-48
|WTI_Z5
|27
|BTCUSD
|11K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +79.87 USD
최악의 거래: -1 027 USD
연속 최대 이익: 82
연속 최대 손실: 9
연속 최대 이익: +891.21 USD
연속 최대 손실: -878.93 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMarketsEU-MT5-5"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
PUPrime-Live
|0.46 × 117
|
RazeGlobalMarkets-Server
|0.84 × 125
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|0.94 × 197
|
Exness-MT5Real3
|1.17 × 6
|
FusionMarkets-Live
|1.19 × 94
|
Exness-MT5Real12
|1.25 × 8
|
Bybit-Live
|1.25 × 4
|
Exness-MT5Real7
|1.40 × 5
|
TitanFX-MT5-01
|1.41 × 98
|
FPMarketsSC-Live
|1.41 × 39
|
VantageInternational-Live 10
|1.55 × 122
|
VantageInternational-Live 5
|1.60 × 15
|
BlueberryMarkets-Live
|1.61 × 215
|
FxPro-MT5 Live02
|1.62 × 156
|
Coinexx-Live
|1.76 × 33
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.84 × 1084
|
RoboForex-ECN
|1.92 × 3975
|
UnitedSecurities-Server
|2.00 × 4
|
FundingTradersGroup-Server
|2.12 × 66
|
TradeMaxGlobal-Live
|2.26 × 357
|
OneRoyal-Server
|2.40 × 5
|
ForexTimeFXTM-Live01
|2.52 × 29
|
ICMarketsSC-MT5
|2.64 × 81
|
Darwinex-Live
|2.79 × 156
|
Axiory-Live
|2.82 × 65
PG AI trader is an advanced trading signal system powered by artificial intelligence (AI) algorithms within MetaStock 5.0 platform. This cutting-edge tool is designed to assist traders and investors in identifying optimal sell opportunities across various financial markets. Key Features: AI-Powered Analysis: It utilizes sophisticated AI algorithms to analyze market data, including historical price trends, volume patterns, technical indicators, and fundamental factors. This comprehensive analysis helps to identify potential sell signals with high accuracy. Multi-Asset Compatibility: Whether you're trading stocks, forex, commodities, or cryptocurrencies, It is compatible with a wide range of asset classes. Its versatility enables investors to utilize the same powerful AI-driven insights across different markets. Adaptive Learning: The AI algorithms powering it continuously adapt and evolve based on real-time market conditions and feedback loops.
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 49 USD
-63%
0
0
USD
USD
1.3K
USD
USD
42
24%
3 407
82%
64%
0.88
-0.83
USD
USD
92%
1:30