리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMarketsEU-MT5-5"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

PUPrime-Live 0.46 × 117 RazeGlobalMarkets-Server 0.84 × 125 ForexClubBY-MT5 Real Server 0.94 × 197 Exness-MT5Real3 1.17 × 6 FusionMarkets-Live 1.19 × 94 Exness-MT5Real12 1.25 × 8 Bybit-Live 1.25 × 4 Exness-MT5Real7 1.40 × 5 TitanFX-MT5-01 1.41 × 98 FPMarketsSC-Live 1.41 × 39 VantageInternational-Live 10 1.55 × 122 VantageInternational-Live 5 1.60 × 15 BlueberryMarkets-Live 1.61 × 215 FxPro-MT5 Live02 1.62 × 156 Coinexx-Live 1.76 × 33 ICMarketsSC-MT5-2 1.84 × 1084 RoboForex-ECN 1.92 × 3975 UnitedSecurities-Server 2.00 × 4 FundingTradersGroup-Server 2.12 × 66 TradeMaxGlobal-Live 2.26 × 357 OneRoyal-Server 2.40 × 5 ForexTimeFXTM-Live01 2.52 × 29 ICMarketsSC-MT5 2.64 × 81 Darwinex-Live 2.79 × 156 Axiory-Live 2.82 × 65 79 더...