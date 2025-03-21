시그널섹션
Panteleimon Gkoumas

PG Ai Trader

Panteleimon Gkoumas
0 리뷰
42
0 / 0 USD
월별 49 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 -63%
ICMarketsEU-MT5-5
1:30
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
3 407
이익 거래:
2 822 (82.82%)
손실 거래:
585 (17.17%)
최고의 거래:
79.87 USD
최악의 거래:
-1 026.55 USD
총 수익:
21 632.10 USD (996 019 pips)
총 손실:
-24 476.48 USD (927 408 pips)
연속 최대 이익:
161 (891.21 USD)
연속 최대 이익:
1 143.57 USD (82)
샤프 비율:
0.02
거래 활동:
64.32%
최대 입금량:
192.06%
최근 거래:
16 시간 전
주별 거래 수:
10
평균 유지 시간:
7 시간
회복 요인:
-0.56
롱(주식매수):
1 938 (56.88%)
숏(주식차입매도):
1 469 (43.12%)
수익 요인:
0.88
기대수익:
-0.83 USD
평균 이익:
7.67 USD
평균 손실:
-41.84 USD
연속 최대 손실:
17 (-878.93 USD)
연속 최대 손실:
-2 611.03 USD (9)
월별 성장률:
129.16%
연간 예측:
1 567.25%
Algo 트레이딩:
24%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
3 929.35 USD
최대한의:
5 072.92 USD (236.66%)
상대적 삭감:
잔고별:
91.75% (5 072.95 USD)
자본금별:
59.14% (794.05 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD 2780
XAGUSD 189
US500 48
EURUSD 37
USDCHF 30
XAUEUR 22
USDZAR 19
WTI_M5 19
USDSEK 18
USDJPY 17
AUDJPY 16
AUDUSD 16
USDNOK 13
NZDJPY 12
NZDUSD 12
EURNOK 10
CADJPY 9
USDCZK 8
GBPUSD 8
GBPCHF 8
USDPLN 8
USDHUF 7
USDMXN 7
AUDCHF 7
GBPJPY 7
WTI_Q5 7
EURNZD 6
EURJPY 6
EURSEK 5
CHFJPY 5
CADCHF 5
GBPAUD 5
USDTHB 4
WTI_N5 4
USDCAD 3
WTI_K5 3
EURAUD 3
USDSGD 3
EURGBP 3
USDHKD 3
USDDKK 3
AUDNZD 2
EURPLN 2
EURCHF 2
EURCAD 2
VIX_K5 1
VIX_N5 1
WTI_Z5 1
BTCUSD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD -1.4K
XAGUSD 959
US500 -5
EURUSD 150
USDCHF -651
XAUEUR -87
USDZAR -469
WTI_M5 -256
USDSEK -233
USDJPY 16
AUDJPY 165
AUDUSD 62
USDNOK -2
NZDJPY -67
NZDUSD -285
EURNOK -664
CADJPY 99
USDCZK -93
GBPUSD 79
GBPCHF 27
USDPLN -32
USDHUF 40
USDMXN -58
AUDCHF 98
GBPJPY 32
WTI_Q5 18
EURNZD -6
EURJPY -94
EURSEK 49
CHFJPY -9
CADCHF 90
GBPAUD 20
USDTHB -66
WTI_N5 -50
USDCAD -14
WTI_K5 23
EURAUD 1
USDSGD -198
EURGBP 19
USDHKD -57
USDDKK 5
AUDNZD 28
EURPLN 2
EURCHF -57
EURCAD -51
VIX_K5 0
VIX_N5 0
WTI_Z5 27
BTCUSD 1
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD 86K
XAGUSD 96K
US500 -4.5K
EURUSD 912
USDCHF -9.3K
XAUEUR -5.7K
USDZAR -14K
WTI_M5 -252
USDSEK -9.8K
USDJPY 907
AUDJPY 1.7K
AUDUSD 578
USDNOK -2.9K
NZDJPY -129
NZDUSD -3.2K
EURNOK -55K
CADJPY 1.1K
USDCZK -1.2K
GBPUSD 898
GBPCHF 216
USDPLN -880
USDHUF 1.1K
USDMXN -4K
AUDCHF 691
GBPJPY 482
WTI_Q5 18
EURNZD 101
EURJPY -963
EURSEK 3.3K
CHFJPY -136
CADCHF 478
GBPAUD 517
USDTHB -17K
WTI_N5 -47
USDCAD -154
WTI_K5 21
EURAUD 208
USDSGD -2.7K
EURGBP 78
USDHKD -5.8K
USDDKK 643
AUDNZD 503
EURPLN 85
EURCHF -447
EURCAD -700
VIX_K5 23
VIX_N5 -48
WTI_Z5 27
BTCUSD 11K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +79.87 USD
최악의 거래: -1 027 USD
연속 최대 이익: 82
연속 최대 손실: 9
연속 최대 이익: +891.21 USD
연속 최대 손실: -878.93 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMarketsEU-MT5-5"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

PUPrime-Live
0.46 × 117
RazeGlobalMarkets-Server
0.84 × 125
ForexClubBY-MT5 Real Server
0.94 × 197
Exness-MT5Real3
1.17 × 6
FusionMarkets-Live
1.19 × 94
Exness-MT5Real12
1.25 × 8
Bybit-Live
1.25 × 4
Exness-MT5Real7
1.40 × 5
TitanFX-MT5-01
1.41 × 98
FPMarketsSC-Live
1.41 × 39
VantageInternational-Live 10
1.55 × 122
VantageInternational-Live 5
1.60 × 15
BlueberryMarkets-Live
1.61 × 215
FxPro-MT5 Live02
1.62 × 156
Coinexx-Live
1.76 × 33
ICMarketsSC-MT5-2
1.84 × 1084
RoboForex-ECN
1.92 × 3975
UnitedSecurities-Server
2.00 × 4
FundingTradersGroup-Server
2.12 × 66
TradeMaxGlobal-Live
2.26 × 357
OneRoyal-Server
2.40 × 5
ForexTimeFXTM-Live01
2.52 × 29
ICMarketsSC-MT5
2.64 × 81
Darwinex-Live
2.79 × 156
Axiory-Live
2.82 × 65
79 더...
PG AI trader is an advanced trading signal system powered by artificial intelligence (AI) algorithms within MetaStock 5.0 platform. This cutting-edge tool is designed to assist traders and investors in identifying optimal sell opportunities across various financial markets. Key Features: AI-Powered Analysis: It utilizes sophisticated AI algorithms to analyze market data, including historical price trends, volume patterns, technical indicators, and fundamental factors. This comprehensive analysis helps to identify potential sell signals with high accuracy. Multi-Asset Compatibility: Whether you're trading stocks, forex, commodities, or cryptocurrencies, It is compatible with a wide range of asset classes. Its versatility enables investors to utilize the same powerful AI-driven insights across different markets. Adaptive Learning: The AI algorithms powering it continuously adapt and evolve based on real-time market conditions and feedback loops.


리뷰 없음
2025.12.30 19:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.30 18:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.30 15:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.30 13:47
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.25 13:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.24 20:32
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.17 20:54
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.17 10:45
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.14 14:17
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.14 14:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 12:22
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.11.10 15:34
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.29 12:43
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.28 18:16
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.27 14:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.15 09:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.13 17:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.13 10:24
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.02 14:43
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.02 14:43
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
