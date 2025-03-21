SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / PG Ai Trader
Panteleimon Gkoumas

PG Ai Trader

Panteleimon Gkoumas
0 recensioni
27 settimane
0 / 0 USD
Copia per 49 USD al mese
crescita dal 2025 -28%
ICMarketsEU-MT5-5
1:30
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
2 842
Profit Trade:
2 352 (82.75%)
Loss Trade:
490 (17.24%)
Best Trade:
76.32 USD
Worst Trade:
-706.79 USD
Profitto lordo:
17 893.47 USD (727 813 pips)
Perdita lorda:
-19 134.97 USD (694 844 pips)
Vincite massime consecutive:
157 (649.77 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 143.57 USD (82)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
73.92%
Massimo carico di deposito:
164.56%
Ultimo trade:
13 ore fa
Trade a settimana:
102
Tempo di attesa medio:
7 ore
Fattore di recupero:
-0.32
Long Trade:
1 503 (52.89%)
Short Trade:
1 339 (47.11%)
Fattore di profitto:
0.94
Profitto previsto:
-0.44 USD
Profitto medio:
7.61 USD
Perdita media:
-39.05 USD
Massime perdite consecutive:
17 (-878.93 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2 611.03 USD (9)
Crescita mensile:
-34.33%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
26%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2 760.59 USD
Massimale:
3 904.16 USD (182.13%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
70.61% (3 904.16 USD)
Per equità:
57.37% (3 147.55 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 2456
EURUSD 37
USDCHF 30
XAUEUR 22
USDZAR 19
WTI_M5 19
USDSEK 18
AUDJPY 16
AUDUSD 16
USDJPY 15
USDNOK 13
NZDJPY 12
NZDUSD 12
EURNOK 10
CADJPY 9
USDCZK 8
GBPUSD 8
GBPCHF 8
USDPLN 8
USDHUF 7
USDMXN 7
AUDCHF 7
GBPJPY 7
WTI_Q5 7
EURNZD 6
EURJPY 6
EURSEK 5
CHFJPY 5
CADCHF 5
GBPAUD 5
USDTHB 4
WTI_N5 4
USDCAD 3
WTI_K5 3
EURAUD 3
USDSGD 3
EURGBP 3
USDHKD 3
USDDKK 3
AUDNZD 2
EURPLN 2
EURCHF 2
EURCAD 2
VIX_K5 1
VIX_N5 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 1.3K
EURUSD 150
USDCHF -651
XAUEUR -87
USDZAR -469
WTI_M5 -256
USDSEK -233
AUDJPY 165
AUDUSD 62
USDJPY -25
USDNOK -2
NZDJPY -67
NZDUSD -285
EURNOK -664
CADJPY 99
USDCZK -93
GBPUSD 79
GBPCHF 27
USDPLN -32
USDHUF 40
USDMXN -58
AUDCHF 98
GBPJPY 32
WTI_Q5 18
EURNZD -6
EURJPY -94
EURSEK 49
CHFJPY -9
CADCHF 90
GBPAUD 20
USDTHB -66
WTI_N5 -50
USDCAD -14
WTI_K5 23
EURAUD 1
USDSGD -198
EURGBP 19
USDHKD -57
USDDKK 5
AUDNZD 28
EURPLN 2
EURCHF -57
EURCAD -51
VIX_K5 0
VIX_N5 0
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 154K
EURUSD 912
USDCHF -9.3K
XAUEUR -5.7K
USDZAR -14K
WTI_M5 -252
USDSEK -9.8K
AUDJPY 1.7K
AUDUSD 578
USDJPY 239
USDNOK -2.9K
NZDJPY -129
NZDUSD -3.2K
EURNOK -55K
CADJPY 1.1K
USDCZK -1.2K
GBPUSD 898
GBPCHF 216
USDPLN -880
USDHUF 1.1K
USDMXN -4K
AUDCHF 691
GBPJPY 482
WTI_Q5 18
EURNZD 101
EURJPY -963
EURSEK 3.3K
CHFJPY -136
CADCHF 478
GBPAUD 517
USDTHB -17K
WTI_N5 -47
USDCAD -154
WTI_K5 21
EURAUD 208
USDSGD -2.7K
EURGBP 78
USDHKD -5.8K
USDDKK 643
AUDNZD 503
EURPLN 85
EURCHF -447
EURCAD -700
VIX_K5 23
VIX_N5 -48
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +76.32 USD
Worst Trade: -707 USD
Vincite massime consecutive: 82
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +649.77 USD
Massima perdita consecutiva: -878.93 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsEU-MT5-5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

PUPrime-Live
0.46 × 117
FusionMarkets-Live
0.70 × 84
RazeGlobalMarkets-Server
0.89 × 95
ForexClubBY-MT5 Real Server
0.94 × 197
Exness-MT5Real3
1.17 × 6
Bybit-Live
1.25 × 4
FPMarketsSC-Live
1.38 × 8
Exness-MT5Real7
1.40 × 5
Exness-MT5Real12
1.40 × 5
TitanFX-MT5-01
1.41 × 98
VantageInternational-Live 10
1.55 × 122
FxPro-MT5 Live02
1.59 × 150
VantageInternational-Live 5
1.60 × 15
BlueberryMarkets-Live
1.61 × 215
ICMarketsSC-MT5-2
1.89 × 1029
RoboForex-ECN
1.92 × 3975
UnitedSecurities-Server
2.00 × 4
FundingTradersGroup-Server
2.12 × 66
Coinexx-Live
2.14 × 14
TradeMaxGlobal-Live
2.30 × 351
OneRoyal-Server
2.40 × 5
ForexTimeFXTM-Live01
2.52 × 29
ICMarketsSC-MT5
2.71 × 79
Darwinex-Live
2.79 × 156
Axiory-Live
2.82 × 65
78 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
PG AI trader is an advanced trading signal system powered by artificial intelligence (AI) algorithms within MetaStock 5.0 platform. This cutting-edge tool is designed to assist traders and investors in identifying optimal sell opportunities across various financial markets. Key Features: AI-Powered Analysis: It utilizes sophisticated AI algorithms to analyze market data, including historical price trends, volume patterns, technical indicators, and fundamental factors. This comprehensive analysis helps to identify potential sell signals with high accuracy. Multi-Asset Compatibility: Whether you're trading stocks, forex, commodities, or cryptocurrencies, It is compatible with a wide range of asset classes. Its versatility enables investors to utilize the same powerful AI-driven insights across different markets. Adaptive Learning: The AI algorithms powering it continuously adapt and evolve based on real-time market conditions and feedback loops.


Non ci sono recensioni
2025.09.02 14:43
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.02 14:43
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.02 12:34
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.02 11:34
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.62% of days out of 162 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.02 08:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.02 06:27
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.62% of days out of 162 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.02 01:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.01 16:50
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.62% of days out of 161 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.28 20:32
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.26 07:57
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.65% of days out of 155 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.20 13:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.18 07:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.01 18:59
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.29 12:13
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.28 19:33
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.28 14:27
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.25 15:20
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.25 13:13
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.25 12:13
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.23 16:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
PG Ai Trader
49USD al mese
-28%
0
0
USD
3.1K
USD
27
26%
2 842
82%
74%
0.93
-0.44
USD
71%
1:30
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.