Trade:
2 842
Profit Trade:
2 352 (82.75%)
Loss Trade:
490 (17.24%)
Best Trade:
76.32 USD
Worst Trade:
-706.79 USD
Profitto lordo:
17 893.47 USD (727 813 pips)
Perdita lorda:
-19 134.97 USD (694 844 pips)
Vincite massime consecutive:
157 (649.77 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 143.57 USD (82)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
73.92%
Massimo carico di deposito:
164.56%
Ultimo trade:
13 ore fa
Trade a settimana:
102
Tempo di attesa medio:
7 ore
Fattore di recupero:
-0.32
Long Trade:
1 503 (52.89%)
Short Trade:
1 339 (47.11%)
Fattore di profitto:
0.94
Profitto previsto:
-0.44 USD
Profitto medio:
7.61 USD
Perdita media:
-39.05 USD
Massime perdite consecutive:
17 (-878.93 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2 611.03 USD (9)
Crescita mensile:
-34.33%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
26%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2 760.59 USD
Massimale:
3 904.16 USD (182.13%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
70.61% (3 904.16 USD)
Per equità:
57.37% (3 147.55 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|2456
|EURUSD
|37
|USDCHF
|30
|XAUEUR
|22
|USDZAR
|19
|WTI_M5
|19
|USDSEK
|18
|AUDJPY
|16
|AUDUSD
|16
|USDJPY
|15
|USDNOK
|13
|NZDJPY
|12
|NZDUSD
|12
|EURNOK
|10
|CADJPY
|9
|USDCZK
|8
|GBPUSD
|8
|GBPCHF
|8
|USDPLN
|8
|USDHUF
|7
|USDMXN
|7
|AUDCHF
|7
|GBPJPY
|7
|WTI_Q5
|7
|EURNZD
|6
|EURJPY
|6
|EURSEK
|5
|CHFJPY
|5
|CADCHF
|5
|GBPAUD
|5
|USDTHB
|4
|WTI_N5
|4
|USDCAD
|3
|WTI_K5
|3
|EURAUD
|3
|USDSGD
|3
|EURGBP
|3
|USDHKD
|3
|USDDKK
|3
|AUDNZD
|2
|EURPLN
|2
|EURCHF
|2
|EURCAD
|2
|VIX_K5
|1
|VIX_N5
|1
|
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|1.3K
|EURUSD
|150
|USDCHF
|-651
|XAUEUR
|-87
|USDZAR
|-469
|WTI_M5
|-256
|USDSEK
|-233
|AUDJPY
|165
|AUDUSD
|62
|USDJPY
|-25
|USDNOK
|-2
|NZDJPY
|-67
|NZDUSD
|-285
|EURNOK
|-664
|CADJPY
|99
|USDCZK
|-93
|GBPUSD
|79
|GBPCHF
|27
|USDPLN
|-32
|USDHUF
|40
|USDMXN
|-58
|AUDCHF
|98
|GBPJPY
|32
|WTI_Q5
|18
|EURNZD
|-6
|EURJPY
|-94
|EURSEK
|49
|CHFJPY
|-9
|CADCHF
|90
|GBPAUD
|20
|USDTHB
|-66
|WTI_N5
|-50
|USDCAD
|-14
|WTI_K5
|23
|EURAUD
|1
|USDSGD
|-198
|EURGBP
|19
|USDHKD
|-57
|USDDKK
|5
|AUDNZD
|28
|EURPLN
|2
|EURCHF
|-57
|EURCAD
|-51
|VIX_K5
|0
|VIX_N5
|0
|
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|154K
|EURUSD
|912
|USDCHF
|-9.3K
|XAUEUR
|-5.7K
|USDZAR
|-14K
|WTI_M5
|-252
|USDSEK
|-9.8K
|AUDJPY
|1.7K
|AUDUSD
|578
|USDJPY
|239
|USDNOK
|-2.9K
|NZDJPY
|-129
|NZDUSD
|-3.2K
|EURNOK
|-55K
|CADJPY
|1.1K
|USDCZK
|-1.2K
|GBPUSD
|898
|GBPCHF
|216
|USDPLN
|-880
|USDHUF
|1.1K
|USDMXN
|-4K
|AUDCHF
|691
|GBPJPY
|482
|WTI_Q5
|18
|EURNZD
|101
|EURJPY
|-963
|EURSEK
|3.3K
|CHFJPY
|-136
|CADCHF
|478
|GBPAUD
|517
|USDTHB
|-17K
|WTI_N5
|-47
|USDCAD
|-154
|WTI_K5
|21
|EURAUD
|208
|USDSGD
|-2.7K
|EURGBP
|78
|USDHKD
|-5.8K
|USDDKK
|643
|AUDNZD
|503
|EURPLN
|85
|EURCHF
|-447
|EURCAD
|-700
|VIX_K5
|23
|VIX_N5
|-48
|
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +76.32 USD
Worst Trade: -707 USD
Vincite massime consecutive: 82
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +649.77 USD
Massima perdita consecutiva: -878.93 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsEU-MT5-5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
PUPrime-Live
|0.46 × 117
|
FusionMarkets-Live
|0.70 × 84
|
RazeGlobalMarkets-Server
|0.89 × 95
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|0.94 × 197
|
Exness-MT5Real3
|1.17 × 6
|
Bybit-Live
|1.25 × 4
|
FPMarketsSC-Live
|1.38 × 8
|
Exness-MT5Real7
|1.40 × 5
|
Exness-MT5Real12
|1.40 × 5
|
TitanFX-MT5-01
|1.41 × 98
|
VantageInternational-Live 10
|1.55 × 122
|
FxPro-MT5 Live02
|1.59 × 150
|
VantageInternational-Live 5
|1.60 × 15
|
BlueberryMarkets-Live
|1.61 × 215
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.89 × 1029
|
RoboForex-ECN
|1.92 × 3975
|
UnitedSecurities-Server
|2.00 × 4
|
FundingTradersGroup-Server
|2.12 × 66
|
Coinexx-Live
|2.14 × 14
|
TradeMaxGlobal-Live
|2.30 × 351
|
OneRoyal-Server
|2.40 × 5
|
ForexTimeFXTM-Live01
|2.52 × 29
|
ICMarketsSC-MT5
|2.71 × 79
|
Darwinex-Live
|2.79 × 156
|
Axiory-Live
|2.82 × 65
PG AI trader is an advanced trading signal system powered by artificial intelligence (AI) algorithms within MetaStock 5.0 platform. This cutting-edge tool is designed to assist traders and investors in identifying optimal sell opportunities across various financial markets. Key Features: AI-Powered Analysis: It utilizes sophisticated AI algorithms to analyze market data, including historical price trends, volume patterns, technical indicators, and fundamental factors. This comprehensive analysis helps to identify potential sell signals with high accuracy. Multi-Asset Compatibility: Whether you're trading stocks, forex, commodities, or cryptocurrencies, It is compatible with a wide range of asset classes. Its versatility enables investors to utilize the same powerful AI-driven insights across different markets. Adaptive Learning: The AI algorithms powering it continuously adapt and evolve based on real-time market conditions and feedback loops.
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
49USD al mese
-28%
0
0
USD
USD
3.1K
USD
USD
27
26%
2 842
82%
74%
0.93
-0.44
USD
USD
71%
1:30