交易:
3 380
盈利交易:
2 804 (82.95%)
亏损交易:
576 (17.04%)
最好交易:
79.87 USD
最差交易:
-1 026.55 USD
毛利:
21 524.43 USD (985 209 pips)
毛利亏损:
-24 398.22 USD (919 606 pips)
最大连续赢利:
157 (649.77 USD)
最大连续盈利:
1 143.57 USD (82)
夏普比率:
0.02
交易活动:
65.37%
最大入金加载:
192.06%
最近交易:
42 几分钟前
每周交易:
33
平均持有时间:
7 小时
采收率:
-0.57
长期交易:
1 913 (56.60%)
短期交易:
1 467 (43.40%)
利润因子:
0.88
预期回报:
-0.85 USD
平均利润:
7.68 USD
平均损失:
-42.36 USD
最大连续失误:
17 (-878.93 USD)
最大连续亏损:
-2 611.03 USD (9)
每月增长:
184.86%
年度预测:
2 242.96%
算法交易:
24%
结余跌幅:
绝对:
3 929.35 USD
最大值:
5 072.92 USD (236.66%)
相对跌幅:
结余:
91.75% (5 072.95 USD)
净值:
59.14% (794.05 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|2772
|XAGUSD
|170
|US500
|48
|EURUSD
|37
|USDCHF
|30
|XAUEUR
|22
|USDZAR
|19
|WTI_M5
|19
|USDSEK
|18
|USDJPY
|17
|AUDJPY
|16
|AUDUSD
|16
|USDNOK
|13
|NZDJPY
|12
|NZDUSD
|12
|EURNOK
|10
|CADJPY
|9
|USDCZK
|8
|GBPUSD
|8
|GBPCHF
|8
|USDPLN
|8
|USDHUF
|7
|USDMXN
|7
|AUDCHF
|7
|GBPJPY
|7
|WTI_Q5
|7
|EURNZD
|6
|EURJPY
|6
|EURSEK
|5
|CHFJPY
|5
|CADCHF
|5
|GBPAUD
|5
|USDTHB
|4
|WTI_N5
|4
|USDCAD
|3
|WTI_K5
|3
|EURAUD
|3
|USDSGD
|3
|EURGBP
|3
|USDHKD
|3
|USDDKK
|3
|AUDNZD
|2
|EURPLN
|2
|EURCHF
|2
|EURCAD
|2
|VIX_K5
|1
|VIX_N5
|1
|WTI_Z5
|1
|BTCUSD
|1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|-1.3K
|XAGUSD
|891
|US500
|-5
|EURUSD
|150
|USDCHF
|-651
|XAUEUR
|-87
|USDZAR
|-469
|WTI_M5
|-256
|USDSEK
|-233
|USDJPY
|16
|AUDJPY
|165
|AUDUSD
|62
|USDNOK
|-2
|NZDJPY
|-67
|NZDUSD
|-285
|EURNOK
|-664
|CADJPY
|99
|USDCZK
|-93
|GBPUSD
|79
|GBPCHF
|27
|USDPLN
|-32
|USDHUF
|40
|USDMXN
|-58
|AUDCHF
|98
|GBPJPY
|32
|WTI_Q5
|18
|EURNZD
|-6
|EURJPY
|-94
|EURSEK
|49
|CHFJPY
|-9
|CADCHF
|90
|GBPAUD
|20
|USDTHB
|-66
|WTI_N5
|-50
|USDCAD
|-14
|WTI_K5
|23
|EURAUD
|1
|USDSGD
|-198
|EURGBP
|19
|USDHKD
|-57
|USDDKK
|5
|AUDNZD
|28
|EURPLN
|2
|EURCHF
|-57
|EURCAD
|-51
|VIX_K5
|0
|VIX_N5
|0
|WTI_Z5
|27
|BTCUSD
|1
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|90K
|XAGUSD
|90K
|US500
|-4.5K
|EURUSD
|912
|USDCHF
|-9.3K
|XAUEUR
|-5.7K
|USDZAR
|-14K
|WTI_M5
|-252
|USDSEK
|-9.8K
|USDJPY
|907
|AUDJPY
|1.7K
|AUDUSD
|578
|USDNOK
|-2.9K
|NZDJPY
|-129
|NZDUSD
|-3.2K
|EURNOK
|-55K
|CADJPY
|1.1K
|USDCZK
|-1.2K
|GBPUSD
|898
|GBPCHF
|216
|USDPLN
|-880
|USDHUF
|1.1K
|USDMXN
|-4K
|AUDCHF
|691
|GBPJPY
|482
|WTI_Q5
|18
|EURNZD
|101
|EURJPY
|-963
|EURSEK
|3.3K
|CHFJPY
|-136
|CADCHF
|478
|GBPAUD
|517
|USDTHB
|-17K
|WTI_N5
|-47
|USDCAD
|-154
|WTI_K5
|21
|EURAUD
|208
|USDSGD
|-2.7K
|EURGBP
|78
|USDHKD
|-5.8K
|USDDKK
|643
|AUDNZD
|503
|EURPLN
|85
|EURCHF
|-447
|EURCAD
|-700
|VIX_K5
|23
|VIX_N5
|-48
|WTI_Z5
|27
|BTCUSD
|11K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +79.87 USD
最差交易: -1 027 USD
最大连续赢利: 82
最大连续失误: 9
最大连续盈利: +649.77 USD
最大连续亏损: -878.93 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsEU-MT5-5 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
PUPrime-Live
|0.46 × 117
|
RazeGlobalMarkets-Server
|0.84 × 125
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|0.94 × 197
|
Exness-MT5Real3
|1.17 × 6
|
FusionMarkets-Live
|1.19 × 94
|
Exness-MT5Real12
|1.25 × 8
|
Bybit-Live
|1.25 × 4
|
Exness-MT5Real7
|1.40 × 5
|
TitanFX-MT5-01
|1.41 × 98
|
FPMarketsSC-Live
|1.41 × 39
|
VantageInternational-Live 10
|1.55 × 122
|
VantageInternational-Live 5
|1.60 × 15
|
BlueberryMarkets-Live
|1.61 × 215
|
FxPro-MT5 Live02
|1.62 × 156
|
Coinexx-Live
|1.76 × 33
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.84 × 1084
|
RoboForex-ECN
|1.92 × 3975
|
UnitedSecurities-Server
|2.00 × 4
|
FundingTradersGroup-Server
|2.12 × 66
|
TradeMaxGlobal-Live
|2.26 × 357
|
OneRoyal-Server
|2.40 × 5
|
ForexTimeFXTM-Live01
|2.52 × 29
|
ICMarketsSC-MT5
|2.64 × 81
|
Darwinex-Live
|2.79 × 156
|
Axiory-Live
|2.82 × 65
PG AI trader is an advanced trading signal system powered by artificial intelligence (AI) algorithms within MetaStock 5.0 platform. This cutting-edge tool is designed to assist traders and investors in identifying optimal sell opportunities across various financial markets. Key Features: AI-Powered Analysis: It utilizes sophisticated AI algorithms to analyze market data, including historical price trends, volume patterns, technical indicators, and fundamental factors. This comprehensive analysis helps to identify potential sell signals with high accuracy. Multi-Asset Compatibility: Whether you're trading stocks, forex, commodities, or cryptocurrencies, It is compatible with a wide range of asset classes. Its versatility enables investors to utilize the same powerful AI-driven insights across different markets. Adaptive Learning: The AI algorithms powering it continuously adapt and evolve based on real-time market conditions and feedback loops.
