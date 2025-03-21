信号部分
信号 / MetaTrader 5 / PG Ai Trader
Panteleimon Gkoumas

PG Ai Trader

Panteleimon Gkoumas
0条评论
40
0 / 0 USD
每月复制 49 USD per 
增长自 2025 -63%
ICMarketsEU-MT5-5
1:30
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
3 380
盈利交易:
2 804 (82.95%)
亏损交易:
576 (17.04%)
最好交易:
79.87 USD
最差交易:
-1 026.55 USD
毛利:
21 524.43 USD (985 209 pips)
毛利亏损:
-24 398.22 USD (919 606 pips)
最大连续赢利:
157 (649.77 USD)
最大连续盈利:
1 143.57 USD (82)
夏普比率:
0.02
交易活动:
65.37%
最大入金加载:
192.06%
最近交易:
42 几分钟前
每周交易:
33
平均持有时间:
7 小时
采收率:
-0.57
长期交易:
1 913 (56.60%)
短期交易:
1 467 (43.40%)
利润因子:
0.88
预期回报:
-0.85 USD
平均利润:
7.68 USD
平均损失:
-42.36 USD
最大连续失误:
17 (-878.93 USD)
最大连续亏损:
-2 611.03 USD (9)
每月增长:
184.86%
年度预测:
2 242.96%
算法交易:
24%
结余跌幅:
绝对:
3 929.35 USD
最大值:
5 072.92 USD (236.66%)
相对跌幅:
结余:
91.75% (5 072.95 USD)
净值:
59.14% (794.05 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 2772
XAGUSD 170
US500 48
EURUSD 37
USDCHF 30
XAUEUR 22
USDZAR 19
WTI_M5 19
USDSEK 18
USDJPY 17
AUDJPY 16
AUDUSD 16
USDNOK 13
NZDJPY 12
NZDUSD 12
EURNOK 10
CADJPY 9
USDCZK 8
GBPUSD 8
GBPCHF 8
USDPLN 8
USDHUF 7
USDMXN 7
AUDCHF 7
GBPJPY 7
WTI_Q5 7
EURNZD 6
EURJPY 6
EURSEK 5
CHFJPY 5
CADCHF 5
GBPAUD 5
USDTHB 4
WTI_N5 4
USDCAD 3
WTI_K5 3
EURAUD 3
USDSGD 3
EURGBP 3
USDHKD 3
USDDKK 3
AUDNZD 2
EURPLN 2
EURCHF 2
EURCAD 2
VIX_K5 1
VIX_N5 1
WTI_Z5 1
BTCUSD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD -1.3K
XAGUSD 891
US500 -5
EURUSD 150
USDCHF -651
XAUEUR -87
USDZAR -469
WTI_M5 -256
USDSEK -233
USDJPY 16
AUDJPY 165
AUDUSD 62
USDNOK -2
NZDJPY -67
NZDUSD -285
EURNOK -664
CADJPY 99
USDCZK -93
GBPUSD 79
GBPCHF 27
USDPLN -32
USDHUF 40
USDMXN -58
AUDCHF 98
GBPJPY 32
WTI_Q5 18
EURNZD -6
EURJPY -94
EURSEK 49
CHFJPY -9
CADCHF 90
GBPAUD 20
USDTHB -66
WTI_N5 -50
USDCAD -14
WTI_K5 23
EURAUD 1
USDSGD -198
EURGBP 19
USDHKD -57
USDDKK 5
AUDNZD 28
EURPLN 2
EURCHF -57
EURCAD -51
VIX_K5 0
VIX_N5 0
WTI_Z5 27
BTCUSD 1
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 90K
XAGUSD 90K
US500 -4.5K
EURUSD 912
USDCHF -9.3K
XAUEUR -5.7K
USDZAR -14K
WTI_M5 -252
USDSEK -9.8K
USDJPY 907
AUDJPY 1.7K
AUDUSD 578
USDNOK -2.9K
NZDJPY -129
NZDUSD -3.2K
EURNOK -55K
CADJPY 1.1K
USDCZK -1.2K
GBPUSD 898
GBPCHF 216
USDPLN -880
USDHUF 1.1K
USDMXN -4K
AUDCHF 691
GBPJPY 482
WTI_Q5 18
EURNZD 101
EURJPY -963
EURSEK 3.3K
CHFJPY -136
CADCHF 478
GBPAUD 517
USDTHB -17K
WTI_N5 -47
USDCAD -154
WTI_K5 21
EURAUD 208
USDSGD -2.7K
EURGBP 78
USDHKD -5.8K
USDDKK 643
AUDNZD 503
EURPLN 85
EURCHF -447
EURCAD -700
VIX_K5 23
VIX_N5 -48
WTI_Z5 27
BTCUSD 11K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +79.87 USD
最差交易: -1 027 USD
最大连续赢利: 82
最大连续失误: 9
最大连续盈利: +649.77 USD
最大连续亏损: -878.93 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsEU-MT5-5 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

PUPrime-Live
0.46 × 117
RazeGlobalMarkets-Server
0.84 × 125
ForexClubBY-MT5 Real Server
0.94 × 197
Exness-MT5Real3
1.17 × 6
FusionMarkets-Live
1.19 × 94
Exness-MT5Real12
1.25 × 8
Bybit-Live
1.25 × 4
Exness-MT5Real7
1.40 × 5
TitanFX-MT5-01
1.41 × 98
FPMarketsSC-Live
1.41 × 39
VantageInternational-Live 10
1.55 × 122
VantageInternational-Live 5
1.60 × 15
BlueberryMarkets-Live
1.61 × 215
FxPro-MT5 Live02
1.62 × 156
Coinexx-Live
1.76 × 33
ICMarketsSC-MT5-2
1.84 × 1084
RoboForex-ECN
1.92 × 3975
UnitedSecurities-Server
2.00 × 4
FundingTradersGroup-Server
2.12 × 66
TradeMaxGlobal-Live
2.26 × 357
OneRoyal-Server
2.40 × 5
ForexTimeFXTM-Live01
2.52 × 29
ICMarketsSC-MT5
2.64 × 81
Darwinex-Live
2.79 × 156
Axiory-Live
2.82 × 65
79 更多...
PG AI trader is an advanced trading signal system powered by artificial intelligence (AI) algorithms within MetaStock 5.0 platform. This cutting-edge tool is designed to assist traders and investors in identifying optimal sell opportunities across various financial markets. Key Features: AI-Powered Analysis: It utilizes sophisticated AI algorithms to analyze market data, including historical price trends, volume patterns, technical indicators, and fundamental factors. This comprehensive analysis helps to identify potential sell signals with high accuracy. Multi-Asset Compatibility: Whether you're trading stocks, forex, commodities, or cryptocurrencies, It is compatible with a wide range of asset classes. Its versatility enables investors to utilize the same powerful AI-driven insights across different markets. Adaptive Learning: The AI algorithms powering it continuously adapt and evolve based on real-time market conditions and feedback loops.


没有评论
2025.12.25 13:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.24 20:32
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.17 20:54
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.17 10:45
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.14 14:17
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.14 14:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 12:22
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.11.10 15:34
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.29 12:43
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.28 18:16
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.27 14:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.15 09:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.13 17:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.13 10:24
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.02 14:43
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.02 14:43
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.02 12:34
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.02 11:34
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.62% of days out of 162 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.02 08:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.02 06:27
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.62% of days out of 162 days of the signal's entire lifetime.
