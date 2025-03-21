- 成長
トレード:
3 367
利益トレード:
2 791 (82.89%)
損失トレード:
576 (17.11%)
ベストトレード:
79.87 USD
最悪のトレード:
-1 026.55 USD
総利益:
21 404.52 USD (973 225 pips)
総損失:
-24 398.22 USD (919 606 pips)
最大連続の勝ち:
157 (649.77 USD)
最大連続利益:
1 143.57 USD (82)
シャープレシオ:
0.02
取引アクティビティ:
65.37%
最大入金額:
192.06%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
16
平均保有時間:
7 時間
リカバリーファクター:
-0.59
長いトレード:
1 900 (56.43%)
短いトレード:
1 467 (43.57%)
プロフィットファクター:
0.88
期待されたペイオフ:
-0.89 USD
平均利益:
7.67 USD
平均損失:
-42.36 USD
最大連続の負け:
17 (-878.93 USD)
最大連続損失:
-2 611.03 USD (9)
月間成長:
158.21%
年間予想:
1 919.62%
アルゴリズム取引:
24%
残高によるドローダウン:
絶対:
3 929.35 USD
最大の:
5 072.92 USD (236.66%)
比較ドローダウン:
残高による:
91.75% (5 072.95 USD)
エクイティによる:
59.14% (794.05 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|2772
|XAGUSD
|157
|US500
|48
|EURUSD
|37
|USDCHF
|30
|XAUEUR
|22
|USDZAR
|19
|WTI_M5
|19
|USDSEK
|18
|USDJPY
|17
|AUDJPY
|16
|AUDUSD
|16
|USDNOK
|13
|NZDJPY
|12
|NZDUSD
|12
|EURNOK
|10
|CADJPY
|9
|USDCZK
|8
|GBPUSD
|8
|GBPCHF
|8
|USDPLN
|8
|USDHUF
|7
|USDMXN
|7
|AUDCHF
|7
|GBPJPY
|7
|WTI_Q5
|7
|EURNZD
|6
|EURJPY
|6
|EURSEK
|5
|CHFJPY
|5
|CADCHF
|5
|GBPAUD
|5
|USDTHB
|4
|WTI_N5
|4
|USDCAD
|3
|WTI_K5
|3
|EURAUD
|3
|USDSGD
|3
|EURGBP
|3
|USDHKD
|3
|USDDKK
|3
|AUDNZD
|2
|EURPLN
|2
|EURCHF
|2
|EURCAD
|2
|VIX_K5
|1
|VIX_N5
|1
|WTI_Z5
|1
|BTCUSD
|1
|
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|-1.3K
|XAGUSD
|771
|US500
|-5
|EURUSD
|150
|USDCHF
|-651
|XAUEUR
|-87
|USDZAR
|-469
|WTI_M5
|-256
|USDSEK
|-233
|USDJPY
|16
|AUDJPY
|165
|AUDUSD
|62
|USDNOK
|-2
|NZDJPY
|-67
|NZDUSD
|-285
|EURNOK
|-664
|CADJPY
|99
|USDCZK
|-93
|GBPUSD
|79
|GBPCHF
|27
|USDPLN
|-32
|USDHUF
|40
|USDMXN
|-58
|AUDCHF
|98
|GBPJPY
|32
|WTI_Q5
|18
|EURNZD
|-6
|EURJPY
|-94
|EURSEK
|49
|CHFJPY
|-9
|CADCHF
|90
|GBPAUD
|20
|USDTHB
|-66
|WTI_N5
|-50
|USDCAD
|-14
|WTI_K5
|23
|EURAUD
|1
|USDSGD
|-198
|EURGBP
|19
|USDHKD
|-57
|USDDKK
|5
|AUDNZD
|28
|EURPLN
|2
|EURCHF
|-57
|EURCAD
|-51
|VIX_K5
|0
|VIX_N5
|0
|WTI_Z5
|27
|BTCUSD
|1
|
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|90K
|XAGUSD
|78K
|US500
|-4.5K
|EURUSD
|912
|USDCHF
|-9.3K
|XAUEUR
|-5.7K
|USDZAR
|-14K
|WTI_M5
|-252
|USDSEK
|-9.8K
|USDJPY
|907
|AUDJPY
|1.7K
|AUDUSD
|578
|USDNOK
|-2.9K
|NZDJPY
|-129
|NZDUSD
|-3.2K
|EURNOK
|-55K
|CADJPY
|1.1K
|USDCZK
|-1.2K
|GBPUSD
|898
|GBPCHF
|216
|USDPLN
|-880
|USDHUF
|1.1K
|USDMXN
|-4K
|AUDCHF
|691
|GBPJPY
|482
|WTI_Q5
|18
|EURNZD
|101
|EURJPY
|-963
|EURSEK
|3.3K
|CHFJPY
|-136
|CADCHF
|478
|GBPAUD
|517
|USDTHB
|-17K
|WTI_N5
|-47
|USDCAD
|-154
|WTI_K5
|21
|EURAUD
|208
|USDSGD
|-2.7K
|EURGBP
|78
|USDHKD
|-5.8K
|USDDKK
|643
|AUDNZD
|503
|EURPLN
|85
|EURCHF
|-447
|EURCAD
|-700
|VIX_K5
|23
|VIX_N5
|-48
|WTI_Z5
|27
|BTCUSD
|11K
|
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +79.87 USD
最悪のトレード: -1 027 USD
最大連続の勝ち: 82
最大連続の負け: 9
最大連続利益: +649.77 USD
最大連続損失: -878.93 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsEU-MT5-5"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
PUPrime-Live
|0.46 × 117
|
RazeGlobalMarkets-Server
|0.84 × 125
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|0.94 × 197
|
Exness-MT5Real3
|1.17 × 6
|
FusionMarkets-Live
|1.19 × 94
|
Exness-MT5Real12
|1.25 × 8
|
Bybit-Live
|1.25 × 4
|
Exness-MT5Real7
|1.40 × 5
|
TitanFX-MT5-01
|1.41 × 98
|
FPMarketsSC-Live
|1.41 × 39
|
VantageInternational-Live 10
|1.55 × 122
|
VantageInternational-Live 5
|1.60 × 15
|
BlueberryMarkets-Live
|1.61 × 215
|
FxPro-MT5 Live02
|1.62 × 156
|
Coinexx-Live
|1.76 × 33
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.84 × 1084
|
RoboForex-ECN
|1.92 × 3975
|
UnitedSecurities-Server
|2.00 × 4
|
FundingTradersGroup-Server
|2.12 × 66
|
TradeMaxGlobal-Live
|2.26 × 357
|
OneRoyal-Server
|2.40 × 5
|
ForexTimeFXTM-Live01
|2.52 × 29
|
ICMarketsSC-MT5
|2.64 × 81
|
Darwinex-Live
|2.79 × 156
|
Axiory-Live
|2.82 × 65
PG AI trader is an advanced trading signal system powered by artificial intelligence (AI) algorithms within MetaStock 5.0 platform. This cutting-edge tool is designed to assist traders and investors in identifying optimal sell opportunities across various financial markets. Key Features: AI-Powered Analysis: It utilizes sophisticated AI algorithms to analyze market data, including historical price trends, volume patterns, technical indicators, and fundamental factors. This comprehensive analysis helps to identify potential sell signals with high accuracy. Multi-Asset Compatibility: Whether you're trading stocks, forex, commodities, or cryptocurrencies, It is compatible with a wide range of asset classes. Its versatility enables investors to utilize the same powerful AI-driven insights across different markets. Adaptive Learning: The AI algorithms powering it continuously adapt and evolve based on real-time market conditions and feedback loops.
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
49 USD/月
-67%
0
0
USD
USD
1.2K
USD
USD
40
24%
3 367
82%
65%
0.87
-0.89
USD
USD
92%
1:30