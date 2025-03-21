シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / PG Ai Trader
Panteleimon Gkoumas

PG Ai Trader

Panteleimon Gkoumas
レビュー0件
40週間
0 / 0 USD
月額  49  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 -67%
ICMarketsEU-MT5-5
1:30
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
3 367
利益トレード:
2 791 (82.89%)
損失トレード:
576 (17.11%)
ベストトレード:
79.87 USD
最悪のトレード:
-1 026.55 USD
総利益:
21 404.52 USD (973 225 pips)
総損失:
-24 398.22 USD (919 606 pips)
最大連続の勝ち:
157 (649.77 USD)
最大連続利益:
1 143.57 USD (82)
シャープレシオ:
0.02
取引アクティビティ:
65.37%
最大入金額:
192.06%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
16
平均保有時間:
7 時間
リカバリーファクター:
-0.59
長いトレード:
1 900 (56.43%)
短いトレード:
1 467 (43.57%)
プロフィットファクター:
0.88
期待されたペイオフ:
-0.89 USD
平均利益:
7.67 USD
平均損失:
-42.36 USD
最大連続の負け:
17 (-878.93 USD)
最大連続損失:
-2 611.03 USD (9)
月間成長:
158.21%
年間予想:
1 919.62%
アルゴリズム取引:
24%
残高によるドローダウン:
絶対:
3 929.35 USD
最大の:
5 072.92 USD (236.66%)
比較ドローダウン:
残高による:
91.75% (5 072.95 USD)
エクイティによる:
59.14% (794.05 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 2772
XAGUSD 157
US500 48
EURUSD 37
USDCHF 30
XAUEUR 22
USDZAR 19
WTI_M5 19
USDSEK 18
USDJPY 17
AUDJPY 16
AUDUSD 16
USDNOK 13
NZDJPY 12
NZDUSD 12
EURNOK 10
CADJPY 9
USDCZK 8
GBPUSD 8
GBPCHF 8
USDPLN 8
USDHUF 7
USDMXN 7
AUDCHF 7
GBPJPY 7
WTI_Q5 7
EURNZD 6
EURJPY 6
EURSEK 5
CHFJPY 5
CADCHF 5
GBPAUD 5
USDTHB 4
WTI_N5 4
USDCAD 3
WTI_K5 3
EURAUD 3
USDSGD 3
EURGBP 3
USDHKD 3
USDDKK 3
AUDNZD 2
EURPLN 2
EURCHF 2
EURCAD 2
VIX_K5 1
VIX_N5 1
WTI_Z5 1
BTCUSD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD -1.3K
XAGUSD 771
US500 -5
EURUSD 150
USDCHF -651
XAUEUR -87
USDZAR -469
WTI_M5 -256
USDSEK -233
USDJPY 16
AUDJPY 165
AUDUSD 62
USDNOK -2
NZDJPY -67
NZDUSD -285
EURNOK -664
CADJPY 99
USDCZK -93
GBPUSD 79
GBPCHF 27
USDPLN -32
USDHUF 40
USDMXN -58
AUDCHF 98
GBPJPY 32
WTI_Q5 18
EURNZD -6
EURJPY -94
EURSEK 49
CHFJPY -9
CADCHF 90
GBPAUD 20
USDTHB -66
WTI_N5 -50
USDCAD -14
WTI_K5 23
EURAUD 1
USDSGD -198
EURGBP 19
USDHKD -57
USDDKK 5
AUDNZD 28
EURPLN 2
EURCHF -57
EURCAD -51
VIX_K5 0
VIX_N5 0
WTI_Z5 27
BTCUSD 1
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 90K
XAGUSD 78K
US500 -4.5K
EURUSD 912
USDCHF -9.3K
XAUEUR -5.7K
USDZAR -14K
WTI_M5 -252
USDSEK -9.8K
USDJPY 907
AUDJPY 1.7K
AUDUSD 578
USDNOK -2.9K
NZDJPY -129
NZDUSD -3.2K
EURNOK -55K
CADJPY 1.1K
USDCZK -1.2K
GBPUSD 898
GBPCHF 216
USDPLN -880
USDHUF 1.1K
USDMXN -4K
AUDCHF 691
GBPJPY 482
WTI_Q5 18
EURNZD 101
EURJPY -963
EURSEK 3.3K
CHFJPY -136
CADCHF 478
GBPAUD 517
USDTHB -17K
WTI_N5 -47
USDCAD -154
WTI_K5 21
EURAUD 208
USDSGD -2.7K
EURGBP 78
USDHKD -5.8K
USDDKK 643
AUDNZD 503
EURPLN 85
EURCHF -447
EURCAD -700
VIX_K5 23
VIX_N5 -48
WTI_Z5 27
BTCUSD 11K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +79.87 USD
最悪のトレード: -1 027 USD
最大連続の勝ち: 82
最大連続の負け: 9
最大連続利益: +649.77 USD
最大連続損失: -878.93 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsEU-MT5-5"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

PUPrime-Live
0.46 × 117
RazeGlobalMarkets-Server
0.84 × 125
ForexClubBY-MT5 Real Server
0.94 × 197
Exness-MT5Real3
1.17 × 6
FusionMarkets-Live
1.19 × 94
Exness-MT5Real12
1.25 × 8
Bybit-Live
1.25 × 4
Exness-MT5Real7
1.40 × 5
TitanFX-MT5-01
1.41 × 98
FPMarketsSC-Live
1.41 × 39
VantageInternational-Live 10
1.55 × 122
VantageInternational-Live 5
1.60 × 15
BlueberryMarkets-Live
1.61 × 215
FxPro-MT5 Live02
1.62 × 156
Coinexx-Live
1.76 × 33
ICMarketsSC-MT5-2
1.84 × 1084
RoboForex-ECN
1.92 × 3975
UnitedSecurities-Server
2.00 × 4
FundingTradersGroup-Server
2.12 × 66
TradeMaxGlobal-Live
2.26 × 357
OneRoyal-Server
2.40 × 5
ForexTimeFXTM-Live01
2.52 × 29
ICMarketsSC-MT5
2.64 × 81
Darwinex-Live
2.79 × 156
Axiory-Live
2.82 × 65
79 より多く...
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
PG AI trader is an advanced trading signal system powered by artificial intelligence (AI) algorithms within MetaStock 5.0 platform. This cutting-edge tool is designed to assist traders and investors in identifying optimal sell opportunities across various financial markets. Key Features: AI-Powered Analysis: It utilizes sophisticated AI algorithms to analyze market data, including historical price trends, volume patterns, technical indicators, and fundamental factors. This comprehensive analysis helps to identify potential sell signals with high accuracy. Multi-Asset Compatibility: Whether you're trading stocks, forex, commodities, or cryptocurrencies, It is compatible with a wide range of asset classes. Its versatility enables investors to utilize the same powerful AI-driven insights across different markets. Adaptive Learning: The AI algorithms powering it continuously adapt and evolve based on real-time market conditions and feedback loops.


レビューなし
2025.12.25 13:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.24 20:32
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.17 20:54
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.17 10:45
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.14 14:17
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.14 14:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 12:22
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.11.10 15:34
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.29 12:43
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.28 18:16
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.27 14:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.15 09:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.13 17:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.13 10:24
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.02 14:43
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.02 14:43
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.02 12:34
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.02 11:34
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.62% of days out of 162 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.02 08:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.02 06:27
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.62% of days out of 162 days of the signal's entire lifetime.
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
PG Ai Trader
49 USD/月
-67%
0
0
USD
1.2K
USD
40
24%
3 367
82%
65%
0.87
-0.89
USD
92%
1:30
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください