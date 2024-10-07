SinaisSeções
ANDREY STEFANENKOV

Vera

ANDREY STEFANENKOV
0 comentários
319 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 100 USD por mês
crescimento desde 2019 -15%
AlfaForexRU-Real
1:40
  • Crescimento
  • Saldo
O estilo de negociação mudou, parte do histórico é excluída do cálculo das estatísticas. Como o crescimento na Signals é calculado?
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
8 820
Negociações com lucro:
3 889 (44.09%)
Negociações com perda:
4 931 (55.91%)
Melhor negociação:
24 050.00 RUB
Pior negociação:
-260 014.00 RUB
Lucro bruto:
3 595 423.50 RUB (3 534 757 pips)
Perda bruta:
-4 571 428.93 RUB (4 829 377 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
25 (34 720.54 RUB)
Máximo lucro consecutivo:
41 071.36 RUB (13)
Índice de Sharpe:
0.00
Atividade de negociação:
98.94%
Depósito máximo carregado:
72.52%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
6
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
-0.84
Negociações longas:
2 382 (27.01%)
Negociações curtas:
6 438 (72.99%)
Fator de lucro:
0.79
Valor esperado:
-110.66 RUB
Lucro médio:
924.51 RUB
Perda média:
-927.08 RUB
Máximo de perdas consecutivas:
22 (-13 821.47 RUB)
Máxima perda consecutiva:
-554 075.00 RUB (11)
Crescimento mensal:
-0.48%
Previsão anual:
-5.80%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1 135 139.30 RUB
Máximo:
1 164 596.33 RUB (779.22%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
100.00% (1 144 622.11 RUB)
Pelo Capital Líquido:
47.62% (79 750.79 RUB)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURUSDrfd 992
GBPUSDrfd 765
USDJPYrfd 534
USDCADrfd 533
USDCHFrfd 528
AUDUSDrfd 525
NZDUSDrfd 483
EURGBPrfd 455
GBPJPYrfd 438
CHFJPYrfd 424
EURJPYrfd 406
AUDJPYrfd 292
EURCHFrfd 274
GBPAUDrfd 236
GBPCADrfd 235
USDNOKrfd 232
EURAUDrfd 181
GBPCHFrfd 178
EURCADrfd 165
AUDCADrfd 148
AUDCHFrfd 143
USDRUBrfd 118
GBPNZDrfd 115
AUDNZDrfd 96
EURRUBrfd 86
EURNZDrfd 74
EURNOKrfd 40
USDMXNrfd 37
EURSEKrfd 23
USDDKKrfd 13
#GAZP 12
USDZARrfd 10
USDCNYrfd 8
USDSEKrfd 5
USDSGDrfd 4
EURCNYrfd 4
#SBER 4
#LKOH 2
#ALRS 1
#CHMF 1
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURUSDrfd 964
GBPUSDrfd -422
USDJPYrfd 119
USDCADrfd -466
USDCHFrfd 162
AUDUSDrfd -740
NZDUSDrfd -606
EURGBPrfd -350
GBPJPYrfd -1.4K
CHFJPYrfd -1.4K
EURJPYrfd 288
AUDJPYrfd -241
EURCHFrfd 536
GBPAUDrfd -581
GBPCADrfd -81
USDNOKrfd 19
EURAUDrfd -145
GBPCHFrfd -257
EURCADrfd -597
AUDCADrfd -23
AUDCHFrfd -237
USDRUBrfd -6.5K
GBPNZDrfd -126
AUDNZDrfd -159
EURRUBrfd -3.2K
EURNZDrfd 213
EURNOKrfd -99
USDMXNrfd -208
EURSEKrfd -102
USDDKKrfd -70
#GAZP 63
USDZARrfd -86
USDCNYrfd -1
USDSEKrfd -228
USDSGDrfd -11
EURCNYrfd 61
#SBER -341
#LKOH -25
#ALRS 2
#CHMF 9
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURUSDrfd 61K
GBPUSDrfd 18K
USDJPYrfd 26K
USDCADrfd 5.4K
USDCHFrfd 18K
AUDUSDrfd 3.4K
NZDUSDrfd 8.7K
EURGBPrfd 11K
GBPJPYrfd 9.8K
CHFJPYrfd 917
EURJPYrfd 34K
AUDJPYrfd 6.3K
EURCHFrfd 13K
GBPAUDrfd -6.6K
GBPCADrfd 2.6K
USDNOKrfd 193K
EURAUDrfd -7.1K
GBPCHFrfd 7.6K
EURCADrfd -17K
AUDCADrfd 2.4K
AUDCHFrfd -1.9K
USDRUBrfd -824K
GBPNZDrfd 5.4K
AUDNZDrfd -8K
EURRUBrfd -556K
EURNZDrfd 17K
EURNOKrfd -44K
USDMXNrfd -170K
EURSEKrfd -7.6K
USDDKKrfd -11K
#GAZP 3.8K
USDZARrfd -65K
USDCNYrfd -2K
USDSEKrfd -48K
USDSGDrfd -468
EURCNYrfd 20K
#SBER -889
#LKOH 535
#ALRS 180
#CHMF 6.6K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +24 050.00 RUB
Pior negociação: -260 014 RUB
Máximo de vitórias consecutivas: 13
Máximo de perdas consecutivas: 11
Máximo lucro consecutivo: +34 720.54 RUB
Máxima perda consecutiva: -13 821.47 RUB

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "AlfaForexRU-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Волновой принцип Эллиота, ручная торговля.
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Vera
100 USD por mês
-15%
0
0
USD
165K
RUB
319
0%
8 820
44%
99%
0.78
-110.66
RUB
100%
1:40
