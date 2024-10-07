SegnaliSezioni
ANDREY STEFANENKOV

Vera

ANDREY STEFANENKOV
0 recensioni
319 settimane
0 / 0 USD
Copia per 100 USD al mese
crescita dal 2019 -15%
AlfaForexRU-Real
1:40
  • Crescita
  • Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
8 820
Profit Trade:
3 889 (44.09%)
Loss Trade:
4 931 (55.91%)
Best Trade:
24 050.00 RUB
Worst Trade:
-260 014.00 RUB
Profitto lordo:
3 595 423.50 RUB (3 534 757 pips)
Perdita lorda:
-4 571 428.93 RUB (4 829 377 pips)
Vincite massime consecutive:
25 (34 720.54 RUB)
Massimo profitto consecutivo:
41 071.36 RUB (13)
Indice di Sharpe:
0.00
Attività di trading:
98.94%
Massimo carico di deposito:
72.52%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
-0.84
Long Trade:
2 382 (27.01%)
Short Trade:
6 438 (72.99%)
Fattore di profitto:
0.79
Profitto previsto:
-110.66 RUB
Profitto medio:
924.51 RUB
Perdita media:
-927.08 RUB
Massime perdite consecutive:
22 (-13 821.47 RUB)
Massima perdita consecutiva:
-554 075.00 RUB (11)
Crescita mensile:
-0.48%
Previsione annuale:
-5.80%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 135 139.30 RUB
Massimale:
1 164 596.33 RUB (779.22%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
100.00% (1 144 622.11 RUB)
Per equità:
47.62% (79 750.79 RUB)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSDrfd 992
GBPUSDrfd 765
USDJPYrfd 534
USDCADrfd 533
USDCHFrfd 528
AUDUSDrfd 525
NZDUSDrfd 483
EURGBPrfd 455
GBPJPYrfd 438
CHFJPYrfd 424
EURJPYrfd 406
AUDJPYrfd 292
EURCHFrfd 274
GBPAUDrfd 236
GBPCADrfd 235
USDNOKrfd 232
EURAUDrfd 181
GBPCHFrfd 178
EURCADrfd 165
AUDCADrfd 148
AUDCHFrfd 143
USDRUBrfd 118
GBPNZDrfd 115
AUDNZDrfd 96
EURRUBrfd 86
EURNZDrfd 74
EURNOKrfd 40
USDMXNrfd 37
EURSEKrfd 23
USDDKKrfd 13
#GAZP 12
USDZARrfd 10
USDCNYrfd 8
USDSEKrfd 5
USDSGDrfd 4
EURCNYrfd 4
#SBER 4
#LKOH 2
#ALRS 1
#CHMF 1
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSDrfd 964
GBPUSDrfd -422
USDJPYrfd 119
USDCADrfd -466
USDCHFrfd 162
AUDUSDrfd -740
NZDUSDrfd -606
EURGBPrfd -350
GBPJPYrfd -1.4K
CHFJPYrfd -1.4K
EURJPYrfd 288
AUDJPYrfd -241
EURCHFrfd 536
GBPAUDrfd -581
GBPCADrfd -81
USDNOKrfd 19
EURAUDrfd -145
GBPCHFrfd -257
EURCADrfd -597
AUDCADrfd -23
AUDCHFrfd -237
USDRUBrfd -6.5K
GBPNZDrfd -126
AUDNZDrfd -159
EURRUBrfd -3.2K
EURNZDrfd 213
EURNOKrfd -99
USDMXNrfd -208
EURSEKrfd -102
USDDKKrfd -70
#GAZP 63
USDZARrfd -86
USDCNYrfd -1
USDSEKrfd -228
USDSGDrfd -11
EURCNYrfd 61
#SBER -341
#LKOH -25
#ALRS 2
#CHMF 9
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSDrfd 61K
GBPUSDrfd 18K
USDJPYrfd 26K
USDCADrfd 5.4K
USDCHFrfd 18K
AUDUSDrfd 3.4K
NZDUSDrfd 8.7K
EURGBPrfd 11K
GBPJPYrfd 9.8K
CHFJPYrfd 917
EURJPYrfd 34K
AUDJPYrfd 6.3K
EURCHFrfd 13K
GBPAUDrfd -6.6K
GBPCADrfd 2.6K
USDNOKrfd 193K
EURAUDrfd -7.1K
GBPCHFrfd 7.6K
EURCADrfd -17K
AUDCADrfd 2.4K
AUDCHFrfd -1.9K
USDRUBrfd -824K
GBPNZDrfd 5.4K
AUDNZDrfd -8K
EURRUBrfd -556K
EURNZDrfd 17K
EURNOKrfd -44K
USDMXNrfd -170K
EURSEKrfd -7.6K
USDDKKrfd -11K
#GAZP 3.8K
USDZARrfd -65K
USDCNYrfd -2K
USDSEKrfd -48K
USDSGDrfd -468
EURCNYrfd 20K
#SBER -889
#LKOH 535
#ALRS 180
#CHMF 6.6K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +24 050.00 RUB
Worst Trade: -260 014 RUB
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 11
Massimo profitto consecutivo: +34 720.54 RUB
Massima perdita consecutiva: -13 821.47 RUB

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "AlfaForexRU-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Волновой принцип Эллиота, ручная торговля.
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Vera
100USD al mese
-15%
0
0
USD
165K
RUB
319
0%
8 820
44%
99%
0.78
-110.66
RUB
100%
1:40
Copia

