트레이드:
8 820
이익 거래:
3 889 (44.09%)
손실 거래:
4 931 (55.91%)
최고의 거래:
24 050.00 RUB
최악의 거래:
-260 014.00 RUB
총 수익:
3 595 423.50 RUB (3 534 757 pips)
총 손실:
-4 571 428.93 RUB (4 829 377 pips)
연속 최대 이익:
25 (34 720.54 RUB)
연속 최대 이익:
41 071.36 RUB (13)
샤프 비율:
0.00
거래 활동:
98.94%
최대 입금량:
72.52%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
6
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
-0.84
롱(주식매수):
2 382 (27.01%)
숏(주식차입매도):
6 438 (72.99%)
수익 요인:
0.79
기대수익:
-110.66 RUB
평균 이익:
924.51 RUB
평균 손실:
-927.08 RUB
연속 최대 손실:
22 (-13 821.47 RUB)
연속 최대 손실:
-554 075.00 RUB (11)
월별 성장률:
-0.48%
연간 예측:
-5.80%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
1 135 139.30 RUB
최대한의:
1 164 596.33 RUB (779.22%)
상대적 삭감:
잔고별:
100.00% (1 144 622.11 RUB)
자본금별:
47.62% (79 750.79 RUB)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURUSDrfd
|992
|GBPUSDrfd
|765
|USDJPYrfd
|534
|USDCADrfd
|533
|USDCHFrfd
|528
|AUDUSDrfd
|525
|NZDUSDrfd
|483
|EURGBPrfd
|455
|GBPJPYrfd
|438
|CHFJPYrfd
|424
|EURJPYrfd
|406
|AUDJPYrfd
|292
|EURCHFrfd
|274
|GBPAUDrfd
|236
|GBPCADrfd
|235
|USDNOKrfd
|232
|EURAUDrfd
|181
|GBPCHFrfd
|178
|EURCADrfd
|165
|AUDCADrfd
|148
|AUDCHFrfd
|143
|USDRUBrfd
|118
|GBPNZDrfd
|115
|AUDNZDrfd
|96
|EURRUBrfd
|86
|EURNZDrfd
|74
|EURNOKrfd
|40
|USDMXNrfd
|37
|EURSEKrfd
|23
|USDDKKrfd
|13
|#GAZP
|12
|USDZARrfd
|10
|USDCNYrfd
|8
|USDSEKrfd
|5
|USDSGDrfd
|4
|EURCNYrfd
|4
|#SBER
|4
|#LKOH
|2
|#ALRS
|1
|#CHMF
|1
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURUSDrfd
|964
|GBPUSDrfd
|-422
|USDJPYrfd
|119
|USDCADrfd
|-466
|USDCHFrfd
|162
|AUDUSDrfd
|-740
|NZDUSDrfd
|-606
|EURGBPrfd
|-350
|GBPJPYrfd
|-1.4K
|CHFJPYrfd
|-1.4K
|EURJPYrfd
|288
|AUDJPYrfd
|-241
|EURCHFrfd
|536
|GBPAUDrfd
|-581
|GBPCADrfd
|-81
|USDNOKrfd
|19
|EURAUDrfd
|-145
|GBPCHFrfd
|-257
|EURCADrfd
|-597
|AUDCADrfd
|-23
|AUDCHFrfd
|-237
|USDRUBrfd
|-6.5K
|GBPNZDrfd
|-126
|AUDNZDrfd
|-159
|EURRUBrfd
|-3.2K
|EURNZDrfd
|213
|EURNOKrfd
|-99
|USDMXNrfd
|-208
|EURSEKrfd
|-102
|USDDKKrfd
|-70
|#GAZP
|63
|USDZARrfd
|-86
|USDCNYrfd
|-1
|USDSEKrfd
|-228
|USDSGDrfd
|-11
|EURCNYrfd
|61
|#SBER
|-341
|#LKOH
|-25
|#ALRS
|2
|#CHMF
|9
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURUSDrfd
|61K
|GBPUSDrfd
|18K
|USDJPYrfd
|26K
|USDCADrfd
|5.4K
|USDCHFrfd
|18K
|AUDUSDrfd
|3.4K
|NZDUSDrfd
|8.7K
|EURGBPrfd
|11K
|GBPJPYrfd
|9.8K
|CHFJPYrfd
|917
|EURJPYrfd
|34K
|AUDJPYrfd
|6.3K
|EURCHFrfd
|13K
|GBPAUDrfd
|-6.6K
|GBPCADrfd
|2.6K
|USDNOKrfd
|193K
|EURAUDrfd
|-7.1K
|GBPCHFrfd
|7.6K
|EURCADrfd
|-17K
|AUDCADrfd
|2.4K
|AUDCHFrfd
|-1.9K
|USDRUBrfd
|-824K
|GBPNZDrfd
|5.4K
|AUDNZDrfd
|-8K
|EURRUBrfd
|-556K
|EURNZDrfd
|17K
|EURNOKrfd
|-44K
|USDMXNrfd
|-170K
|EURSEKrfd
|-7.6K
|USDDKKrfd
|-11K
|#GAZP
|3.8K
|USDZARrfd
|-65K
|USDCNYrfd
|-2K
|USDSEKrfd
|-48K
|USDSGDrfd
|-468
|EURCNYrfd
|20K
|#SBER
|-889
|#LKOH
|535
|#ALRS
|180
|#CHMF
|6.6K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +24 050.00 RUB
최악의 거래: -260 014 RUB
연속 최대 이익: 13
연속 최대 손실: 11
연속 최대 이익: +34 720.54 RUB
연속 최대 손실: -13 821.47 RUB
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "AlfaForexRU-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
Волновой принцип Эллиота, ручная торговля.
