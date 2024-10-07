시그널섹션
Vera

ANDREY STEFANENKOV
0 리뷰
319
0 / 0 USD
월별 100 USD  복사
다음 이후의 성장 2019 -15%
AlfaForexRU-Real
1:40
  • 성장
  • 잔고
거래 스타일이 변경되었습니다. 내역의 일부는 통계에 포함되지 않습니다. 시그널 서비스를 통한 수익의 증가는 어떻게 계산됩니까?
  • 자본
  • 축소
트레이드:
8 820
이익 거래:
3 889 (44.09%)
손실 거래:
4 931 (55.91%)
최고의 거래:
24 050.00 RUB
최악의 거래:
-260 014.00 RUB
총 수익:
3 595 423.50 RUB (3 534 757 pips)
총 손실:
-4 571 428.93 RUB (4 829 377 pips)
연속 최대 이익:
25 (34 720.54 RUB)
연속 최대 이익:
41 071.36 RUB (13)
샤프 비율:
0.00
거래 활동:
98.94%
최대 입금량:
72.52%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
6
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
-0.84
롱(주식매수):
2 382 (27.01%)
숏(주식차입매도):
6 438 (72.99%)
수익 요인:
0.79
기대수익:
-110.66 RUB
평균 이익:
924.51 RUB
평균 손실:
-927.08 RUB
연속 최대 손실:
22 (-13 821.47 RUB)
연속 최대 손실:
-554 075.00 RUB (11)
월별 성장률:
-0.48%
연간 예측:
-5.80%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
1 135 139.30 RUB
최대한의:
1 164 596.33 RUB (779.22%)
상대적 삭감:
잔고별:
100.00% (1 144 622.11 RUB)
자본금별:
47.62% (79 750.79 RUB)

배포

심볼 Sell Buy
EURUSDrfd 992
GBPUSDrfd 765
USDJPYrfd 534
USDCADrfd 533
USDCHFrfd 528
AUDUSDrfd 525
NZDUSDrfd 483
EURGBPrfd 455
GBPJPYrfd 438
CHFJPYrfd 424
EURJPYrfd 406
AUDJPYrfd 292
EURCHFrfd 274
GBPAUDrfd 236
GBPCADrfd 235
USDNOKrfd 232
EURAUDrfd 181
GBPCHFrfd 178
EURCADrfd 165
AUDCADrfd 148
AUDCHFrfd 143
USDRUBrfd 118
GBPNZDrfd 115
AUDNZDrfd 96
EURRUBrfd 86
EURNZDrfd 74
EURNOKrfd 40
USDMXNrfd 37
EURSEKrfd 23
USDDKKrfd 13
#GAZP 12
USDZARrfd 10
USDCNYrfd 8
USDSEKrfd 5
USDSGDrfd 4
EURCNYrfd 4
#SBER 4
#LKOH 2
#ALRS 1
#CHMF 1
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
EURUSDrfd 964
GBPUSDrfd -422
USDJPYrfd 119
USDCADrfd -466
USDCHFrfd 162
AUDUSDrfd -740
NZDUSDrfd -606
EURGBPrfd -350
GBPJPYrfd -1.4K
CHFJPYrfd -1.4K
EURJPYrfd 288
AUDJPYrfd -241
EURCHFrfd 536
GBPAUDrfd -581
GBPCADrfd -81
USDNOKrfd 19
EURAUDrfd -145
GBPCHFrfd -257
EURCADrfd -597
AUDCADrfd -23
AUDCHFrfd -237
USDRUBrfd -6.5K
GBPNZDrfd -126
AUDNZDrfd -159
EURRUBrfd -3.2K
EURNZDrfd 213
EURNOKrfd -99
USDMXNrfd -208
EURSEKrfd -102
USDDKKrfd -70
#GAZP 63
USDZARrfd -86
USDCNYrfd -1
USDSEKrfd -228
USDSGDrfd -11
EURCNYrfd 61
#SBER -341
#LKOH -25
#ALRS 2
#CHMF 9
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
EURUSDrfd 61K
GBPUSDrfd 18K
USDJPYrfd 26K
USDCADrfd 5.4K
USDCHFrfd 18K
AUDUSDrfd 3.4K
NZDUSDrfd 8.7K
EURGBPrfd 11K
GBPJPYrfd 9.8K
CHFJPYrfd 917
EURJPYrfd 34K
AUDJPYrfd 6.3K
EURCHFrfd 13K
GBPAUDrfd -6.6K
GBPCADrfd 2.6K
USDNOKrfd 193K
EURAUDrfd -7.1K
GBPCHFrfd 7.6K
EURCADrfd -17K
AUDCADrfd 2.4K
AUDCHFrfd -1.9K
USDRUBrfd -824K
GBPNZDrfd 5.4K
AUDNZDrfd -8K
EURRUBrfd -556K
EURNZDrfd 17K
EURNOKrfd -44K
USDMXNrfd -170K
EURSEKrfd -7.6K
USDDKKrfd -11K
#GAZP 3.8K
USDZARrfd -65K
USDCNYrfd -2K
USDSEKrfd -48K
USDSGDrfd -468
EURCNYrfd 20K
#SBER -889
#LKOH 535
#ALRS 180
#CHMF 6.6K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +24 050.00 RUB
최악의 거래: -260 014 RUB
연속 최대 이익: 13
연속 최대 손실: 11
연속 최대 이익: +34 720.54 RUB
연속 최대 손실: -13 821.47 RUB

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "AlfaForexRU-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

데이터 없음

Волновой принцип Эллиота, ручная торговля.
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
Vera
월별 100 USD
-15%
0
0
USD
165K
RUB
319
0%
8 820
44%
99%
0.78
-110.66
RUB
100%
1:40
