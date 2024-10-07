SignalsSections
ANDREY STEFANENKOV

Vera

ANDREY STEFANENKOV
0 reviews
319 weeks
0 / 0 USD
Copy for 100 USD per month
growth since 2019 -15%
AlfaForexRU-Real
1:40
  • Growth
  • Balance
Trading style has changed. Part of history is not included in statistics. How is the Growth in Signals Calculated?
  • Equity
  • Drawdown
Trades:
8 820
Profit Trades:
3 889 (44.09%)
Loss Trades:
4 931 (55.91%)
Best trade:
24 050.00 RUB
Worst trade:
-260 014.00 RUB
Gross Profit:
3 595 423.50 RUB (3 534 757 pips)
Gross Loss:
-4 571 428.93 RUB (4 829 377 pips)
Maximum consecutive wins:
25 (34 720.54 RUB)
Maximal consecutive profit:
41 071.36 RUB (13)
Sharpe Ratio:
0.00
Trading activity:
98.94%
Max deposit load:
72.52%
Latest trade:
2 days ago
Trades per week:
6
Avg holding time:
2 days
Recovery Factor:
-0.84
Long Trades:
2 382 (27.01%)
Short Trades:
6 438 (72.99%)
Profit Factor:
0.79
Expected Payoff:
-110.66 RUB
Average Profit:
924.51 RUB
Average Loss:
-927.08 RUB
Maximum consecutive losses:
22 (-13 821.47 RUB)
Maximal consecutive loss:
-554 075.00 RUB (11)
Monthly growth:
-0.48%
Annual Forecast:
-5.80%
Algo trading:
0%
Drawdown by balance:
Absolute:
1 135 139.30 RUB
Maximal:
1 164 596.33 RUB (779.22%)
Relative drawdown:
By Balance:
100.00% (1 144 622.11 RUB)
By Equity:
47.62% (79 750.79 RUB)

Distribution

Symbol Deals Sell Buy
EURUSDrfd 992
GBPUSDrfd 765
USDJPYrfd 534
USDCADrfd 533
USDCHFrfd 528
AUDUSDrfd 525
NZDUSDrfd 483
EURGBPrfd 455
GBPJPYrfd 438
CHFJPYrfd 424
EURJPYrfd 406
AUDJPYrfd 292
EURCHFrfd 274
GBPAUDrfd 236
GBPCADrfd 235
USDNOKrfd 232
EURAUDrfd 181
GBPCHFrfd 178
EURCADrfd 165
AUDCADrfd 148
AUDCHFrfd 143
USDRUBrfd 118
GBPNZDrfd 115
AUDNZDrfd 96
EURRUBrfd 86
EURNZDrfd 74
EURNOKrfd 40
USDMXNrfd 37
EURSEKrfd 23
USDDKKrfd 13
#GAZP 12
USDZARrfd 10
USDCNYrfd 8
USDSEKrfd 5
USDSGDrfd 4
EURCNYrfd 4
#SBER 4
#LKOH 2
#ALRS 1
#CHMF 1
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Symbol Gross Profit, USD Loss, USD Profit, USD
EURUSDrfd 964
GBPUSDrfd -422
USDJPYrfd 119
USDCADrfd -466
USDCHFrfd 162
AUDUSDrfd -740
NZDUSDrfd -606
EURGBPrfd -350
GBPJPYrfd -1.4K
CHFJPYrfd -1.4K
EURJPYrfd 288
AUDJPYrfd -241
EURCHFrfd 536
GBPAUDrfd -581
GBPCADrfd -81
USDNOKrfd 19
EURAUDrfd -145
GBPCHFrfd -257
EURCADrfd -597
AUDCADrfd -23
AUDCHFrfd -237
USDRUBrfd -6.5K
GBPNZDrfd -126
AUDNZDrfd -159
EURRUBrfd -3.2K
EURNZDrfd 213
EURNOKrfd -99
USDMXNrfd -208
EURSEKrfd -102
USDDKKrfd -70
#GAZP 63
USDZARrfd -86
USDCNYrfd -1
USDSEKrfd -228
USDSGDrfd -11
EURCNYrfd 61
#SBER -341
#LKOH -25
#ALRS 2
#CHMF 9
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbol Gross Profit, pips Loss, pips Profit, pips
EURUSDrfd 61K
GBPUSDrfd 18K
USDJPYrfd 26K
USDCADrfd 5.4K
USDCHFrfd 18K
AUDUSDrfd 3.4K
NZDUSDrfd 8.7K
EURGBPrfd 11K
GBPJPYrfd 9.8K
CHFJPYrfd 917
EURJPYrfd 34K
AUDJPYrfd 6.3K
EURCHFrfd 13K
GBPAUDrfd -6.6K
GBPCADrfd 2.6K
USDNOKrfd 193K
EURAUDrfd -7.1K
GBPCHFrfd 7.6K
EURCADrfd -17K
AUDCADrfd 2.4K
AUDCHFrfd -1.9K
USDRUBrfd -824K
GBPNZDrfd 5.4K
AUDNZDrfd -8K
EURRUBrfd -556K
EURNZDrfd 17K
EURNOKrfd -44K
USDMXNrfd -170K
EURSEKrfd -7.6K
USDDKKrfd -11K
#GAZP 3.8K
USDZARrfd -65K
USDCNYrfd -2K
USDSEKrfd -48K
USDSGDrfd -468
EURCNYrfd 20K
#SBER -889
#LKOH 535
#ALRS 180
#CHMF 6.6K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • Drawdown
Best trade: +24 050.00 RUB
Worst trade: -260 014 RUB
Maximum consecutive wins: 13
Maximum consecutive losses: 11
Maximal consecutive profit: +34 720.54 RUB
Maximal consecutive loss: -13 821.47 RUB

The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "AlfaForexRU-Real" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.

No data

Волновой принцип Эллиота, ручная торговля.
No reviews
2026.01.16 17:58
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.16 16:58
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.01.16 15:58
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.15 15:45
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.01.15 14:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.15 13:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.05 18:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.26 17:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.19 13:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.03 11:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.02 15:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.02 11:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.01 02:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 10:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 02:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.30 10:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.30 08:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.29 19:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.29 04:46
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.28 18:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Copy

