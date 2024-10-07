シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Vera
ANDREY STEFANENKOV

Vera

ANDREY STEFANENKOV
レビュー0件
319週間
0 / 0 USD
月額  100  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2019 -15%
AlfaForexRU-Real
1:40
  • 成長
  • 残高
Trading style has changed. Part of history is not included in statistics. 経済成長率はどうやって計算するのですか？
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
8 820
利益トレード:
3 889 (44.09%)
損失トレード:
4 931 (55.91%)
ベストトレード:
24 050.00 RUB
最悪のトレード:
-260 014.00 RUB
総利益:
3 595 423.50 RUB (3 534 757 pips)
総損失:
-4 571 428.93 RUB (4 829 377 pips)
最大連続の勝ち:
25 (34 720.54 RUB)
最大連続利益:
41 071.36 RUB (13)
シャープレシオ:
0.00
取引アクティビティ:
98.94%
最大入金額:
72.52%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
6
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
-0.84
長いトレード:
2 382 (27.01%)
短いトレード:
6 438 (72.99%)
プロフィットファクター:
0.79
期待されたペイオフ:
-110.66 RUB
平均利益:
924.51 RUB
平均損失:
-927.08 RUB
最大連続の負け:
22 (-13 821.47 RUB)
最大連続損失:
-554 075.00 RUB (11)
月間成長:
-0.48%
年間予想:
-5.80%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
1 135 139.30 RUB
最大の:
1 164 596.33 RUB (779.22%)
比較ドローダウン:
残高による:
100.00% (1 144 622.11 RUB)
エクイティによる:
47.62% (79 750.79 RUB)

配布

シンボル ディール Sell Buy
EURUSDrfd 992
GBPUSDrfd 765
USDJPYrfd 534
USDCADrfd 533
USDCHFrfd 528
AUDUSDrfd 525
NZDUSDrfd 483
EURGBPrfd 455
GBPJPYrfd 438
CHFJPYrfd 424
EURJPYrfd 406
AUDJPYrfd 292
EURCHFrfd 274
GBPAUDrfd 236
GBPCADrfd 235
USDNOKrfd 232
EURAUDrfd 181
GBPCHFrfd 178
EURCADrfd 165
AUDCADrfd 148
AUDCHFrfd 143
USDRUBrfd 118
GBPNZDrfd 115
AUDNZDrfd 96
EURRUBrfd 86
EURNZDrfd 74
EURNOKrfd 40
USDMXNrfd 37
EURSEKrfd 23
USDDKKrfd 13
#GAZP 12
USDZARrfd 10
USDCNYrfd 8
USDSEKrfd 5
USDSGDrfd 4
EURCNYrfd 4
#SBER 4
#LKOH 2
#ALRS 1
#CHMF 1
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
EURUSDrfd 964
GBPUSDrfd -422
USDJPYrfd 119
USDCADrfd -466
USDCHFrfd 162
AUDUSDrfd -740
NZDUSDrfd -606
EURGBPrfd -350
GBPJPYrfd -1.4K
CHFJPYrfd -1.4K
EURJPYrfd 288
AUDJPYrfd -241
EURCHFrfd 536
GBPAUDrfd -581
GBPCADrfd -81
USDNOKrfd 19
EURAUDrfd -145
GBPCHFrfd -257
EURCADrfd -597
AUDCADrfd -23
AUDCHFrfd -237
USDRUBrfd -6.5K
GBPNZDrfd -126
AUDNZDrfd -159
EURRUBrfd -3.2K
EURNZDrfd 213
EURNOKrfd -99
USDMXNrfd -208
EURSEKrfd -102
USDDKKrfd -70
#GAZP 63
USDZARrfd -86
USDCNYrfd -1
USDSEKrfd -228
USDSGDrfd -11
EURCNYrfd 61
#SBER -341
#LKOH -25
#ALRS 2
#CHMF 9
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
EURUSDrfd 61K
GBPUSDrfd 18K
USDJPYrfd 26K
USDCADrfd 5.4K
USDCHFrfd 18K
AUDUSDrfd 3.4K
NZDUSDrfd 8.7K
EURGBPrfd 11K
GBPJPYrfd 9.8K
CHFJPYrfd 917
EURJPYrfd 34K
AUDJPYrfd 6.3K
EURCHFrfd 13K
GBPAUDrfd -6.6K
GBPCADrfd 2.6K
USDNOKrfd 193K
EURAUDrfd -7.1K
GBPCHFrfd 7.6K
EURCADrfd -17K
AUDCADrfd 2.4K
AUDCHFrfd -1.9K
USDRUBrfd -824K
GBPNZDrfd 5.4K
AUDNZDrfd -8K
EURRUBrfd -556K
EURNZDrfd 17K
EURNOKrfd -44K
USDMXNrfd -170K
EURSEKrfd -7.6K
USDDKKrfd -11K
#GAZP 3.8K
USDZARrfd -65K
USDCNYrfd -2K
USDSEKrfd -48K
USDSGDrfd -468
EURCNYrfd 20K
#SBER -889
#LKOH 535
#ALRS 180
#CHMF 6.6K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +24 050.00 RUB
最悪のトレード: -260 014 RUB
最大連続の勝ち: 13
最大連続の負け: 11
最大連続利益: +34 720.54 RUB
最大連続損失: -13 821.47 RUB

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"AlfaForexRU-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

Волновой принцип Эллиота, ручная торговля.
レビューなし
2026.01.16 17:58
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.16 16:58
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.01.16 15:58
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.15 15:45
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.01.15 14:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.15 13:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.05 18:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.26 17:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.19 13:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.03 11:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.02 15:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.02 11:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.01 02:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 10:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 02:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.30 10:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.30 08:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.29 19:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.29 04:46
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.28 18:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
