SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / Vera
ANDREY STEFANENKOV

Vera

ANDREY STEFANENKOV
0 Bewertungen
319 Wochen
0 / 0 USD
Für 100 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2019 -15%
AlfaForexRU-Real
1:40
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
Der Handelsstil hat sich verändert. Ein Teil der Historie wird nicht in die Statistik einbezogen. Wie wird der Zuwachs in Signalen gerechnet?
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
8 820
Gewinntrades:
3 889 (44.09%)
Verlusttrades:
4 931 (55.91%)
Bester Trade:
24 050.00 RUB
Schlechtester Trade:
-260 014.00 RUB
Bruttoprofit:
3 595 423.50 RUB (3 534 757 pips)
Bruttoverlust:
-4 571 428.93 RUB (4 829 377 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
25 (34 720.54 RUB)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
41 071.36 RUB (13)
Sharpe Ratio:
0.00
Trading-Aktivität:
98.94%
Max deposit load:
72.52%
Letzter Trade:
2 Tage
Trades pro Woche:
6
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
-0.84
Long-Positionen:
2 382 (27.01%)
Short-Positionen:
6 438 (72.99%)
Profit-Faktor:
0.79
Mathematische Gewinnerwartung:
-110.66 RUB
Durchschnittlicher Profit:
924.51 RUB
Durchschnittlicher Verlust:
-927.08 RUB
Max. aufeinandergehende Verluste:
22 (-13 821.47 RUB)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-554 075.00 RUB (11)
Wachstum pro Monat :
-0.48%
Jahresprognose:
-5.80%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
1 135 139.30 RUB
Maximaler:
1 164 596.33 RUB (779.22%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
100.00% (1 144 622.11 RUB)
Kapital:
47.62% (79 750.79 RUB)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
EURUSDrfd 992
GBPUSDrfd 765
USDJPYrfd 534
USDCADrfd 533
USDCHFrfd 528
AUDUSDrfd 525
NZDUSDrfd 483
EURGBPrfd 455
GBPJPYrfd 438
CHFJPYrfd 424
EURJPYrfd 406
AUDJPYrfd 292
EURCHFrfd 274
GBPAUDrfd 236
GBPCADrfd 235
USDNOKrfd 232
EURAUDrfd 181
GBPCHFrfd 178
EURCADrfd 165
AUDCADrfd 148
AUDCHFrfd 143
USDRUBrfd 118
GBPNZDrfd 115
AUDNZDrfd 96
EURRUBrfd 86
EURNZDrfd 74
EURNOKrfd 40
USDMXNrfd 37
EURSEKrfd 23
USDDKKrfd 13
#GAZP 12
USDZARrfd 10
USDCNYrfd 8
USDSEKrfd 5
USDSGDrfd 4
EURCNYrfd 4
#SBER 4
#LKOH 2
#ALRS 1
#CHMF 1
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
EURUSDrfd 964
GBPUSDrfd -422
USDJPYrfd 119
USDCADrfd -466
USDCHFrfd 162
AUDUSDrfd -740
NZDUSDrfd -606
EURGBPrfd -350
GBPJPYrfd -1.4K
CHFJPYrfd -1.4K
EURJPYrfd 288
AUDJPYrfd -241
EURCHFrfd 536
GBPAUDrfd -581
GBPCADrfd -81
USDNOKrfd 19
EURAUDrfd -145
GBPCHFrfd -257
EURCADrfd -597
AUDCADrfd -23
AUDCHFrfd -237
USDRUBrfd -6.5K
GBPNZDrfd -126
AUDNZDrfd -159
EURRUBrfd -3.2K
EURNZDrfd 213
EURNOKrfd -99
USDMXNrfd -208
EURSEKrfd -102
USDDKKrfd -70
#GAZP 63
USDZARrfd -86
USDCNYrfd -1
USDSEKrfd -228
USDSGDrfd -11
EURCNYrfd 61
#SBER -341
#LKOH -25
#ALRS 2
#CHMF 9
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
EURUSDrfd 61K
GBPUSDrfd 18K
USDJPYrfd 26K
USDCADrfd 5.4K
USDCHFrfd 18K
AUDUSDrfd 3.4K
NZDUSDrfd 8.7K
EURGBPrfd 11K
GBPJPYrfd 9.8K
CHFJPYrfd 917
EURJPYrfd 34K
AUDJPYrfd 6.3K
EURCHFrfd 13K
GBPAUDrfd -6.6K
GBPCADrfd 2.6K
USDNOKrfd 193K
EURAUDrfd -7.1K
GBPCHFrfd 7.6K
EURCADrfd -17K
AUDCADrfd 2.4K
AUDCHFrfd -1.9K
USDRUBrfd -824K
GBPNZDrfd 5.4K
AUDNZDrfd -8K
EURRUBrfd -556K
EURNZDrfd 17K
EURNOKrfd -44K
USDMXNrfd -170K
EURSEKrfd -7.6K
USDDKKrfd -11K
#GAZP 3.8K
USDZARrfd -65K
USDCNYrfd -2K
USDSEKrfd -48K
USDSGDrfd -468
EURCNYrfd 20K
#SBER -889
#LKOH 535
#ALRS 180
#CHMF 6.6K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +24 050.00 RUB
Schlechtester Trade: -260 014 RUB
Max. aufeinandergehende Gewinne: 13
Max. aufeinandergehende Verluste: 11
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +34 720.54 RUB
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -13 821.47 RUB

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "AlfaForexRU-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Волновой принцип Эллиота, ручная торговля.
Keine Bewertungen
2026.01.16 17:58
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.16 16:58
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.01.16 15:58
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.15 15:45
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.01.15 14:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.15 13:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.05 18:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.26 17:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.19 13:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.03 11:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.02 15:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.02 11:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.01 02:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 10:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 02:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.30 10:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.30 08:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.29 19:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.29 04:46
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.28 18:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Vera
100 USD pro Monat
-15%
0
0
USD
165K
RUB
319
0%
8 820
44%
99%
0.78
-110.66
RUB
100%
1:40
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 5 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.