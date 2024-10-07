信号部分
ANDREY STEFANENKOV

Vera

ANDREY STEFANENKOV
0条评论
319
0 / 0 USD
每月复制 100 USD per 
增长自 2019 -15%
AlfaForexRU-Real
1:40
  • 成长
  • 结余
交易样式已更改。统计数据中不包含部分历史记录。 信号中的增长率是怎样计算的?
  • 净值
  • 提取
交易:
8 820
盈利交易:
3 889 (44.09%)
亏损交易:
4 931 (55.91%)
最好交易:
24 050.00 RUB
最差交易:
-260 014.00 RUB
毛利:
3 595 423.50 RUB (3 534 757 pips)
毛利亏损:
-4 571 428.93 RUB (4 829 377 pips)
最大连续赢利:
25 (34 720.54 RUB)
最大连续盈利:
41 071.36 RUB (13)
夏普比率:
0.00
交易活动:
98.94%
最大入金加载:
72.52%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
6
平均持有时间:
2 天
采收率:
-0.84
长期交易:
2 382 (27.01%)
短期交易:
6 438 (72.99%)
利润因子:
0.79
预期回报:
-110.66 RUB
平均利润:
924.51 RUB
平均损失:
-927.08 RUB
最大连续失误:
22 (-13 821.47 RUB)
最大连续亏损:
-554 075.00 RUB (11)
每月增长:
-0.48%
年度预测:
-5.80%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
1 135 139.30 RUB
最大值:
1 164 596.33 RUB (779.22%)
相对跌幅:
结余:
100.00% (1 144 622.11 RUB)
净值:
47.62% (79 750.79 RUB)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
EURUSDrfd 992
GBPUSDrfd 765
USDJPYrfd 534
USDCADrfd 533
USDCHFrfd 528
AUDUSDrfd 525
NZDUSDrfd 483
EURGBPrfd 455
GBPJPYrfd 438
CHFJPYrfd 424
EURJPYrfd 406
AUDJPYrfd 292
EURCHFrfd 274
GBPAUDrfd 236
GBPCADrfd 235
USDNOKrfd 232
EURAUDrfd 181
GBPCHFrfd 178
EURCADrfd 165
AUDCADrfd 148
AUDCHFrfd 143
USDRUBrfd 118
GBPNZDrfd 115
AUDNZDrfd 96
EURRUBrfd 86
EURNZDrfd 74
EURNOKrfd 40
USDMXNrfd 37
EURSEKrfd 23
USDDKKrfd 13
#GAZP 12
USDZARrfd 10
USDCNYrfd 8
USDSEKrfd 5
USDSGDrfd 4
EURCNYrfd 4
#SBER 4
#LKOH 2
#ALRS 1
#CHMF 1
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
EURUSDrfd 964
GBPUSDrfd -422
USDJPYrfd 119
USDCADrfd -466
USDCHFrfd 162
AUDUSDrfd -740
NZDUSDrfd -606
EURGBPrfd -350
GBPJPYrfd -1.4K
CHFJPYrfd -1.4K
EURJPYrfd 288
AUDJPYrfd -241
EURCHFrfd 536
GBPAUDrfd -581
GBPCADrfd -81
USDNOKrfd 19
EURAUDrfd -145
GBPCHFrfd -257
EURCADrfd -597
AUDCADrfd -23
AUDCHFrfd -237
USDRUBrfd -6.5K
GBPNZDrfd -126
AUDNZDrfd -159
EURRUBrfd -3.2K
EURNZDrfd 213
EURNOKrfd -99
USDMXNrfd -208
EURSEKrfd -102
USDDKKrfd -70
#GAZP 63
USDZARrfd -86
USDCNYrfd -1
USDSEKrfd -228
USDSGDrfd -11
EURCNYrfd 61
#SBER -341
#LKOH -25
#ALRS 2
#CHMF 9
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
EURUSDrfd 61K
GBPUSDrfd 18K
USDJPYrfd 26K
USDCADrfd 5.4K
USDCHFrfd 18K
AUDUSDrfd 3.4K
NZDUSDrfd 8.7K
EURGBPrfd 11K
GBPJPYrfd 9.8K
CHFJPYrfd 917
EURJPYrfd 34K
AUDJPYrfd 6.3K
EURCHFrfd 13K
GBPAUDrfd -6.6K
GBPCADrfd 2.6K
USDNOKrfd 193K
EURAUDrfd -7.1K
GBPCHFrfd 7.6K
EURCADrfd -17K
AUDCADrfd 2.4K
AUDCHFrfd -1.9K
USDRUBrfd -824K
GBPNZDrfd 5.4K
AUDNZDrfd -8K
EURRUBrfd -556K
EURNZDrfd 17K
EURNOKrfd -44K
USDMXNrfd -170K
EURSEKrfd -7.6K
USDDKKrfd -11K
#GAZP 3.8K
USDZARrfd -65K
USDCNYrfd -2K
USDSEKrfd -48K
USDSGDrfd -468
EURCNYrfd 20K
#SBER -889
#LKOH 535
#ALRS 180
#CHMF 6.6K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +24 050.00 RUB
最差交易: -260 014 RUB
最大连续赢利: 13
最大连续失误: 11
最大连续盈利: +34 720.54 RUB
最大连续亏损: -13 821.47 RUB

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 AlfaForexRU-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

Волновой принцип Эллиота, ручная торговля.
没有评论
2026.01.16 17:58
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.16 16:58
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.01.16 15:58
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.15 15:45
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.01.15 14:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.15 13:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.05 18:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.26 17:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.19 13:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.03 11:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.02 15:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.02 11:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.01 02:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 10:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 02:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.30 10:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.30 08:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.29 19:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.29 04:46
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.28 18:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
