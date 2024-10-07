SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / Vera
ANDREY STEFANENKOV

Vera

ANDREY STEFANENKOV
0 comentarios
319 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 100 USD al mes
incremento desde 2019 -15%
AlfaForexRU-Real
1:40
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
El estilo de trading ha cambiado, las estadísticas se calcularán excluyendo parte de la historia ¿Cómo se calcula el Crecimiento en las Señales?
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
8 820
Transacciones Rentables:
3 889 (44.09%)
Transacciones Irrentables:
4 931 (55.91%)
Mejor transacción:
24 050.00 RUB
Peor transacción:
-260 014.00 RUB
Beneficio Bruto:
3 595 423.50 RUB (3 534 757 pips)
Pérdidas Brutas:
-4 571 428.93 RUB (4 829 377 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
25 (34 720.54 RUB)
Beneficio máximo consecutivo:
41 071.36 RUB (13)
Ratio de Sharpe:
0.00
Actividad comercial:
98.94%
Carga máxima del depósito:
72.52%
Último trade:
2 días
Trades a la semana:
6
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
-0.84
Transacciones Largas:
2 382 (27.01%)
Transacciones Cortas:
6 438 (72.99%)
Factor de Beneficio:
0.79
Beneficio Esperado:
-110.66 RUB
Beneficio medio:
924.51 RUB
Pérdidas medias:
-927.08 RUB
Máximo de pérdidas consecutivas:
22 (-13 821.47 RUB)
Pérdidas máximas consecutivas:
-554 075.00 RUB (11)
Crecimiento al mes:
-0.48%
Pronóstico anual:
-5.80%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
1 135 139.30 RUB
Máxima:
1 164 596.33 RUB (779.22%)
Reducción relativa:
De balance:
100.00% (1 144 622.11 RUB)
De fondos:
47.62% (79 750.79 RUB)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURUSDrfd 992
GBPUSDrfd 765
USDJPYrfd 534
USDCADrfd 533
USDCHFrfd 528
AUDUSDrfd 525
NZDUSDrfd 483
EURGBPrfd 455
GBPJPYrfd 438
CHFJPYrfd 424
EURJPYrfd 406
AUDJPYrfd 292
EURCHFrfd 274
GBPAUDrfd 236
GBPCADrfd 235
USDNOKrfd 232
EURAUDrfd 181
GBPCHFrfd 178
EURCADrfd 165
AUDCADrfd 148
AUDCHFrfd 143
USDRUBrfd 118
GBPNZDrfd 115
AUDNZDrfd 96
EURRUBrfd 86
EURNZDrfd 74
EURNOKrfd 40
USDMXNrfd 37
EURSEKrfd 23
USDDKKrfd 13
#GAZP 12
USDZARrfd 10
USDCNYrfd 8
USDSEKrfd 5
USDSGDrfd 4
EURCNYrfd 4
#SBER 4
#LKOH 2
#ALRS 1
#CHMF 1
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURUSDrfd 964
GBPUSDrfd -422
USDJPYrfd 119
USDCADrfd -466
USDCHFrfd 162
AUDUSDrfd -740
NZDUSDrfd -606
EURGBPrfd -350
GBPJPYrfd -1.4K
CHFJPYrfd -1.4K
EURJPYrfd 288
AUDJPYrfd -241
EURCHFrfd 536
GBPAUDrfd -581
GBPCADrfd -81
USDNOKrfd 19
EURAUDrfd -145
GBPCHFrfd -257
EURCADrfd -597
AUDCADrfd -23
AUDCHFrfd -237
USDRUBrfd -6.5K
GBPNZDrfd -126
AUDNZDrfd -159
EURRUBrfd -3.2K
EURNZDrfd 213
EURNOKrfd -99
USDMXNrfd -208
EURSEKrfd -102
USDDKKrfd -70
#GAZP 63
USDZARrfd -86
USDCNYrfd -1
USDSEKrfd -228
USDSGDrfd -11
EURCNYrfd 61
#SBER -341
#LKOH -25
#ALRS 2
#CHMF 9
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURUSDrfd 61K
GBPUSDrfd 18K
USDJPYrfd 26K
USDCADrfd 5.4K
USDCHFrfd 18K
AUDUSDrfd 3.4K
NZDUSDrfd 8.7K
EURGBPrfd 11K
GBPJPYrfd 9.8K
CHFJPYrfd 917
EURJPYrfd 34K
AUDJPYrfd 6.3K
EURCHFrfd 13K
GBPAUDrfd -6.6K
GBPCADrfd 2.6K
USDNOKrfd 193K
EURAUDrfd -7.1K
GBPCHFrfd 7.6K
EURCADrfd -17K
AUDCADrfd 2.4K
AUDCHFrfd -1.9K
USDRUBrfd -824K
GBPNZDrfd 5.4K
AUDNZDrfd -8K
EURRUBrfd -556K
EURNZDrfd 17K
EURNOKrfd -44K
USDMXNrfd -170K
EURSEKrfd -7.6K
USDDKKrfd -11K
#GAZP 3.8K
USDZARrfd -65K
USDCNYrfd -2K
USDSEKrfd -48K
USDSGDrfd -468
EURCNYrfd 20K
#SBER -889
#LKOH 535
#ALRS 180
#CHMF 6.6K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +24 050.00 RUB
Peor transacción: -260 014 RUB
Máximo de ganancias consecutivas: 13
Máximo de pérdidas consecutivas: 11
Beneficio máximo consecutivo: +34 720.54 RUB
Pérdidas máximas consecutivas: -13 821.47 RUB

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "AlfaForexRU-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

Волновой принцип Эллиота, ручная торговля.
No hay comentarios
2026.01.16 17:58
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.16 16:58
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.01.16 15:58
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.15 15:45
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.01.15 14:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.15 13:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.05 18:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.26 17:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.19 13:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.03 11:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.02 15:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.02 11:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.01 02:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 10:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 02:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.30 10:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.30 08:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.29 19:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.29 04:46
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.28 18:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Vera
100 USD al mes
-15%
0
0
USD
165K
RUB
319
0%
8 820
44%
99%
0.78
-110.66
RUB
100%
1:40
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 5.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.