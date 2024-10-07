- Croissance
Trades:
8 820
Bénéfice trades:
3 889 (44.09%)
Perte trades:
4 931 (55.91%)
Meilleure transaction:
24 050.00 RUB
Pire transaction:
-260 014.00 RUB
Bénéfice brut:
3 595 423.50 RUB (3 534 757 pips)
Perte brute:
-4 571 428.93 RUB (4 829 377 pips)
Gains consécutifs maximales:
25 (34 720.54 RUB)
Bénéfice consécutif maximal:
41 071.36 RUB (13)
Ratio de Sharpe:
0.00
Activité de trading:
98.94%
Charge de dépôt maximale:
72.52%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
6
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
-0.84
Longs trades:
2 382 (27.01%)
Courts trades:
6 438 (72.99%)
Facteur de profit:
0.79
Rendement attendu:
-110.66 RUB
Bénéfice moyen:
924.51 RUB
Perte moyenne:
-927.08 RUB
Pertes consécutives maximales:
22 (-13 821.47 RUB)
Perte consécutive maximale:
-554 075.00 RUB (11)
Croissance mensuelle:
-0.48%
Prévision annuelle:
-5.80%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1 135 139.30 RUB
Maximal:
1 164 596.33 RUB (779.22%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
100.00% (1 144 622.11 RUB)
Par fonds propres:
47.62% (79 750.79 RUB)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|EURUSDrfd
|992
|GBPUSDrfd
|765
|USDJPYrfd
|534
|USDCADrfd
|533
|USDCHFrfd
|528
|AUDUSDrfd
|525
|NZDUSDrfd
|483
|EURGBPrfd
|455
|GBPJPYrfd
|438
|CHFJPYrfd
|424
|EURJPYrfd
|406
|AUDJPYrfd
|292
|EURCHFrfd
|274
|GBPAUDrfd
|236
|GBPCADrfd
|235
|USDNOKrfd
|232
|EURAUDrfd
|181
|GBPCHFrfd
|178
|EURCADrfd
|165
|AUDCADrfd
|148
|AUDCHFrfd
|143
|USDRUBrfd
|118
|GBPNZDrfd
|115
|AUDNZDrfd
|96
|EURRUBrfd
|86
|EURNZDrfd
|74
|EURNOKrfd
|40
|USDMXNrfd
|37
|EURSEKrfd
|23
|USDDKKrfd
|13
|#GAZP
|12
|USDZARrfd
|10
|USDCNYrfd
|8
|USDSEKrfd
|5
|USDSGDrfd
|4
|EURCNYrfd
|4
|#SBER
|4
|#LKOH
|2
|#ALRS
|1
|#CHMF
|1
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|EURUSDrfd
|964
|GBPUSDrfd
|-422
|USDJPYrfd
|119
|USDCADrfd
|-466
|USDCHFrfd
|162
|AUDUSDrfd
|-740
|NZDUSDrfd
|-606
|EURGBPrfd
|-350
|GBPJPYrfd
|-1.4K
|CHFJPYrfd
|-1.4K
|EURJPYrfd
|288
|AUDJPYrfd
|-241
|EURCHFrfd
|536
|GBPAUDrfd
|-581
|GBPCADrfd
|-81
|USDNOKrfd
|19
|EURAUDrfd
|-145
|GBPCHFrfd
|-257
|EURCADrfd
|-597
|AUDCADrfd
|-23
|AUDCHFrfd
|-237
|USDRUBrfd
|-6.5K
|GBPNZDrfd
|-126
|AUDNZDrfd
|-159
|EURRUBrfd
|-3.2K
|EURNZDrfd
|213
|EURNOKrfd
|-99
|USDMXNrfd
|-208
|EURSEKrfd
|-102
|USDDKKrfd
|-70
|#GAZP
|63
|USDZARrfd
|-86
|USDCNYrfd
|-1
|USDSEKrfd
|-228
|USDSGDrfd
|-11
|EURCNYrfd
|61
|#SBER
|-341
|#LKOH
|-25
|#ALRS
|2
|#CHMF
|9
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|EURUSDrfd
|61K
|GBPUSDrfd
|18K
|USDJPYrfd
|26K
|USDCADrfd
|5.4K
|USDCHFrfd
|18K
|AUDUSDrfd
|3.4K
|NZDUSDrfd
|8.7K
|EURGBPrfd
|11K
|GBPJPYrfd
|9.8K
|CHFJPYrfd
|917
|EURJPYrfd
|34K
|AUDJPYrfd
|6.3K
|EURCHFrfd
|13K
|GBPAUDrfd
|-6.6K
|GBPCADrfd
|2.6K
|USDNOKrfd
|193K
|EURAUDrfd
|-7.1K
|GBPCHFrfd
|7.6K
|EURCADrfd
|-17K
|AUDCADrfd
|2.4K
|AUDCHFrfd
|-1.9K
|USDRUBrfd
|-824K
|GBPNZDrfd
|5.4K
|AUDNZDrfd
|-8K
|EURRUBrfd
|-556K
|EURNZDrfd
|17K
|EURNOKrfd
|-44K
|USDMXNrfd
|-170K
|EURSEKrfd
|-7.6K
|USDDKKrfd
|-11K
|#GAZP
|3.8K
|USDZARrfd
|-65K
|USDCNYrfd
|-2K
|USDSEKrfd
|-48K
|USDSGDrfd
|-468
|EURCNYrfd
|20K
|#SBER
|-889
|#LKOH
|535
|#ALRS
|180
|#CHMF
|6.6K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +24 050.00 RUB
Pire transaction: -260 014 RUB
Gains consécutifs maximales: 13
Pertes consécutives maximales: 11
Bénéfice consécutif maximal: +34 720.54 RUB
Perte consécutive maximale: -13 821.47 RUB
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "AlfaForexRU-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Pas de données
Волновой принцип Эллиота, ручная торговля.
Aucun avis
