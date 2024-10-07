SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Vera
ANDREY STEFANENKOV

Vera

ANDREY STEFANENKOV
0 avis
319 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 100 USD par mois
croissance depuis 2019 -15%
AlfaForexRU-Real
1:40
  • Croissance
  • Solde
Le style de trading a changé. Une partie de l'histoire n'est pas incluse dans les statistiques. Comment la croissance des signaux est-elle calculée ?
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
8 820
Bénéfice trades:
3 889 (44.09%)
Perte trades:
4 931 (55.91%)
Meilleure transaction:
24 050.00 RUB
Pire transaction:
-260 014.00 RUB
Bénéfice brut:
3 595 423.50 RUB (3 534 757 pips)
Perte brute:
-4 571 428.93 RUB (4 829 377 pips)
Gains consécutifs maximales:
25 (34 720.54 RUB)
Bénéfice consécutif maximal:
41 071.36 RUB (13)
Ratio de Sharpe:
0.00
Activité de trading:
98.94%
Charge de dépôt maximale:
72.52%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
6
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
-0.84
Longs trades:
2 382 (27.01%)
Courts trades:
6 438 (72.99%)
Facteur de profit:
0.79
Rendement attendu:
-110.66 RUB
Bénéfice moyen:
924.51 RUB
Perte moyenne:
-927.08 RUB
Pertes consécutives maximales:
22 (-13 821.47 RUB)
Perte consécutive maximale:
-554 075.00 RUB (11)
Croissance mensuelle:
-0.48%
Prévision annuelle:
-5.80%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1 135 139.30 RUB
Maximal:
1 164 596.33 RUB (779.22%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
100.00% (1 144 622.11 RUB)
Par fonds propres:
47.62% (79 750.79 RUB)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSDrfd 992
GBPUSDrfd 765
USDJPYrfd 534
USDCADrfd 533
USDCHFrfd 528
AUDUSDrfd 525
NZDUSDrfd 483
EURGBPrfd 455
GBPJPYrfd 438
CHFJPYrfd 424
EURJPYrfd 406
AUDJPYrfd 292
EURCHFrfd 274
GBPAUDrfd 236
GBPCADrfd 235
USDNOKrfd 232
EURAUDrfd 181
GBPCHFrfd 178
EURCADrfd 165
AUDCADrfd 148
AUDCHFrfd 143
USDRUBrfd 118
GBPNZDrfd 115
AUDNZDrfd 96
EURRUBrfd 86
EURNZDrfd 74
EURNOKrfd 40
USDMXNrfd 37
EURSEKrfd 23
USDDKKrfd 13
#GAZP 12
USDZARrfd 10
USDCNYrfd 8
USDSEKrfd 5
USDSGDrfd 4
EURCNYrfd 4
#SBER 4
#LKOH 2
#ALRS 1
#CHMF 1
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSDrfd 964
GBPUSDrfd -422
USDJPYrfd 119
USDCADrfd -466
USDCHFrfd 162
AUDUSDrfd -740
NZDUSDrfd -606
EURGBPrfd -350
GBPJPYrfd -1.4K
CHFJPYrfd -1.4K
EURJPYrfd 288
AUDJPYrfd -241
EURCHFrfd 536
GBPAUDrfd -581
GBPCADrfd -81
USDNOKrfd 19
EURAUDrfd -145
GBPCHFrfd -257
EURCADrfd -597
AUDCADrfd -23
AUDCHFrfd -237
USDRUBrfd -6.5K
GBPNZDrfd -126
AUDNZDrfd -159
EURRUBrfd -3.2K
EURNZDrfd 213
EURNOKrfd -99
USDMXNrfd -208
EURSEKrfd -102
USDDKKrfd -70
#GAZP 63
USDZARrfd -86
USDCNYrfd -1
USDSEKrfd -228
USDSGDrfd -11
EURCNYrfd 61
#SBER -341
#LKOH -25
#ALRS 2
#CHMF 9
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSDrfd 61K
GBPUSDrfd 18K
USDJPYrfd 26K
USDCADrfd 5.4K
USDCHFrfd 18K
AUDUSDrfd 3.4K
NZDUSDrfd 8.7K
EURGBPrfd 11K
GBPJPYrfd 9.8K
CHFJPYrfd 917
EURJPYrfd 34K
AUDJPYrfd 6.3K
EURCHFrfd 13K
GBPAUDrfd -6.6K
GBPCADrfd 2.6K
USDNOKrfd 193K
EURAUDrfd -7.1K
GBPCHFrfd 7.6K
EURCADrfd -17K
AUDCADrfd 2.4K
AUDCHFrfd -1.9K
USDRUBrfd -824K
GBPNZDrfd 5.4K
AUDNZDrfd -8K
EURRUBrfd -556K
EURNZDrfd 17K
EURNOKrfd -44K
USDMXNrfd -170K
EURSEKrfd -7.6K
USDDKKrfd -11K
#GAZP 3.8K
USDZARrfd -65K
USDCNYrfd -2K
USDSEKrfd -48K
USDSGDrfd -468
EURCNYrfd 20K
#SBER -889
#LKOH 535
#ALRS 180
#CHMF 6.6K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +24 050.00 RUB
Pire transaction: -260 014 RUB
Gains consécutifs maximales: 13
Pertes consécutives maximales: 11
Bénéfice consécutif maximal: +34 720.54 RUB
Perte consécutive maximale: -13 821.47 RUB

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "AlfaForexRU-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Волновой принцип Эллиота, ручная торговля.
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Vera
100 USD par mois
-15%
0
0
USD
165K
RUB
319
0%
8 820
44%
99%
0.78
-110.66
RUB
100%
1:40
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.