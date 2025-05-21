Moedas / ZTO
ZTO: ZTO Express (Cayman) Inc American Depositary Shares, each repre
18.74 USD 0.35 (1.83%)
Setor: Indústria Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do ZTO para hoje mudou para -1.83%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 18.70 e o mais alto foi 19.00.
Veja a dinâmica do par de moedas ZTO Express (Cayman) Inc American Depositary Shares, each repre. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ZTO Notícias
Faixa diária
18.70 19.00
Faixa anual
16.34 27.50
- Fechamento anterior
- 19.09
- Open
- 19.00
- Bid
- 18.74
- Ask
- 19.04
- Low
- 18.70
- High
- 19.00
- Volume
- 153
- Mudança diária
- -1.83%
- Mudança mensal
- 3.14%
- Mudança de 6 meses
- -6.21%
- Mudança anual
- -24.77%
