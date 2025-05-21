货币 / ZTO
ZTO: ZTO Express (Cayman) Inc American Depositary Shares, each repre
19.23 USD 0.17 (0.88%)
版块: 工业 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日ZTO汇率已更改-0.88%。当日，交易品种以低点18.91和高点19.32进行交易。
关注ZTO Express (Cayman) Inc American Depositary Shares, each repre动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
ZTO新闻
- Here's Why Investors Should Give ZTO Express Stock a Miss Now
- New Strong Sell Stocks for August 29th
- Morgan Stanley lowers ZTO Express stock price target to $23.80 on slower growth
- ZTO Express Q2 Earnings Down Y/Y, 2025 Parcel Volume View Lowered
- ZTO Express stock price target raised to $22 from $19 at BofA Securities
- ZTO Express misses Q2 estimates as retail volume growth offsets margin pressure
- ZTO Express: Both Earnings Miss And Regulatory Tailwinds Are Key Considerations (NYSE:ZTO)
- Earnings call transcript: ZTO Express Q2 2025 misses earnings, stock dips
- ZTO Express Cayman earnings missed by ¥0.52, revenue fell short of estimates
- Earnings call transcript: ZTO Express Q1 2025 sees revenue rise, stock gains
- ZTO Gears Up to Report Q2 Earnings: Here's What You Should Know
- Netflix, Tesla Lead Friday’s Market Cap Stock Movers
- Tesla, AMD Lead Thursday’s Market Cap Stock Movers
- AZZ Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins MP Materials, WK Kellogg And Other Big Stocks Moving Higher On Thursday - Aehr Test System (NASDAQ:AEHR), Alaska Air Gr (NYSE:ALK)
- Tesla, Delta Soar Among Thursday’s Market Cap Stock Movers
- ZTO Express Stock: Parcel Boom Meets Margin Gloom (NYSE:ZTO)
- JPMorgan raises ZTO Express stock rating, cuts price target to $21
- Market Cap Stock Movers Dominate Wednesday Trading Session
- Alibaba contemplates reducing its stake in ZTO Express - Bloomberg
- BofA cuts ZTO Express stock rating, lowers price target to $19
- ZTO Express reports Q1 2025 financial results
- Jefferies cuts ZTO Express price target to $21, maintains Buy
- ZTO Express misses Q1 estimates as revenue growth slows
- ZTO Express Cayman earnings missed by ¥0.49, revenue fell short of estimates
日范围
18.91 19.32
年范围
16.34 27.50
- 前一天收盘价
- 19.40
- 开盘价
- 19.22
- 卖价
- 19.23
- 买价
- 19.53
- 最低价
- 18.91
- 最高价
- 19.32
- 交易量
- 1.255 K
- 日变化
- -0.88%
- 月变化
- 5.83%
- 6个月变化
- -3.75%
- 年变化
- -22.80%
