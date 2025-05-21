통화 / ZTO
ZTO: ZTO Express (Cayman) Inc American Depositary Shares, each repre
18.60 USD 0.20 (1.06%)
부문: 공업 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
ZTO 환율이 오늘 -1.06%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 18.58이고 고가는 19.02이었습니다.
ZTO Express (Cayman) Inc American Depositary Shares, each repre 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
18.58 19.02
년간 변동
16.34 27.50
- 이전 종가
- 18.80
- 시가
- 18.89
- Bid
- 18.60
- Ask
- 18.90
- 저가
- 18.58
- 고가
- 19.02
- 볼륨
- 1.999 K
- 일일 변동
- -1.06%
- 월 변동
- 2.37%
- 6개월 변동
- -6.91%
- 년간 변동율
- -25.33%
