通貨 / ZTO
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
ZTO: ZTO Express (Cayman) Inc American Depositary Shares, each repre
18.80 USD 0.29 (1.52%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
ZTOの今日の為替レートは、-1.52%変化しました。日中、通貨は1あたり18.61の安値と19.00の高値で取引されました。
ZTO Express (Cayman) Inc American Depositary Shares, each repreダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ZTO News
- Here's Why Investors Should Give ZTO Express Stock a Miss Now
- New Strong Sell Stocks for August 29th
- Morgan Stanley lowers ZTO Express stock price target to $23.80 on slower growth
- ZTO Express Q2 Earnings Down Y/Y, 2025 Parcel Volume View Lowered
- ZTO Express stock price target raised to $22 from $19 at BofA Securities
- ZTO Express misses Q2 estimates as retail volume growth offsets margin pressure
- ZTO Express: Both Earnings Miss And Regulatory Tailwinds Are Key Considerations (NYSE:ZTO)
- Earnings call transcript: ZTO Express Q2 2025 misses earnings, stock dips
- ZTO Express Cayman earnings missed by ¥0.52, revenue fell short of estimates
- Earnings call transcript: ZTO Express Q1 2025 sees revenue rise, stock gains
- ZTO Gears Up to Report Q2 Earnings: Here's What You Should Know
- Netflix, Tesla Lead Friday’s Market Cap Stock Movers
- Tesla, AMD Lead Thursday’s Market Cap Stock Movers
- AZZ Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins MP Materials, WK Kellogg And Other Big Stocks Moving Higher On Thursday - Aehr Test System (NASDAQ:AEHR), Alaska Air Gr (NYSE:ALK)
- Tesla, Delta Soar Among Thursday’s Market Cap Stock Movers
- ZTO Express Stock: Parcel Boom Meets Margin Gloom (NYSE:ZTO)
- JPMorgan raises ZTO Express stock rating, cuts price target to $21
- Market Cap Stock Movers Dominate Wednesday Trading Session
- Alibaba contemplates reducing its stake in ZTO Express - Bloomberg
- BofA cuts ZTO Express stock rating, lowers price target to $19
- ZTO Express reports Q1 2025 financial results
- Jefferies cuts ZTO Express price target to $21, maintains Buy
- ZTO Express misses Q1 estimates as revenue growth slows
- ZTO Express Cayman earnings missed by ¥0.49, revenue fell short of estimates
1日のレンジ
18.61 19.00
1年のレンジ
16.34 27.50
- 以前の終値
- 19.09
- 始値
- 19.00
- 買値
- 18.80
- 買値
- 19.10
- 安値
- 18.61
- 高値
- 19.00
- 出来高
- 2.238 K
- 1日の変化
- -1.52%
- 1ヶ月の変化
- 3.47%
- 6ヶ月の変化
- -5.91%
- 1年の変化
- -24.53%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K