Валюты / ZTO
ZTO: ZTO Express (Cayman) Inc American Depositary Shares, each repre
19.40 USD 0.13 (0.67%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ZTO за сегодня изменился на 0.67%. При этом минимальная цена на торгах достигала 19.19, а максимальная — 19.45.
Следите за динамикой ZTO Express (Cayman) Inc American Depositary Shares, each repre. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости ZTO
Дневной диапазон
19.19 19.45
Годовой диапазон
16.34 27.50
- Предыдущее закрытие
- 19.27
- Open
- 19.31
- Bid
- 19.40
- Ask
- 19.70
- Low
- 19.19
- High
- 19.45
- Объем
- 1.201 K
- Дневное изменение
- 0.67%
- Месячное изменение
- 6.77%
- 6-месячное изменение
- -2.90%
- Годовое изменение
- -22.12%
