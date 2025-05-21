KurseKategorien
Währungen / ZTO
ZTO: ZTO Express (Cayman) Inc American Depositary Shares, each repre

18.80 USD 0.29 (1.52%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von ZTO hat sich für heute um -1.52% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 18.61 bis zu einem Hoch von 19.00 gehandelt.

Verfolgen Sie die ZTO Express (Cayman) Inc American Depositary Shares, each repre-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
18.61 19.00
Jahresspanne
16.34 27.50
Vorheriger Schlusskurs
19.09
Eröffnung
19.00
Bid
18.80
Ask
19.10
Tief
18.61
Hoch
19.00
Volumen
2.238 K
Tagesänderung
-1.52%
Monatsänderung
3.47%
6-Monatsänderung
-5.91%
Jahresänderung
-24.53%
