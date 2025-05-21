Währungen / ZTO
ZTO: ZTO Express (Cayman) Inc American Depositary Shares, each repre
18.80 USD 0.29 (1.52%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ZTO hat sich für heute um -1.52% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 18.61 bis zu einem Hoch von 19.00 gehandelt.
Verfolgen Sie die ZTO Express (Cayman) Inc American Depositary Shares, each repre-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
ZTO News
- Here's Why Investors Should Give ZTO Express Stock a Miss Now
- New Strong Sell Stocks for August 29th
- Morgan Stanley lowers ZTO Express stock price target to $23.80 on slower growth
- ZTO Express Q2 Earnings Down Y/Y, 2025 Parcel Volume View Lowered
- ZTO Express stock price target raised to $22 from $19 at BofA Securities
- ZTO Express misses Q2 estimates as retail volume growth offsets margin pressure
- ZTO Express: Both Earnings Miss And Regulatory Tailwinds Are Key Considerations (NYSE:ZTO)
- Earnings call transcript: ZTO Express Q2 2025 misses earnings, stock dips
- ZTO Express Cayman earnings missed by ¥0.52, revenue fell short of estimates
- Earnings call transcript: ZTO Express Q1 2025 sees revenue rise, stock gains
- ZTO Gears Up to Report Q2 Earnings: Here's What You Should Know
- Netflix, Tesla Lead Friday’s Market Cap Stock Movers
- Tesla, AMD Lead Thursday’s Market Cap Stock Movers
- AZZ Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins MP Materials, WK Kellogg And Other Big Stocks Moving Higher On Thursday - Aehr Test System (NASDAQ:AEHR), Alaska Air Gr (NYSE:ALK)
- Tesla, Delta Soar Among Thursday’s Market Cap Stock Movers
- ZTO Express Stock: Parcel Boom Meets Margin Gloom (NYSE:ZTO)
- JPMorgan raises ZTO Express stock rating, cuts price target to $21
- Market Cap Stock Movers Dominate Wednesday Trading Session
- Alibaba contemplates reducing its stake in ZTO Express - Bloomberg
- BofA cuts ZTO Express stock rating, lowers price target to $19
- ZTO Express reports Q1 2025 financial results
- Jefferies cuts ZTO Express price target to $21, maintains Buy
- ZTO Express misses Q1 estimates as revenue growth slows
- ZTO Express Cayman earnings missed by ¥0.49, revenue fell short of estimates
Tagesspanne
18.61 19.00
Jahresspanne
16.34 27.50
- Vorheriger Schlusskurs
- 19.09
- Eröffnung
- 19.00
- Bid
- 18.80
- Ask
- 19.10
- Tief
- 18.61
- Hoch
- 19.00
- Volumen
- 2.238 K
- Tagesänderung
- -1.52%
- Monatsänderung
- 3.47%
- 6-Monatsänderung
- -5.91%
- Jahresänderung
- -24.53%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K