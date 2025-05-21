QuotazioniSezioni
ZTO: ZTO Express (Cayman) Inc American Depositary Shares, each repre

18.60 USD 0.20 (1.06%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio ZTO ha avuto una variazione del -1.06% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 18.58 e ad un massimo di 19.02.

Segui le dinamiche di ZTO Express (Cayman) Inc American Depositary Shares, each repre. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
18.58 19.02
Intervallo Annuale
16.34 27.50
Chiusura Precedente
18.80
Apertura
18.89
Bid
18.60
Ask
18.90
Minimo
18.58
Massimo
19.02
Volume
1.999 K
Variazione giornaliera
-1.06%
Variazione Mensile
2.37%
Variazione Semestrale
-6.91%
Variazione Annuale
-25.33%
20 settembre, sabato