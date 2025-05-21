Valute / ZTO
ZTO: ZTO Express (Cayman) Inc American Depositary Shares, each repre
18.60 USD 0.20 (1.06%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio ZTO ha avuto una variazione del -1.06% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 18.58 e ad un massimo di 19.02.
Segui le dinamiche di ZTO Express (Cayman) Inc American Depositary Shares, each repre. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
18.58 19.02
Intervallo Annuale
16.34 27.50
- Chiusura Precedente
- 18.80
- Apertura
- 18.89
- Bid
- 18.60
- Ask
- 18.90
- Minimo
- 18.58
- Massimo
- 19.02
- Volume
- 1.999 K
- Variazione giornaliera
- -1.06%
- Variazione Mensile
- 2.37%
- Variazione Semestrale
- -6.91%
- Variazione Annuale
- -25.33%
20 settembre, sabato