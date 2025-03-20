Moedas / ZCAR
ZCAR: Zoomcar Holdings Inc
4.95 USD 1.00 (16.81%)
Setor: Indústria Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do ZCAR para hoje mudou para -16.81%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 4.79 e o mais alto foi 6.25.
Veja a dinâmica do par de moedas Zoomcar Holdings Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- D1
- W1
- MN
Faixa diária
4.79 6.25
Faixa anual
0.21 26.00
- Fechamento anterior
- 5.95
- Open
- 5.91
- Bid
- 4.95
- Ask
- 5.25
- Low
- 4.79
- High
- 6.25
- Volume
- 1.026 K
- Mudança diária
- -16.81%
- Mudança mensal
- -53.08%
- Mudança de 6 meses
- -4.26%
- Mudança anual
- -67.00%
