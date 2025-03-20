Währungen / ZCAR
ZCAR: Zoomcar Holdings Inc
4.95 USD 1.00 (16.81%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ZCAR hat sich für heute um -16.81% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 4.79 bis zu einem Hoch von 6.25 gehandelt.
Verfolgen Sie die Zoomcar Holdings Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- D1
- W1
- MN
ZCAR News
- Zoomcar narrows losses by 48% as contribution profit hits record
- Zoomcar expands home delivery service to 14 Indian cities
- Zoomcar launches zoompro dashboard for fleet operators in India
- Nasdaq Jumps 1.5%; Microsoft Posts Upbeat Results - Bit Origin (NASDAQ:BTOG), Arvinas (NASDAQ:ARVN)
- Upcoming Stock Splits This Week (March 24 to March 28) – Stay Invested - TipRanks.com
- US Stocks Likely To Open Higher As Fed Says Tariff Induced Inflation Will Be 'Transitory:' Any Pullback In Equities 'Offers An Opportunity,' Says Expert - Accenture (NYSE:ACN), AGM Gr Hldgs (NASDAQ:AGMH)
Tagesspanne
4.79 6.25
Jahresspanne
0.21 26.00
- Vorheriger Schlusskurs
- 5.95
- Eröffnung
- 5.91
- Bid
- 4.95
- Ask
- 5.25
- Tief
- 4.79
- Hoch
- 6.25
- Volumen
- 1.026 K
- Tagesänderung
- -16.81%
- Monatsänderung
- -53.08%
- 6-Monatsänderung
- -4.26%
- Jahresänderung
- -67.00%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K