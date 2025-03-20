Валюты / ZCAR
ZCAR: Zoomcar Holdings Inc
4.95 USD 1.00 (16.81%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ZCAR за сегодня изменился на -16.81%. При этом минимальная цена на торгах достигала 4.79, а максимальная — 6.25.
Следите за динамикой Zoomcar Holdings Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
4.79 6.25
Годовой диапазон
0.21 26.00
- Предыдущее закрытие
- 5.95
- Open
- 5.91
- Bid
- 4.95
- Ask
- 5.25
- Low
- 4.79
- High
- 6.25
- Объем
- 1.026 K
- Дневное изменение
- -16.81%
- Месячное изменение
- -53.08%
- 6-месячное изменение
- -4.26%
- Годовое изменение
- -67.00%
