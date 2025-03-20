通貨 / ZCAR
ZCAR: Zoomcar Holdings Inc
4.95 USD 1.00 (16.81%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
ZCARの今日の為替レートは、-16.81%変化しました。日中、通貨は1あたり4.79の安値と6.25の高値で取引されました。
Zoomcar Holdings Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
ZCAR News
- Zoomcar narrows losses by 48% as contribution profit hits record
- Zoomcar expands home delivery service to 14 Indian cities
- Zoomcar launches zoompro dashboard for fleet operators in India
- Nasdaq Jumps 1.5%; Microsoft Posts Upbeat Results - Bit Origin (NASDAQ:BTOG), Arvinas (NASDAQ:ARVN)
- Upcoming Stock Splits This Week (March 24 to March 28) – Stay Invested - TipRanks.com
- US Stocks Likely To Open Higher As Fed Says Tariff Induced Inflation Will Be 'Transitory:' Any Pullback In Equities 'Offers An Opportunity,' Says Expert - Accenture (NYSE:ACN), AGM Gr Hldgs (NASDAQ:AGMH)
1日のレンジ
4.79 6.25
1年のレンジ
0.21 26.00
- 以前の終値
- 5.95
- 始値
- 5.91
- 買値
- 4.95
- 買値
- 5.25
- 安値
- 4.79
- 高値
- 6.25
- 出来高
- 1.026 K
- 1日の変化
- -16.81%
- 1ヶ月の変化
- -53.08%
- 6ヶ月の変化
- -4.26%
- 1年の変化
- -67.00%
