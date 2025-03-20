クォートセクション
通貨 / ZCAR
ZCAR: Zoomcar Holdings Inc

4.95 USD 1.00 (16.81%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

ZCARの今日の為替レートは、-16.81%変化しました。日中、通貨は1あたり4.79の安値と6.25の高値で取引されました。

Zoomcar Holdings Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

  • M5
  • M15
  • M30
  • D1
  • W1
  • MN

1日のレンジ
4.79 6.25
1年のレンジ
0.21 26.00
以前の終値
5.95
始値
5.91
買値
4.95
買値
5.25
安値
4.79
高値
6.25
出来高
1.026 K
1日の変化
-16.81%
1ヶ月の変化
-53.08%
6ヶ月の変化
-4.26%
1年の変化
-67.00%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K