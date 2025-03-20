Valute / ZCAR
ZCAR: Zoomcar Holdings Inc
4.95 USD 1.00 (16.81%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio ZCAR ha avuto una variazione del -16.81% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 4.79 e ad un massimo di 6.25.
Segui le dinamiche di Zoomcar Holdings Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
4.79 6.25
Intervallo Annuale
0.21 26.00
- Chiusura Precedente
- 5.95
- Apertura
- 5.91
- Bid
- 4.95
- Ask
- 5.25
- Minimo
- 4.79
- Massimo
- 6.25
- Volume
- 1.026 K
- Variazione giornaliera
- -16.81%
- Variazione Mensile
- -53.08%
- Variazione Semestrale
- -4.26%
- Variazione Annuale
- -67.00%
21 settembre, domenica