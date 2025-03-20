QuotazioniSezioni
ZCAR: Zoomcar Holdings Inc

4.95 USD 1.00 (16.81%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio ZCAR ha avuto una variazione del -16.81% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 4.79 e ad un massimo di 6.25.

Segui le dinamiche di Zoomcar Holdings Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

ZCAR News

Intervallo Giornaliero
4.79 6.25
Intervallo Annuale
0.21 26.00
Chiusura Precedente
5.95
Apertura
5.91
Bid
4.95
Ask
5.25
Minimo
4.79
Massimo
6.25
Volume
1.026 K
Variazione giornaliera
-16.81%
Variazione Mensile
-53.08%
Variazione Semestrale
-4.26%
Variazione Annuale
-67.00%
21 settembre, domenica