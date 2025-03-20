货币 / ZCAR
ZCAR: Zoomcar Holdings Inc
4.95 USD 1.00 (16.81%)
版块: 工业 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日ZCAR汇率已更改-16.81%。当日，交易品种以低点4.79和高点6.25进行交易。
关注Zoomcar Holdings Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
ZCAR新闻
日范围
4.79 6.25
年范围
0.21 26.00
- 前一天收盘价
- 5.95
- 开盘价
- 5.91
- 卖价
- 4.95
- 买价
- 5.25
- 最低价
- 4.79
- 最高价
- 6.25
- 交易量
- 1.026 K
- 日变化
- -16.81%
- 月变化
- -53.08%
- 6个月变化
- -4.26%
- 年变化
- -67.00%
