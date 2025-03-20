통화 / ZCAR
ZCAR: Zoomcar Holdings Inc
4.95 USD 1.00 (16.81%)
부문: 공업 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
ZCAR 환율이 오늘 -16.81%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 4.79이고 고가는 6.25이었습니다.
Zoomcar Holdings Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- D1
- W1
- MN
일일 변동 비율
4.79 6.25
년간 변동
0.21 26.00
- 이전 종가
- 5.95
- 시가
- 5.91
- Bid
- 4.95
- Ask
- 5.25
- 저가
- 4.79
- 고가
- 6.25
- 볼륨
- 1.026 K
- 일일 변동
- -16.81%
- 월 변동
- -53.08%
- 6개월 변동
- -4.26%
- 년간 변동율
- -67.00%
