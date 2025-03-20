Devises / ZCAR
ZCAR: Zoomcar Holdings Inc
4.95 USD 1.00 (16.81%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de ZCAR a changé de -16.81% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 4.79 et à un maximum de 6.25.
Suivez la dynamique Zoomcar Holdings Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- Zoomcar narrows losses by 48% as contribution profit hits record
- Zoomcar expands home delivery service to 14 Indian cities
- Zoomcar launches zoompro dashboard for fleet operators in India
- Nasdaq Jumps 1.5%; Microsoft Posts Upbeat Results - Bit Origin (NASDAQ:BTOG), Arvinas (NASDAQ:ARVN)
- Upcoming Stock Splits This Week (March 24 to March 28) – Stay Invested - TipRanks.com
- US Stocks Likely To Open Higher As Fed Says Tariff Induced Inflation Will Be 'Transitory:' Any Pullback In Equities 'Offers An Opportunity,' Says Expert - Accenture (NYSE:ACN), AGM Gr Hldgs (NASDAQ:AGMH)
Range quotidien
4.79 6.25
Range Annuel
0.21 26.00
- Clôture Précédente
- 5.95
- Ouverture
- 5.91
- Bid
- 4.95
- Ask
- 5.25
- Plus Bas
- 4.79
- Plus Haut
- 6.25
- Volume
- 1.026 K
- Changement quotidien
- -16.81%
- Changement Mensuel
- -53.08%
- Changement à 6 Mois
- -4.26%
- Changement Annuel
- -67.00%
