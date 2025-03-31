Moedas / XPON
XPON: Expion360 Inc
1.25 USD 0.03 (2.46%)
Setor: Indústria Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do XPON para hoje mudou para 2.46%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 1.23 e o mais alto foi 1.26.
Veja a dinâmica do par de moedas Expion360 Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
XPON Notícias
Faixa diária
1.23 1.26
Faixa anual
0.67 6.00
- Fechamento anterior
- 1.22
- Open
- 1.23
- Bid
- 1.25
- Ask
- 1.55
- Low
- 1.23
- High
- 1.26
- Volume
- 259
- Mudança diária
- 2.46%
- Mudança mensal
- -13.79%
- Mudança de 6 meses
- 26.26%
- Mudança anual
- -75.00%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
- $49.2 bilh
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $151.0 bilh