XPON: Expion360 Inc
1.27 USD 0.03 (2.42%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс XPON за сегодня изменился на 2.42%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.23, а максимальная — 1.30.
Следите за динамикой Expion360 Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
1.23 1.30
Годовой диапазон
0.67 6.00
- Предыдущее закрытие
- 1.24
- Open
- 1.23
- Bid
- 1.27
- Ask
- 1.57
- Low
- 1.23
- High
- 1.30
- Объем
- 421
- Дневное изменение
- 2.42%
- Месячное изменение
- -12.41%
- 6-месячное изменение
- 28.28%
- Годовое изменение
- -74.60%
