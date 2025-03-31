Divisas / XPON
XPON: Expion360 Inc
1.22 USD 0.05 (3.94%)
Sector: Industria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de XPON de hoy ha cambiado un -3.94%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 1.21, mientras que el máximo ha alcanzado 1.27.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Expion360 Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
XPON News
- Expion360 appoints controller Shawna Bowin as new CFO
- Expion360 reduces warrant exercise prices, raises $5.65 million and addresses Nasdaq compliance
- Why EpicQuest Education Shares Are Trading Higher By Over 81%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Aethlon Medical (NASDAQ:AEMD), ACM Research (NASDAQ:ACMR)
- Dow Falls Over 100 Points; Deere Shares Dip After Q3 Results - Aeries Technology (NASDAQ:AERT), Bolt Projects Holdings (NASDAQ:BSLK)
- Why Xos Shares Are Trading Higher By Around 25%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Aeries Technology (NASDAQ:AERT), AIRO Group Holdings (NASDAQ:AIRO)
- Expion360 Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:XPON)
- Expion360 Inc. (XPON) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Expion360 (XPON) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Expion360 Q2 2025 slides: 131% revenue growth amid tariff challenges and market expansion
- Why Block Shares Are Trading Higher By 10%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - 180 Life Sciences (NASDAQ:ATNF), Adicet Bio (NASDAQ:ACET)
- Why Interactive Brokers Group Shares Are Trading Higher By 5%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - BioNexus Gene Lab (NASDAQ:BGLC), 180 Life Sciences (NASDAQ:ATNF)
- Expion360 stock plunges to 52-week low at $0.6 amid steep decline
- Expion360 Reports First Quarter 2025 Financial Results
- Expion360 Q1 2025 slides reveal 100% revenue growth amid strategic expansion
- Expion360 Inc. (XPON) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Rango diario
1.21 1.27
Rango anual
0.67 6.00
- Cierres anteriores
- 1.27
- Open
- 1.22
- Bid
- 1.22
- Ask
- 1.52
- Low
- 1.21
- High
- 1.27
- Volumen
- 508
- Cambio diario
- -3.94%
- Cambio mensual
- -15.86%
- Cambio a 6 meses
- 23.23%
- Cambio anual
- -75.60%
