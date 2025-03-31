Valute / XPON
XPON: Expion360 Inc
1.27 USD 0.02 (1.60%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio XPON ha avuto una variazione del 1.60% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.23 e ad un massimo di 1.29.
Segui le dinamiche di Expion360 Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
XPON News
- Expion360 appoints controller Shawna Bowin as new CFO
- Expion360 reduces warrant exercise prices, raises $5.65 million and addresses Nasdaq compliance
- Why EpicQuest Education Shares Are Trading Higher By Over 81%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Aethlon Medical (NASDAQ:AEMD), ACM Research (NASDAQ:ACMR)
- Dow Falls Over 100 Points; Deere Shares Dip After Q3 Results - Aeries Technology (NASDAQ:AERT), Bolt Projects Holdings (NASDAQ:BSLK)
- Why Xos Shares Are Trading Higher By Around 25%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Aeries Technology (NASDAQ:AERT), AIRO Group Holdings (NASDAQ:AIRO)
- Expion360 Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:XPON)
- Expion360 Inc. (XPON) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Expion360 (XPON) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Expion360 Q2 2025 slides: 131% revenue growth amid tariff challenges and market expansion
- Why Block Shares Are Trading Higher By 10%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - 180 Life Sciences (NASDAQ:ATNF), Adicet Bio (NASDAQ:ACET)
- Why Interactive Brokers Group Shares Are Trading Higher By 5%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - BioNexus Gene Lab (NASDAQ:BGLC), 180 Life Sciences (NASDAQ:ATNF)
- Expion360 stock plunges to 52-week low at $0.6 amid steep decline
- Expion360 Reports First Quarter 2025 Financial Results
- Expion360 Q1 2025 slides reveal 100% revenue growth amid strategic expansion
- Expion360 Inc. (XPON) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Intervallo Giornaliero
1.23 1.29
Intervallo Annuale
0.67 6.00
- Chiusura Precedente
- 1.25
- Apertura
- 1.25
- Bid
- 1.27
- Ask
- 1.57
- Minimo
- 1.23
- Massimo
- 1.29
- Volume
- 317
- Variazione giornaliera
- 1.60%
- Variazione Mensile
- -12.41%
- Variazione Semestrale
- 28.28%
- Variazione Annuale
- -74.60%
21 settembre, domenica