CotationsSections
Devises / XPON
Retour à Actions

XPON: Expion360 Inc

1.27 USD 0.02 (1.60%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de XPON a changé de 1.60% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 1.23 et à un maximum de 1.29.

Suivez la dynamique Expion360 Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

XPON Nouvelles

Range quotidien
1.23 1.29
Range Annuel
0.67 6.00
Clôture Précédente
1.25
Ouverture
1.25
Bid
1.27
Ask
1.57
Plus Bas
1.23
Plus Haut
1.29
Volume
317
Changement quotidien
1.60%
Changement Mensuel
-12.41%
Changement à 6 Mois
28.28%
Changement Annuel
-74.60%
20 septembre, samedi