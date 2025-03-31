通貨 / XPON
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
XPON: Expion360 Inc
1.25 USD 0.03 (2.46%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
XPONの今日の為替レートは、2.46%変化しました。日中、通貨は1あたり1.23の安値と1.26の高値で取引されました。
Expion360 Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
XPON News
- Expion360 appoints controller Shawna Bowin as new CFO
- Expion360 reduces warrant exercise prices, raises $5.65 million and addresses Nasdaq compliance
- Why EpicQuest Education Shares Are Trading Higher By Over 81%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Aethlon Medical (NASDAQ:AEMD), ACM Research (NASDAQ:ACMR)
- Dow Falls Over 100 Points; Deere Shares Dip After Q3 Results - Aeries Technology (NASDAQ:AERT), Bolt Projects Holdings (NASDAQ:BSLK)
- Why Xos Shares Are Trading Higher By Around 25%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Aeries Technology (NASDAQ:AERT), AIRO Group Holdings (NASDAQ:AIRO)
- Expion360 Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:XPON)
- Expion360 Inc. (XPON) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Expion360 (XPON) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Expion360 Q2 2025 slides: 131% revenue growth amid tariff challenges and market expansion
- Why Block Shares Are Trading Higher By 10%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - 180 Life Sciences (NASDAQ:ATNF), Adicet Bio (NASDAQ:ACET)
- Why Interactive Brokers Group Shares Are Trading Higher By 5%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - BioNexus Gene Lab (NASDAQ:BGLC), 180 Life Sciences (NASDAQ:ATNF)
- Expion360 stock plunges to 52-week low at $0.6 amid steep decline
- Expion360 Reports First Quarter 2025 Financial Results
- Expion360 Q1 2025 slides reveal 100% revenue growth amid strategic expansion
- Expion360 Inc. (XPON) Q4 2024 Earnings Call Transcript
1日のレンジ
1.23 1.26
1年のレンジ
0.67 6.00
- 以前の終値
- 1.22
- 始値
- 1.23
- 買値
- 1.25
- 買値
- 1.55
- 安値
- 1.23
- 高値
- 1.26
- 出来高
- 259
- 1日の変化
- 2.46%
- 1ヶ月の変化
- -13.79%
- 6ヶ月の変化
- 26.26%
- 1年の変化
- -75.00%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K