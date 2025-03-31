Währungen / XPON
XPON: Expion360 Inc
1.26 USD 0.01 (0.80%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von XPON hat sich für heute um 0.80% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.23 bis zu einem Hoch von 1.28 gehandelt.
Verfolgen Sie die Expion360 Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
XPON News
- Expion360 appoints controller Shawna Bowin as new CFO
- Expion360 reduces warrant exercise prices, raises $5.65 million and addresses Nasdaq compliance
- Why EpicQuest Education Shares Are Trading Higher By Over 81%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Aethlon Medical (NASDAQ:AEMD), ACM Research (NASDAQ:ACMR)
- Dow Falls Over 100 Points; Deere Shares Dip After Q3 Results - Aeries Technology (NASDAQ:AERT), Bolt Projects Holdings (NASDAQ:BSLK)
- Why Xos Shares Are Trading Higher By Around 25%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Aeries Technology (NASDAQ:AERT), AIRO Group Holdings (NASDAQ:AIRO)
- Expion360 Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:XPON)
- Expion360 Inc. (XPON) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Expion360 (XPON) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Expion360 Q2 2025 slides: 131% revenue growth amid tariff challenges and market expansion
- Why Block Shares Are Trading Higher By 10%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - 180 Life Sciences (NASDAQ:ATNF), Adicet Bio (NASDAQ:ACET)
- Why Interactive Brokers Group Shares Are Trading Higher By 5%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - BioNexus Gene Lab (NASDAQ:BGLC), 180 Life Sciences (NASDAQ:ATNF)
- Expion360 stock plunges to 52-week low at $0.6 amid steep decline
- Expion360 Reports First Quarter 2025 Financial Results
- Expion360 Q1 2025 slides reveal 100% revenue growth amid strategic expansion
- Expion360 Inc. (XPON) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Tagesspanne
1.23 1.28
Jahresspanne
0.67 6.00
- Vorheriger Schlusskurs
- 1.25
- Eröffnung
- 1.25
- Bid
- 1.26
- Ask
- 1.56
- Tief
- 1.23
- Hoch
- 1.28
- Volumen
- 237
- Tagesänderung
- 0.80%
- Monatsänderung
- -13.10%
- 6-Monatsänderung
- 27.27%
- Jahresänderung
- -74.80%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K