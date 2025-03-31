货币 / XPON
XPON: Expion360 Inc
1.22 USD 0.05 (3.94%)
版块: 工业 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日XPON汇率已更改-3.94%。当日，交易品种以低点1.21和高点1.27进行交易。
关注Expion360 Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
XPON新闻
- Expion360 appoints controller Shawna Bowin as new CFO
- Expion360 reduces warrant exercise prices, raises $5.65 million and addresses Nasdaq compliance
- Why EpicQuest Education Shares Are Trading Higher By Over 81%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Aethlon Medical (NASDAQ:AEMD), ACM Research (NASDAQ:ACMR)
- Dow Falls Over 100 Points; Deere Shares Dip After Q3 Results - Aeries Technology (NASDAQ:AERT), Bolt Projects Holdings (NASDAQ:BSLK)
- Why Xos Shares Are Trading Higher By Around 25%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Aeries Technology (NASDAQ:AERT), AIRO Group Holdings (NASDAQ:AIRO)
- Expion360 Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:XPON)
- Expion360 Inc. (XPON) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Expion360 (XPON) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Expion360 Q2 2025 slides: 131% revenue growth amid tariff challenges and market expansion
- Why Block Shares Are Trading Higher By 10%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - 180 Life Sciences (NASDAQ:ATNF), Adicet Bio (NASDAQ:ACET)
- Why Interactive Brokers Group Shares Are Trading Higher By 5%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - BioNexus Gene Lab (NASDAQ:BGLC), 180 Life Sciences (NASDAQ:ATNF)
- Expion360 stock plunges to 52-week low at $0.6 amid steep decline
- Expion360 Reports First Quarter 2025 Financial Results
- Expion360 Q1 2025 slides reveal 100% revenue growth amid strategic expansion
- Expion360 Inc. (XPON) Q4 2024 Earnings Call Transcript
日范围
1.21 1.27
年范围
0.67 6.00
- 前一天收盘价
- 1.27
- 开盘价
- 1.22
- 卖价
- 1.22
- 买价
- 1.52
- 最低价
- 1.21
- 最高价
- 1.27
- 交易量
- 475
- 日变化
- -3.94%
- 月变化
- -15.86%
- 6个月变化
- 23.23%
- 年变化
- -75.60%
