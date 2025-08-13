Moedas / XP
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
XP: XP Inc - Class A
20.11 USD 0.16 (0.80%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do XP para hoje mudou para 0.80%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 19.67 e o mais alto foi 20.24.
Veja a dinâmica do par de moedas XP Inc - Class A. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
XP Notícias
- Uber, Avago Lead Market Cap Stock Movers on Wednesday
- Google, Pure Storage Lead Market Cap Stock Movers on Thursday
- Phibro Animal Health, Pure Storage, Snowflake, Build-A-Bear Workshop And Other Big Stocks Moving Higher On Thursday - Build-A-Bear Workshop (NYSE:BBW), BILL Holdings (NYSE:BILL)
- Pure Storage, Snowflake lead Thursday’s market cap stock movers
- Is XP (XP) Stock Undervalued Right Now?
- XP 2Q25 Was Challenging But Still Positive Given The Context (XP)
- XP Q2 Results Look Good, But Better Alternatives Exist (NASDAQ:XP)
- How to Achieve Stable Daily Profits with Dogecoin Cloud Mining? – ProfitableMining Helps You Easily Earn $10,000+ Per Day
- Mine with ease. Rich Miner helps Bitcoin holders get a daily income.
- Palantir, Home Depot Lead Market Cap Stock Movers on Tuesday
- XP Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:XP)
- XP Inc. (XP) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- XP XP Q2 2025 Earnings Call Transcript
- XP Inc Reports Record Q2 Profit
- XP Inc.A (XP) Q2 Earnings Match Estimates
- Xp earnings beat by R$0.11, revenue fell short of estimates
- XP Inc. shares rise as earnings beat
- Top Stocks With Earnings This Week: Baidu, XPeng And More - Palo Alto Networks (NASDAQ:PANW)
- Stock Market Today: S&P 500, Nasdaq Futures Decline— Palo Alto, XP, Allarity Earnings In Focus - Amcor (NYSE:AMCR), Allarity Therapeutics (NASDAQ:ALLR)
- S&P Settles Lower But Records Weekly Gain: Investor Sentiment Improves, Fear Index Remains In 'Greed' Zone - Intel (NASDAQ:INTC), Fabrinet (NYSE:FN)
- Palo Alto Networks, Fabrinet And 3 Stocks To Watch Heading Into Monday - ATN International (NASDAQ:ATNI), Allarity Therapeutics (NASDAQ:ALLR)
- BitFuFu Inc. (FUFU) Q2 Earnings Beat Estimates
- XP vs. SOFI: Which Stock Is the Better Value Option?
- Marex Group PLC (MRX) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
Faixa diária
19.67 20.24
Faixa anual
10.82 20.64
- Fechamento anterior
- 19.95
- Open
- 20.24
- Bid
- 20.11
- Ask
- 20.41
- Low
- 19.67
- High
- 20.24
- Volume
- 8.386 K
- Mudança diária
- 0.80%
- Mudança mensal
- 13.74%
- Mudança de 6 meses
- 42.42%
- Mudança anual
- 12.10%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
- $49.2 bilh
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $151.0 bilh