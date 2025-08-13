Currencies / XP
XP: XP Inc - Class A
19.64 USD 0.47 (2.34%)
Sector: Financial Base: US Dollar Profit currency: US Dollar
XP exchange rate has changed by -2.34% for today. During the day, the instrument was traded at a low of 19.50 and at a high of 20.17.
Follow XP Inc - Class A dynamics. Real-time quotes will help you quickly react to market changes. By switching between different timeframes, you can monitor exchange rate trends and dynamics by minutes, hours, days, weeks, and months. Use this information to forecast market changes and to make informed trading decisions.
XP News
- Is XP (XP) Stock Undervalued Right Now?
- XP 2Q25 Was Challenging But Still Positive Given The Context (XP)
- XP Q2 Results Look Good, But Better Alternatives Exist (NASDAQ:XP)
- XP Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:XP)
- XP Inc. (XP) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- XP XP Q2 2025 Earnings Call Transcript
- XP Inc Reports Record Q2 Profit
- XP Inc.A (XP) Q2 Earnings Match Estimates
- Xp earnings beat by R$0.11, revenue fell short of estimates
- XP Inc. shares rise as earnings beat
- XP vs. SOFI: Which Stock Is the Better Value Option?
Daily Range
19.50 20.17
Year Range
10.82 20.64
- Previous Close
- 20.11
- Open
- 20.13
- Bid
- 19.64
- Ask
- 19.94
- Low
- 19.50
- High
- 20.17
- Volume
- 8.696 K
- Daily Change
- -2.34%
- Month Change
- 11.09%
- 6 Months Change
- 39.09%
- Year Change
- 9.48%
