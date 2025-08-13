通貨 / XP
XP: XP Inc - Class A
20.11 USD 0.16 (0.80%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
XPの今日の為替レートは、0.80%変化しました。日中、通貨は1あたり19.67の安値と20.24の高値で取引されました。
XP Inc - Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
XP News
- Is XP (XP) Stock Undervalued Right Now?
- XP 2Q25 Was Challenging But Still Positive Given The Context (XP)
- XP Q2 Results Look Good, But Better Alternatives Exist (NASDAQ:XP)
- XP Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:XP)
- XP Inc. (XP) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- XP XP Q2 2025 Earnings Call Transcript
- XP Inc Reports Record Q2 Profit
- XP Inc.A (XP) Q2 Earnings Match Estimates
- Xp earnings beat by R$0.11, revenue fell short of estimates
- XP Inc. shares rise as earnings beat
1日のレンジ
19.67 20.24
1年のレンジ
10.82 20.64
- 以前の終値
- 19.95
- 始値
- 20.24
- 買値
- 20.11
- 買値
- 20.41
- 安値
- 19.67
- 高値
- 20.24
- 出来高
- 8.386 K
- 1日の変化
- 0.80%
- 1ヶ月の変化
- 13.74%
- 6ヶ月の変化
- 42.42%
- 1年の変化
- 12.10%
