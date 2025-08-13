Währungen / XP
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
XP: XP Inc - Class A
19.64 USD 0.47 (2.34%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von XP hat sich für heute um -2.34% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 19.50 bis zu einem Hoch von 20.17 gehandelt.
Verfolgen Sie die XP Inc - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
XP News
- Uber, Avago Lead Market Cap Stock Movers on Wednesday
- Google, Pure Storage Lead Market Cap Stock Movers on Thursday
- Phibro Animal Health, Pure Storage, Snowflake, Build-A-Bear Workshop And Other Big Stocks Moving Higher On Thursday - Build-A-Bear Workshop (NYSE:BBW), BILL Holdings (NYSE:BILL)
- Pure Storage, Snowflake lead Thursday’s market cap stock movers
- Is XP (XP) Stock Undervalued Right Now?
- XP 2Q25 Was Challenging But Still Positive Given The Context (XP)
- XP Q2 Results Look Good, But Better Alternatives Exist (NASDAQ:XP)
- How to Achieve Stable Daily Profits with Dogecoin Cloud Mining? – ProfitableMining Helps You Easily Earn $10,000+ Per Day
- Mine with ease. Rich Miner helps Bitcoin holders get a daily income.
- Palantir, Home Depot Lead Market Cap Stock Movers on Tuesday
- XP Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:XP)
- XP Inc. (XP) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- XP XP Q2 2025 Earnings Call Transcript
- XP Inc Reports Record Q2 Profit
- XP Inc.A (XP) Q2 Earnings Match Estimates
- Xp earnings beat by R$0.11, revenue fell short of estimates
- XP Inc. shares rise as earnings beat
- Top Stocks With Earnings This Week: Baidu, XPeng And More - Palo Alto Networks (NASDAQ:PANW)
- Stock Market Today: S&P 500, Nasdaq Futures Decline— Palo Alto, XP, Allarity Earnings In Focus - Amcor (NYSE:AMCR), Allarity Therapeutics (NASDAQ:ALLR)
- S&P Settles Lower But Records Weekly Gain: Investor Sentiment Improves, Fear Index Remains In 'Greed' Zone - Intel (NASDAQ:INTC), Fabrinet (NYSE:FN)
- Palo Alto Networks, Fabrinet And 3 Stocks To Watch Heading Into Monday - ATN International (NASDAQ:ATNI), Allarity Therapeutics (NASDAQ:ALLR)
- BitFuFu Inc. (FUFU) Q2 Earnings Beat Estimates
- XP vs. SOFI: Which Stock Is the Better Value Option?
- Marex Group PLC (MRX) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
Tagesspanne
19.50 20.17
Jahresspanne
10.82 20.64
- Vorheriger Schlusskurs
- 20.11
- Eröffnung
- 20.13
- Bid
- 19.64
- Ask
- 19.94
- Tief
- 19.50
- Hoch
- 20.17
- Volumen
- 8.696 K
- Tagesänderung
- -2.34%
- Monatsänderung
- 11.09%
- 6-Monatsänderung
- 39.09%
- Jahresänderung
- 9.48%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K