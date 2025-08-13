KurseKategorien
Währungen / XP
Zurück zum Aktien

XP: XP Inc - Class A

19.64 USD 0.47 (2.34%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von XP hat sich für heute um -2.34% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 19.50 bis zu einem Hoch von 20.17 gehandelt.

Verfolgen Sie die XP Inc - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

XP News

Tagesspanne
19.50 20.17
Jahresspanne
10.82 20.64
Vorheriger Schlusskurs
20.11
Eröffnung
20.13
Bid
19.64
Ask
19.94
Tief
19.50
Hoch
20.17
Volumen
8.696 K
Tagesänderung
-2.34%
Monatsänderung
11.09%
6-Monatsänderung
39.09%
Jahresänderung
9.48%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
266.4 K
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
98.7 K
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
-225.1 K
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
17.8 K
Erw
Vorh
25.5 K