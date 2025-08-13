통화 / XP
XP: XP Inc - Class A
19.76 USD 0.35 (1.74%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
XP 환율이 오늘 -1.74%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 19.50이고 고가는 20.17이었습니다.
XP Inc - Class A 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
XP News
일일 변동 비율
19.50 20.17
년간 변동
10.82 20.64
- 이전 종가
- 20.11
- 시가
- 20.13
- Bid
- 19.76
- Ask
- 20.06
- 저가
- 19.50
- 고가
- 20.17
- 볼륨
- 13.066 K
- 일일 변동
- -1.74%
- 월 변동
- 11.76%
- 6개월 변동
- 39.94%
- 년간 변동율
- 10.14%
20 9월, 토요일