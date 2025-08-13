货币 / XP
XP: XP Inc - Class A
19.76 USD 0.35 (1.74%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日XP汇率已更改-1.74%。当日，交易品种以低点19.50和高点20.17进行交易。
关注XP Inc - Class A动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
XP新闻
- Is XP (XP) Stock Undervalued Right Now?
- XP 2Q25 Was Challenging But Still Positive Given The Context (XP)
- XP Q2 Results Look Good, But Better Alternatives Exist (NASDAQ:XP)
- XP Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:XP)
- XP Inc. (XP) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- XP XP Q2 2025 Earnings Call Transcript
- XP Inc Reports Record Q2 Profit
- XP Inc.A (XP) Q2 Earnings Match Estimates
- Xp earnings beat by R$0.11, revenue fell short of estimates
- XP Inc. shares rise as earnings beat
- XP vs. SOFI: Which Stock Is the Better Value Option?
日范围
19.50 20.17
年范围
10.82 20.64
- 前一天收盘价
- 20.11
- 开盘价
- 20.13
- 卖价
- 19.76
- 买价
- 20.06
- 最低价
- 19.50
- 最高价
- 20.17
- 交易量
- 13.066 K
- 日变化
- -1.74%
- 月变化
- 11.76%
- 6个月变化
- 39.94%
- 年变化
- 10.14%
21 九月, 星期日