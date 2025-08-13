КотировкиРазделы
Валюты / XP
Назад в Рынок акций США

XP: XP Inc - Class A

19.76 USD 0.35 (1.74%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс XP за сегодня изменился на -1.74%. При этом минимальная цена на торгах достигала 19.50, а максимальная — 20.17.

Следите за динамикой XP Inc - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости XP

Дневной диапазон
19.50 20.17
Годовой диапазон
10.82 20.64
Предыдущее закрытие
20.11
Open
20.13
Bid
19.76
Ask
20.06
Low
19.50
High
20.17
Объем
13.066 K
Дневное изменение
-1.74%
Месячное изменение
11.76%
6-месячное изменение
39.94%
Годовое изменение
10.14%
21 сентября, воскресенье