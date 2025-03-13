Moedas / XNET
XNET: Xunlei Limited - American Depositary Shares
7.95 USD 0.21 (2.57%)
Setor: Serviços de comunicação Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do XNET para hoje mudou para -2.57%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 7.87 e o mais alto foi 8.16.
Veja a dinâmica do par de moedas Xunlei Limited - American Depositary Shares. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
XNET Notícias
- Xunlei Limited: Wildly Discounted Bet On Insta360 - Strong Buy (NASDAQ:XNET)
- Coty, Bilibili, Canadian Solar And Other Big Stocks Moving Lower In Thursday's Pre-Market Session - Bilibili (NASDAQ:BILI), Coty (NYSE:COTY)
- Why Nordson Shares Are Trading Higher By Over 5%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Aegon (NYSE:AEG), Aethlon Medical (NASDAQ:AEMD)
- Why Palo Alto Shares Are Trading Higher By Around 7%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Color Star Tech (NASDAQ:ADD), Adecoagro (NYSE:AGRO)
- Fabrinet, Adecoagro And Other Big Stocks Moving Lower In Tuesday's Pre-Market Session - Fabrinet (NYSE:FN), Adecoagro (NYSE:AGRO)
- Soho House, GoodRx Holdings, Dayforce And Other Big Stocks Moving Higher On Monday - Applied Optoelectronics (NASDAQ:AAOI), Alvotech (NASDAQ:ALVO)
- Why Dayforce Shares Are Trading Higher By Around 21%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Advent Technologies Hldgs (NASDAQ:ADN), Adaptimmune Therapeutics (NASDAQ:ADAP)
- UnitedHealth and First Solar Shine Among Friday’s Market Cap Stock Movers
- UnitedHealth, Cisco Lead Market Cap Stock Movers on Friday
- Evolv Technologies, Precigen, Hesai Group And Other Big Stocks Moving Higher On Friday - Applied Optoelectronics (NASDAQ:AAOI), Evolv Technologies (NASDAQ:EVLV)
- Xunlei shares soar as Q2 revenue jumps
- Xunlei’s investee Insta360 completes IPO on Shanghai’s STAR Market
- Xunlei Closes Acquisition of Hupu
- Xunlei: After A Long Wait, Special Situation Resolved To The Upside (XNET)
- XNET stock soars to 52-week high, reaching $5.52 amid surge
- Xunlei Announces Unaudited Financial Results for the First Quarter Ended March 31, 2025
- Xunlei Limited Has What It Takes To Bounce Back (NASDAQ:XNET)
- Xunlei Limited (XNET) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Faixa diária
7.87 8.16
Faixa anual
1.76 8.80
- Fechamento anterior
- 8.16
- Open
- 8.15
- Bid
- 7.95
- Ask
- 8.25
- Low
- 7.87
- High
- 8.16
- Volume
- 756
- Mudança diária
- -2.57%
- Mudança mensal
- 9.96%
- Mudança de 6 meses
- 75.11%
- Mudança anual
- 322.87%
